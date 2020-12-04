K-1 武藏一呼百應　重量級傳奇齊集拍片打走肺炎

曾是K-1 重量級日本王牌的武藏通過呼籲，召集了一眾K-1重量級傳奇人物，製作並發布了「 KNOCK OUT COVID-19」短片。除了近年還有比賽的Mark Hunt，連過去K-1四天王的Peter Aerts 及Ernesto Hoost 也有登場，可謂星光熠熠。

肺炎疫情嚴重，除了影響健康，也令影響很多人的心理。有見及此，日本拳手武藏希望盡一分力，與其他K-1傳奇一起拍攝了一條短片，讓大家感覺好一點：

因為新冠病毒，全世界都處於艱難時候，我希望我可以讓每個人都感覺好些，所以我找了我的K-1好友，並製作了這段短片！ 感謝！ 我的K-1兄弟！ 武藏

星光熠熠

這類「打來打去」的自拍剪輯片在這一年看過不少，大多都沒有什麼感覺，不過武藏這一段則勾超了對K-1 的眾多回憶，尤其是參與者都是當年極為有名的拳手。

第一個出場的是日本的武藏，是少有的日本K-1重量級拳手：

之後的是「荷蘭伐木人」Peter Aerts，K-1第一個淘汰賽就已經參賽，除了2009和2012年外，Peter Aerts參與了每一個K-1 GP，更是1994、1995及1998年的K-1 GP冠軍：

然後到「巨神兵」Semmy Schilt，身高212cm，體重超過130kg，2005、2006、2007、2009的K-1 GP冠軍，在未進入MMA及Kickboxing比賽前，在全接觸空手道也贏過荷蘭和歐洲冠軍：

Ray Sefo，紐西蘭的「南海黑豹」，雖然未有在K-1拿過冠軍，但打法勇猛，更會「笑笑口」叫對方攻擊，然後「硬食」再反擊，因此很受歡迎：

Mark Hunt，大家都很熟悉的KO大師，2001年K-1 GP冠軍，右重拳與左勾拳使他不論在踢拳及MMA都有一擊KO的能力：

Remy Bonjasky，2003、2004、2008的K-1 GP冠軍，除了以踢技見稱，飛膝亦是他的招牌攻擊：

最後是「完美先生」Ernesto Hoost ，1997、1999、2000、2002K-1 GP冠軍，「荷蘭式踢拳」的代表人物，交差式的拳腳混合、作為組合完結的低掃都令人留下深刻印象：

其中幾位身材依舊「Fit爆」，有一兩位始終年紀大有點發福，但最重要還是身體健康。

【KNOCK OUT COVID-19】短片

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