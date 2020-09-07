【Andy Hug】勇闖K-1稱王的空手道家　深受拳迷愛戴的藍眼武士

外號「藍眼武士」(Blue Eyed Samurai)的Andy Hug活躍於80-90年代的極真空手道賽事，及後轉戰踢拳擊參戰著名的K-1大賽，被視為近代傳奇的空手道家及K-1名將。他以擂台上堅毅不屈、奮戰不懈的精神和精堪的腿技見稱，深受日本格鬥愛好者愛戴。而說起Andy Hug，很自然會想到他的兩大絕技，Axe Kick下壓踢和被稱為「Hug龍捲風」(Hug Tornado)的迴旋腳跟踢。

Andy Hug。圖片來源：https://bit.ly/2FaEYwT

於1964年9月7日出生的 Andy Hug (原名Andreas Hug)是來自瑞士的空手道家及踢拳擊選手。被視為近代最傑出的重量級踢拳選手之一，Andy Hug在10歲時因為經常受到欺凌而開始練習極真空手道。於1977年開始積極參加全接觸式空手道賽事，Andy Hug在不少地區賽事及歐洲大賽中都獲得好成績，包括1985年第三屆歐洲錦標賽冠軍、1987年第四屆世界空手道錦標賽亞軍及1989年第五屆歐洲錦標賽冠軍。

Andy Hug在1992年由極真空手道館轉到日本的正道會館，參加其舉辦的空手道賽事，並在正道會館空手道世界盃'92及'93中分別獲得冠軍和亞軍。之後，Andy Hug受邀轉戰到同樣由正道會館主辦的K-1賽事。

憑藉他在擂台上堅毅不屈的鬥志及變化多端的打法，Andy Hug深受日本格鬥愛好者愛戴，成為當時在日本最受歡迎的選手之一。

雖然Andy Hug在K-1早期的賽事表現未及理想，但慢慢就掌握到K-1賽事的打法，愈戰愈勇，並在1996年成為K-1 World Grand Prix的冠軍。不過當時正值K-1群雄割據的時期，在對手愈來愈強的情況下，Andy Hug未能成功衛冕，只能在1997年及1998年的 K-1 World Grand Prix中屈居亞軍，分別負於「完美先生」Ernesto Hoost和「荷蘭伐木人」Peter Aerts手中。之後Andy Hug在1999年再次不敵後來成為該屆冠軍的Ernesto Hoost，於四強止步。

Andy Hug在2000年8月17日於日本訓練期間因感到不適而送院，及後被診斷出患有急性白血病。Andy Hug於一周後的2000年8月24日在東京離世，享年35歲。

變幻莫測的打法

身高180厘米的Andy Hug是一個身形細小的重量級選手，在沒有身形的優勢下，他憑著超凡的運動能力和速度彌補了他的身材不足，並以能夠在高水平賽事中運用各種罕見的技巧而見稱。當中最著名的包括他瞄準對手頭部重擊的下壓踢(Axe Kick)，以及破壞對手下盤重心腳，被稱為「Hug龍捲風」(Hug Tornado)的迴旋腳跟踢。

在空手道中稱為「踵落とし蹴り」(Kakato Otoshi Geri) 的下壓踢(英文為Axe Kick，所以也稱為「斧踢」)是一種以腳跟或腳底從上而下襲擊對手頭部的的腳法。但由於踢擊動作大，速度普遍比其他直接踢擊腳法慢，因此一般被認為破綻太大、華而不實，很難在高水平搏擊中應用到。這招原本只屬於突擊用的下壓踢，落入Andy Hug腳上卻成為他經常使用的成名絕技，不但重創過不少對手，也讓他的對手們為了防範這一招而把防禦架式不自然地提高，變相出現其他的破綻。

+ 5 + 5 + 5

更多的下壓踢講解可參考：【打天下｜下壓踢】葉麗娜天台一腳 重現極真腿王K-1冠軍絕技

除了下壓踢外，本來就喜歡使用迴旋後踢的Andy Hug還有另一招經典絕技，就是被稱為「Hug龍捲風」(Hug Tornado)的迴旋腳跟踢。跟一般瞄準身體的迴旋後踢不同，Andy Hug這招以對方的重心腳為目標，乘對手出腳時以腳跟後迴旋打向對方大腿，破壞對手下盤。

+ 6 + 6 + 6

在這兩招大招的心理壓力下，對手往往不知道應該要留心自己頭部還是大腿，而這時Andy Hug就會以轉身鞭拳打向對方頭部或是身體攻擊等打向對方中門大開的軀干上。Andy Hug就是憑著這種不時指上打下，讓對手防不勝防的變幻莫測打法成為90年代K-1中頂尖的選手。可惜Andy Hug英年早逝，未能看到他進一步改良這些技巧。

紀念一代名將。圖片來源：https://bit.ly/35cJsxT

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