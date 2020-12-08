周星馳電影中的「奪命鉸剪腳」並非亂夾　源於職業摔角的招牌技術

早前又有打架片段在網上瘋傳，見到一位男途人與私家車男司機兩人扭打在一起，當中一個動作就被網民笑稱為「奪命鉸剪腳」。因為受到周星馳電影的影響，每次有人在地上被對方用雙腿夾住，都很容易會出現「奪命鉸剪腳」的說法。但實際上，並非單單用雙腳夾住就等於是「奪命鉸剪腳」。

在片段中可以看到男途人與私家車男司機因為阻塞行人路的問題而先是口角，之後就繼而動武。在其中的一次「交鋒」中，男途人先被司機摔倒在地上，但卻成功把對方拉倒，然後再在翻身的時候以雙腿夾住對方。這個跟MMA綜合格鬥中Rolling Armbar非常相似的動作，讓不少網民想起周星馳電影中著名的「奪命鉸剪腳」。

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「奪命鉸剪腳」?

「奪命鉸剪腳」因為曾在《逃學威龍》和《上海灘賭聖》中出現而為人熟知，導致每次出現有人被夾住的畫面都會有人以「奪命鉸剪腳」來描述。甚至在巴西柔術和綜合格鬥中常見的「手臂十字固」（Armbar）有時候也會被視為「奪命鉸剪腳」。

不過這些都是錯誤的認知，因為要稱為「奪命鉸剪腳」，如《逃學威龍》中所說，其重點就是要將對方的頭夾住。

凌空飛起嗰隻鉸剪腳呀，一夾就夾爆你個頭！鉸剪腳呀，驚未？ 《逃學威龍》王局長

真正的「奪命鉸剪腳」

其實，「奪命鉸剪腳」以及其他如「納爾遜式鎖」、「霹靂追魂鎖」、「鴛鴦乾坤扭紋鎖」等在周星馳電影中出現的招式都是職業摔角中的特色技術。當中「奪命鉸剪腳」就是Head Scissors （也稱為Neck Scissors或Leg Scissors）。

Head Scissors原本是以自己大腿夾住對方頭部的一種降服技，除了職業摔角外，在Catch Wrestling中也會使用。

跟巴西柔術和綜合格鬥中常見的三角絞或變化型的反三角絞不同，「奪命鉸剪腳」是完全只以大腿夾住對方頸部或頭部，而並非夾住對方一邊的肩膊去壓迫頸動脈。

因為在《逃學威龍》和《上海灘賭聖》中，「奪命鉸剪腳」夾住對方後還可以控制對方的其中一隻手，所以也被認錯了為Armbar。但在沒有支點的情況下，要有效地頂住對方的手肘去完成這個Armbar就比較困難。

要有效使用Armbar的話，就需要利用大腿去構成一個支點：

有效地頂住對方的手肘。圖片來源：Getty Images

各式各樣的「鉸剪腳」

在職業摔角中，Head Scissors除了作為降服技外，也可以當摔技，不過這招在真正的情況下成功率極低，成功的話大概也非常危險。但因為招式使出時很有視覺效果，所以這招近年經常在電影中出現，好像Marvel中的黑寡婦就經常使用。

除了用腿夾頭外，「鉸剪腳」也可以用來攻擊攻擊對方下盤，使出「夾摔」，俄羅斯的桑搏（Sambo）中的「蟹箝」（Crab Scissors），或是柔道中的「蟹挟」（Kani Basami） 。不過這招太容易讓對方受傷，所以在柔道和巴西柔術比賽都禁止使用。

另外，一些左右腳連環踢在外國也會被稱爲Scissors Kick。

至於打架其實不是MMA的問題，武備志就已經説過多次，以參考：街頭打架並非MMA

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