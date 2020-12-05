MMA版攞你命3000｜頂級選手的優點合而為一　是否能夠無人能敵？

八角籠充滿各式各樣的一流選手，他們各有特色專長，因而能獨當一面。曾經有拳迷忽發奇想，合各家所長於一身，成為「The Ultimate Fighter」（編譯︰MMA界「攞你命3000」）。

有看過周星馳《國產零零漆》的讀者必定知道「攞你命3000」的可怕。

電影中的「攞你命3000」。（網上圖片）

為免有讀者不知道，小編先不厭其煩的科普一下。按「偽基百科」語，攞你命3000，又名要你命3000。是中國精神研究院被人研究系權威學者達聞西花費了一身生精力、為了維護國家安全而發明的大殺傷力武器。攞你命3000集十多種武器於一身，包括有西瓜刀、單車鏈、火藥、硫酸、毒藥、手槍、手榴彈、殺蟲水等，每種武器也能獨當一面。攞你命三千雖然不便攜帶、難以使用，但勝在容易製造，改造性強，故亦成為中國七大武器之一。

網民幻想中的「終極拳手」。（網上圖片）

而今次則為大家介紹，MMA界的「攞你命3000」！「MMA攞你命3000」早十年前已有，但時代改變，各個部件都有「更新」。

▍Jose Aldo - 右腳

很多時候，假如提到在UFC界中的低掃，大家都會第一時間想起Jose Aldo。因為Aldo 曾在WEC48中，以31記低掃把Urijah Faber的大腿踢到腫成兩倍大，自此低掃便成為Jose Aldo的成名絕技。

Jose Aldo的低掃除了威力強大外，更成為其防摔的一大手段。

很多打擊手在面對摔跤手時會拒絕出腳，因為使用踢技時單腳著地，缺乏移動能力，同時有被對方抓腳摔倒的危險。但低掃因為起腳不高，被抓的機會相對不大，而且即使被抓住也相對較易著力踏地掙脫。雖然低掃一擊KO的機會很低，看來也沒造成很大的傷害，但其實低掃的傷害是會累積的，能漸漸減慢對方的速度和步法的靈活性。腿部受傷的拳手不能借用大腿把力量傳送到拳頭，他打出的拳會變輕。另一方面，受傷的那隻腳既不能用來踢擊對手，亦難以作為支撐腳，減少拳手的攻擊方式。

因此，低掃踢對摔跤手的影響則更為嚴重。受傷的腳不但減慢了摔跤手的步法，令其難以切去一個適合抱摔的角度，更減弱了其衝前抱摔的速度和力度。

▍Jorge Masvidal - 膝蓋

膝擊是十分常見的技法。在UFC 239中，Jorge Masvidal 便以助跑飛膝瞬間擊倒對手，以5秒成爲UFC最快KO的新紀錄。自此，飛膝便成為了Jorge Masvidal 標誌動作。

在去年7月6日舉行的UFC 239中，Ben Askren在比賽一開始就嘗試以抱摔抵擋正在向前衝的 Jorge Masvidal，但卻被Masvidal看準了機會以飛膝反擊。這個堪稱完美的一擊讓Askren隨即倒下，除了讓Masvidal獲勝外，更以5秒成爲UFC最快KO的新紀錄。

但大家在現實試踢「助跑飛膝」時，有否感到難以發力？原來「助跑飛膝」的發力原理跟普通膝擊截然不同，編輯W便曾撰文說明飛膝的動作要點︰《【真飛膝教學】助跑跳膝為何難以發力 跟膝擊推髖發力截然不同》。

▍Mirko Cro Cop - 左腳

活躍於日本K-1踢拳和PRIDE綜合格鬥賽事，Mirko Filipović因曾隸屬克羅地亞警察的反恐特種部隊而獲得「克羅地亞戰警」Cro Cop （意指Croatian Cop）的綽號。以強力打擊和固若金湯的防摔技巧見稱，Cro Cop被視為當代其中一位最出色的Sprawl & Brawl型拳手，而他的左腳高旋踢更有「右腳送你去醫院，左腳送你入墳場」這個特別美譽。

「右腳送你去醫院，左腳送你入墳場」這句說話毫不誇張，而他並非只有瞄準頭部的上段踢，他的低掃和踢向身體的中段踢的威力同樣恐怖，讓他的上段踢更加防不勝防。

Cro Cop的低掃能瞬速破壞對手的平衡力，其威力之大，甚至讓吉田秀彦倒地不起直接TKO落敗。

至於中段踢，除了讓不少對手倒下外，其威力之恐怖更曾一腳就讓Wanderlei Silva身上留下瘀痕。

+ 2 + 2 + 2

而當然，最後就是「致命一擊」的左腳高旋踢。

▍Dominick Cruz - 步法

Dominick Cruz一直是位爭議人物，有人說他是天才，有人說他閃來閃去打人又不重很悶，但他可以說是開始了整個低量級「步法流」的打法，亦是一位技術分析大師。他建立了一整套步法，去處理解比賽時會遇到的情況，不論是外圍的假動作、突擊、反摔、得手後脫離等等，都有相應的步法。

他的「搖擺」打法很反傳統，但卻有效。因為他總在移動，對方亦很難擊中他，也難以估計他的下一步。

在他跟Tj Dillashaw 的那場比賽中，二人步法之精彩，堪稱一絕。

▍Demian Maia - 巴西柔術

在現時不同水平的MMA比賽中，寢技都是極為重要的。相比起一開始的「束手無策」，現時巴西柔術已經是各MMA選手必修的基本課程。當各拳手在寢技的智識差距收窄，要做到像UFC初期靠基本技術，再按「路線圖」把對手摔倒、pass guard、拿背、降服獲勝，愈來愈難。

但巴西柔術大師Demian Maia 正是碩果僅存，於現在也能用以上方式獲勝的代表人物，還要是以相對大的年紀，在高水平比賽中做到。

Demian Maia 除了是很瀟灑外，他對自己的技術調整與琢磨也是很值得欣賞的。在生涯中他作出過改變，不單是對自己的弱項，連對自己的巴西柔術都有做調整。

簡單舉一個例子吧，BJJ Scout發現，在UFC初期他會多使用叫Headquarters的位置，然後pass guard。但在職業生涯後期，他完全放棄了這個做法，改為用Reverse Half或Tripod，原因是因為他發現過去的方法，跟出拳打擊一樣會露出空位，用underhook就可以破壞整個前進路線，但用Reverse Half就能封住這個空位。

▍Conor McGregor - 左手

+ 3 + 3 + 3

Conor 四年前打破歷史記錄，成為史上首位MMA運動員進入「福布斯百大最高運動員」，若稱Conor為「當今最成功的MMA拳手」也絕不為過。提到他的「必殺技」，自然是他擊倒Jose Aldo、Eddie Alvarez 的一擊，那堪稱藝術的左拳。

Conor在進攻拳擊時，擅長打出長距離的拳擊，營造安全距離的假象，繼而借助刺拳掩護趨前，以左拳擊倒對手。另一方面，遠距離的拳擊亦可以使Conor保有足夠的反應距離，好讓部署「最後殺著」。

為了能讓後手擊得更遠而不墜前失去平衡，Conor在架式上作出了數樣調整。第一，採用「正身反架」，使其左手能夠前置，縮短打擊距離，同時能讓左手採取較佳的直拳打擊軌跡，更可加快反擊拳的還擊速度。第二，馬步較大後腳前跟離地，讓重心分得較開，不易墜前。第三，前腳腳尖稍微內指，使髖關節受限於膝關節，較難前衝。

至於Conor最令人驚奇的反擊拳，重點在於極佳的距離操控、打擊時機和出手速度。「正身反架」讓後手能離對手更近；「馬步較大頭部前置」能避免閃避時上身過分倚後而失去重心，同時亦能誘使前方瞄準頭部來打擊；「後腳腳跟離地」讓他在後退或前進能借蹬地擊出左拳，並保持移動能力。

▍Tony Ferguson - 手肘

Tony Ferguson 是UFC Lightweight史上連勝次數最多的記錄保持者，亦是位「能打能舞」的UFC頂級拳手。他以極具創意、節奏多變的搏擊風格聞名，同時其肘擊亦可謂一絕。

Bleacher Report 的Patrick Wyman 便曾這樣形容Tony︰「雖然很難去說清楚，但那個奇特的節奏是 Ferguson最強的地方。他混合了速度、位置，及在組合拳中一些突然的停頓，令人難以預測他的下一個攻擊在哪兒來和什麼時候來。他那瘋狂的攻擊選擇、拳腳肘膝的組合，在比賽中難以預測卻展露無遺。」

與Tony 交手過的好手包括有︰前Strike 冠軍Josh Thomson、巴西「腿王」Edson Barboza、前冠軍Rafael dos Anjos、前冠軍Anthony Pettis、牛仔Donald Cerrone等等，但都一一敗在他手上。網民更整理出跟Tony 比賽後的拳手「慘況」，其賽況之激烈程度可見一斑。

▍Anthony Johnson - 右手

Anthony Johnson 以其殘酷的擊倒力和八角籠內的威懾力而聞名。在退役之前，他曾是UFC官方排名第一的輕重量級選手，亦曾被Sherdog和ESPN評為世界排名第二。他也是UFC歷史上「一分鐘內」KO獲勝次數最多的選手，共有5次。在他的22次勝利中，有12次是以首回合擊倒終結。

▍Frankie Edgar - 心臟

+ 3 + 3 + 3

有留意UFC的讀者一定不會對Frankie Edgar感到陌生，他雖以步法見稱，但也會勇往直前進攻，無論對手是誰都毫不退避，硬碰硬拳搏拳的風格吸引無數拳迷。

身高只有1.68米的Frankie 在15年前於Lightweight（155磅）出道，接下便以6連勝的佳績贏得UFC合約。其後他繼續狀態大勇，在兩年內奪下6勝1敗的成績，取得挑戰時任UFC Lightweight 冠軍、傳奇拳手BJ Penn的機會。儘管BJ在賽前被一致看好，但Frankie 打破了BJ 在Lightweight 8年不敗的傳說，在29歲那年成為UFC冠軍。

其後Frankie成功衛冕3次後，終於敗於急速掘起的Benson Henderson手上，失去冠軍殊榮。失去腰帶的Frankie轉眼便獲得另一次挑戰冠軍的機會，在UFC156挑戰宰制Featherweight（145磅）的巴西傳奇冠軍Jose Aldo。雖然最後挑戰失敗，但那5回合的精彩表現還是讓Frankie贏得當晚的「Fight of the Night」獎金。在其後的6年內，Frankie 再得到過兩次挑戰冠軍的機會，可惜總是只差一點點，以判定敗給了Jose Aldo及Max Holloway。

▍TRT Vitor Belfort - 斜方肌

TRT Vitor Belfort - 斜方肌。（網上圖片）

Vitor Belfort 是巴西綜合格鬥選手，目前簽約ONE冠軍賽，以重量級身份參賽。Belfort此前曾在UFC 中參加過重量級、羽量級和中量級的比賽。他是UFC 12重量級賽事冠軍，同時也是前UFC輕重量級冠軍和Cage Rage World 世界輕重量級冠軍。

Belfort 以爆炸性的擊倒力著稱，他以14次擊倒並列UFC歷史上擊倒次數最多的第三位。Belfort 還曾為MMA推廣機構Pride FC、Strikeforce、Affliction和Cage Rage參賽。而他那怪物般的斜方肌，亦曾是MMA迷茶餘飯後的話題之一。

▍Mark Hunt - 下巴

Mark Hunt，大家都很熟悉的KO大師，2001年K-1 GP冠軍，右重拳與左勾拳使他不論在踢拳及MMA都有一擊KO的能力。除此之外，他在高峰時期的抗打能力更是一時佳話。

在K-1 World Grand Prix 2002中，Mark Hunt對上Cro Cop時，便曾經硬生生吃下Cro Cop鼎鼎大名的左高踢，倒地後仍能站起繼續作賽。世上絕對沒有多少個人可以達成這項成就。

▍Wanderlei Silva - 目光

因為樣子像猿人而被叫作猿人的Wanderlei Silva，是Pride中的代表人物之一，以極度的積極壓迫、侵略性的打法、以及不要命的搏拳見稱，而他與同隊隊友Shogun Rua可說是以重拳與足球踢稱霸拳壇。

另一個特別之處，就是Wanderlei Silva 在日本比賽多次對上日本人，而且未逢敵手。在2006年時，Wanderlei Silva 更參加了Pride的無差別級淘汰賽，對上重量級的藤田和之。

藤田和之以體型優勢摔倒了 Wanderlei Silva，但未有做成太大傷害，結果在第一回合尾段(Pride的第一回合為10分鐘)，二人搏拳時Wanderlei Silva 奪得優勢，被擊中下巴的藤田和之應聲倒地。

Wanderlei Silva立即追擊，倒地的藤田和之唯有奮力希望捉到Silva的腳，以摔倒對方，但過程中也吃了數腳足球踢；縱使最後能站起來，但Silva的攻勢沒有減退，藤田和之再次倒地後中了一腳「乾淨利落」的足球踢，藤田和之即時暈眩，雖然未有暈倒，但拳證也停止了比賽。

▍Demetrious Johnson - 搏擊智商

Demetrious Johnson 曾是UFC 最具宰制力的冠軍，曾坐擁Flyweight 冠軍頭銜長達6年之久，成功衛冕多達11次，為UFC史上之最。自2012年起，他只敗給過Henry Cejudo一人而已。

看Johnson的比賽，與其說是「比賽」，不如說是個人表演。比賽都是贏得漂漂亮亮，就算有危險亦能化解：沒有「驚險」地勝出，亦沒有任何爭議。有次賽後，DJ問自己的教練比賽時有什麼可以改進，有沒有做錯事，當時在他們身邊的Dana White忍不住插嘴說：「沒有」。

其實「MMA攞你命3000」早十年前已有，但時代改變，各個部件都有「更新」。