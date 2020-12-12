獲巴柔傳奇André Galvão頒發紫帶　UFC冠軍Adesanya感動落淚

因為疫情關係而滯留美國，UFC中量級冠軍Israel Adesanya除了趁機擔任泰臣與Roy Jones Jr.一戰的旁述員外，也把握機會跟隨巴西柔術傳奇André Galvão磨練自己的技術。原本只是爲了自己的技術不要因為身在他鄉而生疏，Adesanya就被André Galvão在練習中突然向自己頒發紫帶資格而嚇了一跳。

Israel Adesanya。圖片來源：Getty Images

原本是為了支持隊友Carlos Ulberg出戰《Dana White挑戰者系列》而去到美國，Israel Adesanya因為紐西蘭檢疫設施不足而決定先留在美國度過聖誕節。在過去五星期一直跟André Galvão練習，Adesanya於周二的時候就在Instagram貼文，指他已從教練André Galvão手中獲得了巴西柔術紫帶的資格。

曾被諷刺地戰技術只像白帶

Paulo Costa在過磅時以白帶諷刺Adesanya。.圖片來源：Getty Images

在職業MMA生涯中20勝全勝的Israel Adesanya除了5場賽事是以分數裁定獲勝外，其餘15場都是以KO/TKO擊倒對方獲勝，一次都沒有試過以降服技勝出。亦因為如此，在上一戰對上Paulo Costa時，巴西柔術黑帶的Costa就在過磅的時候將一條白帶擲向Adesanya，諷刺他的地戰技術不足構成威脅。

不過雖然Costa自信滿滿，但結果卻是他自己在比賽中被Adesanya壓制在地上。在過程中Adesanya取得騎乘位置，並最終以KO擊敗Costa，在首場冠軍衛冕戰中勝出。

對於自己由藍帶晉升為紫帶，Adesanya就在Instagram上慶祝自己獲得的最新成就：

我曾與Snoop Dogg一起抽煙，與Kelly Slater,一起衝浪，也與André Galvão一起練習巴西柔術。但到目前為止，Galvão突然向我頒發紫帶是所有事情中令我難忘的。儘管起初我不認爲自己該獲得這個資格，但我相信他的判斷，也感到自己過往的努力沒有白費。 在我於這裏訓練的短暫時間内，我確實感到自己的柔術水平有所提高。 我喜歡把對方KO擊倒，但現在是時候令他們自己投降！ Israel Adesanya

感動落淚

在周二的時候，Israel Adesanya原本只是與André Galvão進行一般的練習，但Galvão突然從後遞出紫帶宣布Adesanya晉級，讓Adesanya非常驚喜之餘更感動落淚。

我在這裏的柔術中學到了很多東西。請別誤會我的意思，我一直從每個不同的人身上學習，或許聽起來有點陳詞濫調，但是最重要的是這個人(Galvão)的存在。我從來沒想過即使去到另一間拳館，也可以感受到我們在老家(指Auckland City Kickboxing )時那種同樣的家庭氣氛。他就是當中的催化劑。除了柔術外，我也學到了很多東西，跟在他身邊，可以感受到他對每個人的影響力，讓每個人都成為一個更好的人。 Israel Adesanya

Israel Adesanya和André Galvão。圖片來源：André Galvão官方Instagram - https://bit.ly/2W4Hbza

巴西柔術傳奇André Galvão

André Galvão，在巴西柔術的界可謂無人不識。他曾贏得五屆IBJJF世界冠軍，以及三屆ADCC Superfight冠軍。André認為，柔術是內在於每個人之中。他不會要求所有人都依照同一種模式訓練，反而是從旁鼓勵他們發掘出各自的技術特徵。

去年他到訪香港的時候，武備志就曾有幸與他進行了一次訪問：【訪問】André Galvão：用巴西柔術活出自我

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【訪問】André Galvão：用巴西柔術活出自我

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