技術分析｜香港外籍武術教練成紐約英雄　巴西柔術兩招勇破拐子佬

見義勇為，拔刀相助。近日，紐約一名男子在光天化日下試圖搶走路邊的嬰兒，所幸被一位生於香港的外籍英雄出手相救，以巴西柔術極速制服歹徒。到底這名高手用上了什麼招式呢？

▍生於香港的外籍泰拳教練 以巴西柔術勇擒紐約拐子佬

+ 7 + 7 + 7

事情發生於11月9日的下午，一名母親帶著兩名孩子到紐約曼哈頓麥迪遜廣場公園散步。未幾，一名男子竟向他們衝來，並一手抓住嬰兒車企圖搶走車中嬰兒。母親一時驚恐萬分，一邊抱住另一名孩子，一邊拼命掙扎阻擋及高聲呼喊求救。

四周市民聞聲後馬上前來幫忙，兩位男士嘗試令歹徒放開嬰兒車，但對方反而一再伸手去抓另一名孩子。就在這個時候，33歲的泰拳教練Brian Kemsley挺身而出，化身英雄出手相救。

Brian Kemsley出身於香港，並在香港成長，直至15歲才搬到美國生活。他原本是一名結他手，曾是美國樂隊「Grave Maker」和「Outbreak」的成員。後來，他因為在2011年時於街頭被人襲擊受傷，下決心要學習一門武術來保護自己。他初時學習截拳道，然後轉為練習泰拳及巴西柔術。多年後，Kemsley 不單是紐約市的泰拳冠軍，更具有近十年的巴西柔術經驗。

當天Brian Kemsley與女友在麥迪遜廣場公園散步時，看到一名男子試圖從一名女子手中搶走一輛嬰兒車，於是他本能地出手相助。

我把他按倒在地，我抱著他。我把他按住，讓他不能動彈......顯然，這個傢伙，我們不能就這樣放他走。我是想讓他離開那名母親，讓她逃到安全的地方...... Brian Kemsley

可是在制服過程中，Kemsley 發現歹徒可能患有精神問題，歹徒不單不斷嗆聲「你們怎麼知道是她的孩子，可能是我生的」，一時又以為自己在跟前總統奧巴馬對談。同時，Kemsley還注意到，周圍的人群想要捶打歹徒，於是他也想讓這個人免受群眾攻擊。

Kemsley 從後勒住歹徒頸部，以「裸絞」施壓並使其倒地，隨後從後背位置以「安全帶扣法」控制及制服歹徒，直至15分鐘後警員抵達並將歹徒拘捕。

紐約警方表示，當天下午3點35分左右接到報案稱麥迪遜廣場公園有一個情緒不穩的人，最後該人被拘留並被送往貝爾維尤醫院進行精神評估。

這不是一個介入的問題，當你看到一個女人和她的孩子尖叫時，這是一個職責問題。 Brian Kemsley

在整個制服過程中無人受傷，而且被現場的市民以手機記錄下來，事後影片廣泛流傳，引來當地傳媒爭相報道，獲得無數網民讚賞Kemsley為「英雄」。

到底Brian Kemsley 所用的巴西柔術是什麼呢？為何它能如此有效地制服犯人呢？

延伸閱讀：

【巴西柔術】維京人地鐵勒暈鬧事醉漢 裸絞與Neck Crank大不同

南非餐廳老闆英勇一招勒暈拐子佬 裸絞為何能夠快速制服對手

▍什麼是巴西柔術？為何不用泰拳？

+ 3 + 3 + 3

巴西柔術（Brazilian Jiu-Jitsu，簡稱BJJ）在近20多年間愈來愈流行。不少電視電影都開始看到巴西柔術的技巧被投放在武打動作當中。但是雖然如此，不少人仍然對巴西柔術有各種的誤解，例如分不清綜合格鬥和巴西柔術的分別，把巴西柔術和傳統的柔道混淆，最差的情況甚至是以為扭打就是巴西柔術。

巴西柔術是一種注重壓制和降服技的武術。日本柔道家前田光世移民到巴西時，因緣結識了巴西商人Gastao Gracie，並將自己一些柔道技巧教授給Gastao的長子Carlos Gracie。Carlos Gracie又將這些技法授予他的弟弟們及兒女。之後Carlos 的弟弟Helio Gracie因為自己身體比其他兄弟瘦小，所以繼續深入研究，從基礎把技術改良為適合瘦弱人士使用的技術，逐步形成以關節技和窒息技為主的格鬥系統。

事後 Brian Kemsley在接受訪問時，便解釋了為何當天他選擇以巴西柔術制服歹徒，而不使用自己擅長的泰拳。

巴西柔術跟打擊不同。要贏得打擊技（技擊）比賽，只能透過擊傷（傷害）對手，比對方打出更多傷害來贏得比賽。而巴西柔術則可以選擇用非傷害動作來處理對手，然後再選擇要否令對方感到痛楚。那天我選擇不去傷害對方，因為那根本不需要。 Brian Kemsley

我想只要你練習過數年巴西柔術，你便能在這樣的情況下保持冷靜。因為你在練習中經常要應付「更不利」的情況，包括練習對手千方百計地勒暈及破壞你的腳踝手臂，最後當你處於這樣的優勢位置下便根本不用擔心，所以我在制服過程中感到十分安全。 Brian Kemsley

巴西柔術的優點是，在空手及單對單的情況下，能夠不傷害對手地以寢技壓制對手，或是以降服技威脅對手。

延伸閱讀：

前撐踢分析｜地鐵穿裙女爭執狂起腳互踢 武編實測高跟鞋踢擊威力

台網紅KO片瘋傳｜分析擊倒背後的生理反應 抗打力再高也會被擊倒

▍分析Brian Kemsley 所用上的「制服技術」

Kemsley 在事件中主要使用了兩種巴西柔術的制服技術：「裸絞」和「背位控制」。

（一）裸絞

+ 4 + 4 + 4

裸絞，英語為「Rear naked choke」（RNC），是用手臂按壓對方的頸靜脈及頸動脈，做成腦部短暫缺血及缺氧，以致對方暈倒。因此，裸絞是一個「血鎖」（Blood chokes），屬於絞技的一種。

裸絞是一種十分直接有效的實用降服技術，一來裸絞一旦成型便很難拆解，二來裸絞使用者緊貼對手背部，對手較難對背後的對手作出有效打擊。

不少網上影片教授以近身打擊拆解「裸絞」，但其實那很大程度地無視了勒頸壓力對被勒者的影響。很多時候，受者在打出有效打擊前，便會因裸絞的效果而被迫投降。假如對方的裸絞勒緊不放的話，即使是以上片段的方法亦不見得有效。

假如裸絞受者上身後傾的話，更會失平衡而被對手帶到地上。

在事件中，Kemsley 便是先從對方背後使出裸絞，讓對方因頸部壓力而驚慌後倚，繼而一邊持續向下施壓迫使對方跟隨自己倒下。

（二）後方操控＋安全帶扣握

背後位置，英語為「Back-Mount」，即取到敵後的位置，再以雙腳勾入前面人的大腿內側。在巴西柔術中，這是一個具有操控優勢的位置。因為前方者難以對後方作出有效控制或攻擊，處於相對被動的防守位置。而取得後背者側可以手腳並用地維持背部控制，或是從背位以各種降服技攻擊對手。以上片段便教授了從背位使出「裸絞」、「十字固」、「三角絞」等降服技。

安全帶扣握，英語稱為「Seat Belt Grip」、「Ball and Socket Grip」或「Bar Grip」，是巴西柔術其中一種最常用和最通用的扣握手法，它的扣法是一手握拳，另一隻手以手指合扣握住拳手的掌緣、掌根、前臂位置。它的好處是能夠靈活地視乎情況，隨時調校圈扣的大小及距離，更可以輕易轉換成其他扣法，如Gable Grip、Pretzel Grip、S-Grip等。

這種扣握法可以用來控制對手的上半身、腰部或腿部，尤其常見於從背位維持「Seat-belt」位置（即雙手穿過對方肩上及脅下扣緊），甚至用於完成絞技。

在事件中，Kemsley 便從對方背後使出安全帶扣握，一邊貼緊控制對方，一邊以雙手限制對方手部動作。

重溫李小龍十大經典金句︰【點擊圖片放大觀看】