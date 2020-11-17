【電影《柔術》】陳鈺芸拜師Nicolas Cage　飛身三角絞戰外星人

香港打星陳鈺芸（JuJu）近年橫跨香港和國際影視舞台，最近她與Nicolas Cage、Tony Jaa主演的荷里活電影《Jiu Jitsu》快將上映，這套未上映便已掀起話題的改編作品，雖然戲名以「柔術」命名，但JuJu表示電影大打混合武術，她亦將不同武術融入她的雙節棍格鬥中。

文 、 攝：賴家俊

場 地：藝穗會

髮 型： BruneBlonde

形象設計：Christy Wo 胡曦文

《Jiu Jitsu》（《柔術》）未上畫已掀話題，除了因Nicolas Cage和Tony Jaa 共同演出外，這套由Dimitri Logothetis執導作品，改編自他參與創作的同名漫畫，故事描述一群古代柔術高手將共同對抗威脅地球的外星入侵者。主演包括各國著名打星Alian Moussi、Frank Grillo和尹成植等等。而來自香港的JuJu 則獲劇組誠邀參演，並於原著外開設唯一女角，讓她跟隨Nicolas 學武，與一眾大師參與對抗入侵者的對決。

電影雖以「柔術」作命名，但JuJu 表示電影中他們各格鬥家都身負不同武術技能，動作指導還會根據各人專長，將一些柔術的技巧融入他們打的泰拳、跆拳、劍術或雙節棍中，讓動作更生動。而跆拳出身的JuJu 腿功了得，武指亦因而為她設計不少跳躍踢腿的動作，劇組亦因應她擅長打雙節棍而加入不少相關動作場面。而為了拍到更細緻的柔術動作，劇組邀請了柔術大師Rigan Machado 訓練一眾演員，他亦會參演當中角色。

劇組對應JuJu專長，加入大量雙節棍技。（賴家俊攝）

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JuJu 表示，這次演出班底都是打得之人，大家都懂真功夫，動作場面大都是未用替身一氣呵成，動作緊湊而一刀未剪。即使是演外星人的特技人，之前也是在水行俠中演出，十分高大，她身形相對細小而要和這對手搏鬥，更考她凌空「飛身三角絞」（Flying Triangle Choke）技術。

最難忘一幕眾人輪流出戰，包括我在內眾演員每人輪著出場接戰，各打幾分鐘而不間斷，這幕重點戲碼希望觀眾喜歡。 JuJu

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與丈夫製作功夫真人騷

作位當今與最多國際電影巨星合作的武打女星，JuJu先後在《五行刺客》和《柔術》與兩位東南亞動作巨星Iko Uwais和Tony Jaa 合作，JuJu 從兩位巨星身上都有不少得著。

Uwais的動作很快，他們團隊亦教了我數個月Silat和兵器；Tony平時雖然打得強悍，但台下是一位十分慈祥和細心的人，當大家急著趕戲，心神不定時他會拉我們一旁打坐減壓，他與我和我先生都很多交流，並討論了將來可能的合作。 JuJu

下年初JuJu將拍攝多套動作電影，並與丈夫共同參與製作功夫真人騷。（賴家俊 攝）

疫情下，JuJu今年的工作全部延期至2021年進行，下年初將會參與演出三套動作電影，她笑言除了動作電影外，也喜歡演劇情角色，希望有機會拍香港小品作品，讓大家見她溫柔一面。電影拍攝外，近期她與丈夫參與製作一套在香港拍攝的功夫真人綜藝節目，邀請一些素人在一個月內學特定武術，有關節目稍後會在網上平台與大家見面。

《柔術》將於11月20日在北美戲院和電視頻道同步上映，稍後將登陸香港的線上頻道。

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