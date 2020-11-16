巴西柔術不能直接投入MMA　前拳手給BJJ習者的9個建議

雖然 MMA 和 BJJ的關係，從技術及歷史上看都可說是密不可分，但有很多BJJ的研習者，在由BJJ 轉到 MMA 時，除了道服的問題之外，都遇到其他的困難。 來自塞爾維亞的 MMA 前拳手 Mark Lajhner，現時為當地一個MMA拳館的教練，他給出了九個建議，好讓BJJ的研習者能更順利轉戰MMA。

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▍（1）在嘗試MMA之前開始練習摔跤

如果你是那些不太用摔技，只是pull guard的BJJ研習者之一，那麼你就不走運了，因為摔跤是MMA不可分割的一部分。如果你在BJJ比賽中沒有摔跤技術也能成功， 你將發現你無法在MMA中這樣做。 當你的對手使用打擊技，你很難成功pull guard。 即使你這樣做，於MMA中下位並非好地方，我稍後會再作解釋。

我並不是說所有的BJJ研習者都只會坐在地上(Buttfloppers)， 有許多人已經接受了摔跤和柔道訓練。但如果你不是其中之一 ， 現在就開始吧。

話雖如此， 有很多pull guard的方法還是可以在MMA比賽幫到你。觀看Firas Zahabi 關於此主題的短片：

但是，這不應該是你把對方帶到地面的唯一方法 ，它只是你的武器庫中的另一種選擇。

▍（2）爭取上位

自第一次UFC以來，下位gurad 的效率已大幅下降，而且通常你不想成為地面下位的一方。沒有太多BJJ選手把guard 改進到非常適合，甚至是冠軍級人馬也未能做到。

具有良好穩定的基底(base)，頂級控制技術和強力GNP的拳手，可以對BJJ研習者做成極大的傷害( 當然也有例外，其中一個是Fabricio Werdum，他彷彿對GNP免疫一樣)。

甚至Damien Maia也試圖從下位站起來，如果他沒有必要，他就不會打下位的guard。

因此，請努力爭取上位，不要自願到下位。在上位能為你提供位置優勢，在裁判眼中上位大多都代表著有優勢。更重要的是讓你有能力作打擊。打擊可以「弱化」對手，從而使你更容易降服對方，或者你只是用GNP就已能獲勝。

▍（3）Guard - 要麼極近，要麼極遠

我確實說要專注於得到上位，但你不能避免落在下位位置。當發生這種情況時，放鬆心情，不要驚慌失措，一步步使用你的技術。

通過使用 underhooks、 overhooks及Lister grip讓自己貼近對手。這三「握扣」技術是我最喜愛的。有些人使用rubber guard 和rat guard 也 取得了巨大成功。當你扎對手拉至貼近時，就不可能被擊中(或不會被重重打擊)。

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你也可以遠離你的對手，這樣可以更容易站起來。但中距離是最危險的，也就是你經常被擊中的時間。

巴西柔術的選手可能要切換一下guard的優先次序。通常BJJ研習者的優先級如下：降服 > 掃技 > 站起來。在MMA中應該是：站起來 > 掃技 > 降服。

▍（4）掌握站立的技術

這並不像降服或打擊那樣帥，但在MMA中這是一項非常重要的技能。再多的強調也不為過。有幾種方法可以進行「技術站立」( technical stand up)，但這超出了本文的範圍。因此，我只展示兩種情況。

如果你的對手在你的guard中，他會嘗試站起來然後用GnP攻擊。當他那樣做時，立即將雙腳放在他的髖關節上，推開並站起來。

（片段擷取自：YouTube，https://youtu.be/xg_CijWVRrI）

或者你可以通過踢他的腿或向上踢他的頭來創造距離，當出現間隙時，立即站起來。關鍵是要找到良好的時機，這意味著當你和對手之間有一定距離時就要立即站起來。

當他在你的guard 內，並坐起來打你，就用你的腳推他的胸部站起來。如果他單腳跪著，你可以用腳踩他的跪著的膝蓋並站起來。

（片段擷取自：YouTube，https://youtu.be/xg_CijWVRrI）

▍（5）過腿(Guard pass) - 膝蓋先行，而不是頭部先行

在寢技比賽中，在接近對手時很多人都會用頭部先行。如果你在MMA中也這樣做，那麼首先發生的事情將是被upkick KO。

（片段擷取自：YouTube，https://youtu.be/xg_CijWVRrI）

取而代之的是膝蓋先行，將頭往後倚，再靠近對手，控制對方的腳，打擊對方或試圖過腿。

▍（6）大多數時候使用基本技術

花哨的東西有時可以起作用，但是好的基礎/基本技術在大多數時候都會贏得比賽，所以把時間投入到它們中是明智之舉。在機率上，基礎技術的成功率最大。

▍（7）戴著拳套練習寢技

嘗試戴著4盎司手套跟同伴練習寢技，感受那些差異。然後戴上12盎司手套並加入拳頭打擊，即GNP。

這並不意味著你應該在練習中大力打擊踐方。這只意味著你跟同伴有更多的保護。以100％的速度和10％的力量作打擊吧。打擊身體大力一點也沒問題。

這裡的要點是習慣/適應有打擊的地面戰，跟純粹擒抱比，可謂完全不同的世界。您需要了解如何在有GNP的情況下，改變你的格鬥風格。

然後你會看到什麼有效，什麼沒有。你必須從你的「兵器庫」中刪取及添加一些技術。或者最終你只能留下一些核心的基礎技術。

▍（8）從小型比賽開始

如果你是BJJ中的大明星，那麼你很可能想立即去打大型比賽。這通常是個錯誤，你應該從小型比賽開始。以Pawel Nastula為例，雖然他不是BJJ研習者，而是世界級的柔道家，但他是一個典型的例子，可以說是一個「受戰火洗禮」的大明星。

他首次亮相MMA就是打Pride FC，正是當時最大的MMA組織，對手還是當時最好的重量級選手之一的Antonio Rodrigo Noguiera。雖然勇敢，但這不是一個好選擇。他應從較小的比賽開始，磨練他MMA技術，並在幾場比賽後再參加大型比賽。

Pawel Nastula 最終MMA戰績為5勝6敗，初初兩戰都與當時好手對陣而戰敗而回（圖片擷取自Sherdog）

▍（9）有耐性

「萬事起頭難」，所以要有耐性。一開始會非常艱難，因為這對你來說是一項新運動，但是你假以時日就能掌握它。要有耐性，多練習，就能得到回報。但是要知道，在你擅長MMA之前需要很長時間，因為MMA非常複雜，你需要擅長很多元素。

因此，如果你不介意長期作戰並且可以經歷跌宕起伏，你會做得很好。你的身份也會從BJJ研習者變成MMA 選手。

Mark Lajhner的完整片段：

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