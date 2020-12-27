亞視．李小龍傳｜吳大維演繹最神似李小龍　張家輝關詠荷結緣之作

上個月的「李小龍系列」提到，許多模仿李小龍外形的作品都以失敗收場。畢竟李小龍只有一個，勉強東施效顰，只會適得其返。然而，由吳大維、張家輝等人主演的電視劇《李小龍傳》（又名《龍在江湖》）則可算是個異數。它在當時深受歡迎，至今依然被譽為亞洲電視90年代最成功的製作之一。 順帶一提，影帝張家輝就是因本劇與關詠荷結緣。可謂戲裡戲外，都造就銀幕經典。

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永不言棄 終生尚武

《李小龍傳》由戚其義擔任監製，1992年於亞洲電視播出。故事涵蓋李小龍由年青到逝世的整個傳奇人生。

李小龍（吳大維 飾）自幼好動惹事，經常為家人帶來麻煩。父親李百川（劉家良 飾，影射李海泉）希望教他洪拳和太極拳，希望讓其修心養性。但熱愛打架的李小龍，卻只喜歡跟隨詠春宗師葉軒（徐二牛 飾，影射葉問）學武。其後李小龍與好友唐發（張家輝 飾，影射小麒麟）闖下大禍，李百川無奈下將他送到美國讀書。

抵達美國後，李小龍開設了振藩武館，並認識了昔日的華人拳擊冠軍嚴星南（高雄 飾）。在他的教導和鼓勵底下，李小龍參加了全美長堤搏擊大賽，自此一戰成名，更在荷里活展開了演藝生涯。與此同時，他亦周旋在方靠（萬綺雯 飾）、葉惠明（關詠荷 飾）、Brenda（譚筠怡 飾，影射李小龍之妻Linda Cadwell）幾位女伴之間。最後他與Brenda成婚，並誕下一子。

數年後，李小龍回到香港拍攝電影，晉身成為天價巨星。然而，成名後的他卻因對武術的嶄新見解，跟師兄王十二（歐錦棠 飾）等人發生衝突。而難為知己難為敵的兩位舊識：石少虎（呂頌賢 飾）及孟雄（梁日豪飾），則希望以武者的身份跟李小龍驗證所學。

想不到，如此驚濤駭浪的人生，卻在李小龍32歲那年，突然畫上句號……

+ 3 + 3 + 3

畢生修行的截拳道宗師

自李小龍死後，不論香港抑或海外，都湧現了一批李小龍的模仿者。但正如文首所述，這些演員及他們的作品，大多都不能得到觀眾認同。而吳大維之所以能夠一枝獨秀，除了因為他的外貌確實跟李小龍頗為相似，更重要是他拿捏到李小龍在調皮與深遂之間的平衡。一方面，他經常惹事生非，為他人強出頭。然而，當在親情、愛情、武術等要事之間作抉擇時，他又非常深思熟慮，既盡量為他人設想，又保留了自己的個性。例如李百川逝世前夕，早已放棄傳統武術的他，卻特意在父親面前再紮一次馬步。這份細膩的情感刻劃，在其他同類型的作品當中確實少見。

這點亦延伸出《李小龍傳》的另一項優點，就是對李小龍親友的描繪。從上面的劇情簡介可以見到，本劇徵集了大量當時亞視的一線演員，去還原李小龍生命中的不同人物。其中李百川及葉軒兩角，更是由劉家良師傅和資深武師徐二牛飾演。他們在劇中各有故事線，就連王十二及李小龍的哥哥李繼祖（莫嘉堯 飾）也有詳盡的感情戲。這些龐雜的生活面向，沒有構成枝節之餘，反而進一步令到李小龍的人生更加立體。

至於劇組原創的兩個角色，石少虎及孟雄，他們與李小龍的對決，是在其成名後才正式開打。某程度上亦是反映，武術的修行並無止境。即便是創立了截拳道後的李小龍，他依然都需要面對挑戰，並繼續驗證所學。而在劇情早段，李小龍亦是在成立了振藩拳館後，才開始跟隨嚴星南學習拳擊。

雖然這些內容純屬虛構，但卻間接地表現出真實的李小龍哲學：以無法為有法，以無限為限。不執於形式和名利，才是真正的修行者。

武打不足 無損經典

比較可惜的是，本劇在動作設計方面相對薄弱。始終吳大維不是專業的武打演員，除了擤鼻、咆哮、雙節棍等招牌動作外，大部份的武打場景都是輕輕帶過，或者沿用武俠片常見的舞台式動作，跟李小龍的時代背景格格不入。某些鏡頭甚至用了電腦動畫作「掩飾」，實在是令人難以接受。

當然，有劉家良師傅坐鎮，在傳統武術的演繹上，還是有一定保證。李百川在戲棚的一幕兵器對決，以及與李小龍在雨中演武的戲碼，便盡顯了劉家良師傅的腰馬功架。另外，李小龍向葉軒學藝時，亦多次提到了詠春拳的經典技理，包括八仙枱、中線理論、日字衝拳等。

而在詠春和拳擊以外，劇情中亦有提到李繼祖是一名劍擊愛好者，李小龍曾經跟他練習過劍擊。事實上，按照某些截拳道習者的說法，詠春、拳擊及劍擊剛好便是截拳道的三大組成要素。雖然劇集並沒有明確表示，它們三者就是截拳道的核心所在。但從劇情的脈絡上講，劇組顯然是參考過李小龍的武術材料，才會有以上的描寫。

最後值得一提的是，在劇中飾演「小麒麟」的張家輝，便是因本片與太太關詠荷結緣。當時張家輝知名度有限，在劇中認識了關詠荷後，被其外貌所吸引並追求了對方半年。在加拿大拍攝時成功表白，1992年正式宣布拍拖，2003年於澳洲雪梨結婚。

如果是張家輝或關詠荷的影迷，這部《李小龍傳》可謂別具意義。就算未必喜歡武打片，也可以看看兩人的火花。堪稱戲裡戲外，都造就銀幕經典。