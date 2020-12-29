The Outsider｜需要警察維持秩序的業餘格鬥賽　尋找現實版矢吹丈

在日本漫畫中，經常都會看到不良少年以拳頭一決高下來解決糾紛的情節。不過，在日本多姿多彩的格鬥界中，確實有一個標榜「不良少年之戰」的業餘格鬥賽事，就是曾在賽事中要動用警察來維持現場秩序的The Outsider。

隨着日本殿堂級綜合格鬥賽組織PRIDE在2007年倒閉，日本綜合格鬥界開始進入一個低潮。眼看職業賽事漸漸不及美國UFC般受歡迎，而日本本地格鬥選手亦開始出現青黃不接，日本著名格鬥家及賽事主辦者前田日明決定由業餘賽事着手，在2008年創辦了The Outsider業餘綜合格鬥賽事以發掘新一代的格鬥選手。

但有別一般的業餘賽事團體，早期的The Outsider參賽者是多數是流氓和暴走族等有背景的不良分子。

尋找現實的「鐵拳浪子」矢吹丈

在一次偶然的機會下，前田於日本北九州觀看了當地一個名為「天下一武道會」的業餘格鬥比賽，當中不良少年之間的比賽給了前田很大的沖擊。因為他看到的並非只是兩個不良少年在打架，而是兩個擁有強烈求勝慾望的人在比併。

他們的性格互相碰撞，不但讓我感到他們的才華，更讓他們的比賽充滿了魅力。 前田日明

加上當時日本犯罪率逐漸昇高，前田日明希望能夠像著名日本拳擊漫畫《鐵拳浪子》（又譯《小拳王》及《明日之丈》）**中主角矢吹丈那樣，以格鬥技改變不良分子，讓他們遠離罪惡並成爲格鬥界的明日之星。

於是，前田日明決定以「不良們，覺醒吧」為口號，在2008年成立了The Outsider (直譯是「圈外人」，除了指格鬥圈外，也指不為一般社會接受的人士)，除了想通過比賽發掘有天分的格鬥選手外，更希望以比賽促進年輕人的健康發展，讓不良分子青年通過格鬥技返回人生的正途上。

《鐵拳浪子》。圖片來源：https://bit.ly/3aPEaLR

**《鐵拳浪子》的主角矢吹丈原本是生活無所事事的不良少年，在接觸到拳擊後才找到了人生目標。故事中的其中一個主題就是「為了明日」。

火爆的揚旗大會

曾為Fighting Network RINGS的主辦並擔任過K-1 Hero's的賽事顧問，前田日明的號召力自然不同凡響。在前田宣布舉辦The Outsider這樣一個與別不同的「不良格鬥大會」後，不少當地的知名不良分子都應邀出戰。

在2008年3月30日的The Outsider揚旗大會中，參賽者包括了傳奇暴走族「黒色皇帝」初代目總長之子瓜田純士、「傳說中的不良少年」與國秀行、「橫濱狂犬」黒石高大、暴走族「夜櫻會」三代目總長加藤友彌等，全部在當地都是極具有名氣的危險人物。讓氣氛更危險的是，每位參賽者都帶了不少的「兄弟」進場。

原本就計算到風險的前田日明在賽前就已經安排了30多名警察在現場「維持秩序」，而事實也證明前田的決定是正確的，因為當「橫濱狂犬」黒石高大被職業為幼兒園教師秋山翼打敗後，黒石高大的人就衝上擂台，讓台上台下頓時一遍混亂。雖然其他選手也會出現推撞的情況，但基本上黒石高大每次上場都會慣性帶來混亂場面。

日本格鬥界的新勢力

與日本的地下格鬥賽不同，The Outsider完全公開並由職業的製作團隊製作。雖然混亂情況在早期的The Outsider可以説是家常便飯，但The Outsider依然大受好評，成為日本格鬥界的新勢力。

外界或許會誤會The Outsider只容許流氓和暴走族等的不良分子參加，但實際上The Outsider的參賽資格「16至35歲之間，擁有少於三次職業比賽經驗的人」，所以除了不良分子外，The Outsider的參賽者中也包括了各式各樣的人士，除了上述的幼兒園教師秋山翼外，參賽者也有醫生、廣播作家和律師等。當中除了獲得「不良獵人」稱號的秋山翼外，最著名的大概是綽號「最強律師」的堀鐵平。

不論背景或職業，只要踏上The Outsider的擂台，大家都是以同一規則比賽，以格鬥技分勝負，這就是The Outsider的特色，也是其吸引之處。

走入主流媒體

為了讓參賽選手能夠成功轉型，The Outsider也會舉辦一些職業級的賽事，讓擁有多場The Outsider業餘賽經驗的選手獲得職業選手的資格。當中最著名無疑就是在RIZIN成為星級選手的朝倉海和朝倉未來兩兄弟，以及轉戰了ONE Championship的渋谷莉孔。

至於前北關東最強暴走族的魔璃闇薔薇總長，「格鬥紋身師」吉永啓之輔雖然在職業賽中未有大突破，但他的YMC拳館依然受到The Outsider的大力支持，積極培訓新一代的格鬥選手。

吉永啓之輔。圖片來源：https://bit.ly/3nVFzEk

另外，在早期賽事經常生事的「橫濱狂犬」黒石高大則進入了演藝界，在不少的電影和電視劇中演出。

進入了演藝界后的黑石高大更成爲日本品牌的代言人。圖片來源：https://bit.ly/37W5m9D

說到演藝界，值得一提的是The Outsider曾與日本著名不良少年電影《熱血高校 2》（Crows Zero II）合作，在2009年舉辦了名為「CROWS ZEROⅡ公開記念 THE OUTSIDER SPECIAL」的賽事。

日本著名不良少年電影《熱血高校 2》。圖片來源：https://bit.ly/3hs8ahO

繼續努力

雖然The Outsider現時已經是日本極有代表性的業餘賽事，但其方向依舊未有改變，繼續希望通過格鬥技去改變不良分子的生活方式。

亦因為如此，The Outsider的觀眾指引中依然寫明：

- 入場時將進行行李檢查，因此請儘早進場。 - 如果身上有紋身，請穿長袖或長褲加以掩蓋，避免暴露在外。 紋身過度暴露的人士將可能被拒絕入場。 - 暴力團體及反社會勢力等人士嚴禁入場。 - 任何干擾比賽進程，或給其他觀眾帶來不便的行為，或上述與暴力團體等相關人士都會被要求離開。

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