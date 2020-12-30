洗髓經｜被視為《易筋經》進階版的少林功法　內容卻是儒釋道混一

上星期跟大家回顧了《易筋經》的歷史，今天則會介紹據聞是《易筋經》進階版的另一部奇書：《洗髓經》。 《洗髓經》內容神秘，連小說漫畫都載之甚少，只頌揚它為「少林第一神功」。現實中，《洗髓經》的確相當晦澀難懂，連修煉的圖譜也欠奉。究竟《洗髓經》是一門什麼樣的功法？為何比《易筋經》更為少見？

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易筋工已竟 方可事於此

在上次有關《易筋經》的文章中提到，現存的《易筋經》共分四個版本，分別為西諦本、古堂述本、浙圖本及來章氏本。來章氏本具備圖譜，並將書內文字闡述成一套「易筋十二式」的動功。由於具備了實際的練習方式，再加上是民國印刷商普遍採用的版本，令來章氏本的《易筋經》在近代流傳最廣、影響力也最大。

而在來章氏本《易筋經》的附頁之中，便收錄了《洗髓經》的全文。現時大部份對《洗髓經》的研究，便是出自來章氏本的記載。其封面寫有「宋少保岳鵬舉鑒定」的字樣，意謂此書曾經宋代名將岳飛審定。至於序文的作者，則為禪宗二祖慧可。對此，清代學者凌廷堪（1755—1809）經已判定，純屬是後人偽托之辭。志在顯示本書，確實是上乘達摩一脈。

從字面上講，「髓」為造血之所，比「筋骨」更為深入。延伸開去，又有「神髓」的意思。因此本書以「洗髓」命名，本身就帶有超越《易筋經》的意涵。在其開首的《總義》一章便提到：「易筋工已竟，方可事於此」。後世的文藝創作大多將《洗髓經》視為《易筋經》的進階版，或許便是緣於這句說話。

在來章氏本《易筋經》的附頁之中，收錄了《洗髓經》的全文。現時大部份對《洗髓經》的研究，便是出自來章氏本的記載。其封面寫有「宋少保岳鵬舉鑒定」的字樣，意謂此書曾經宋代名將岳飛審定。（圖片擷取自http://bit.ly/3nTslrz）

佛道相合 兼通儒理

除卻文首的《總義》和文末的《後跋》，《洗髓經》全文共可分成六章，即《元始鐘氣篇第一》、《四大假合篇第二》、《凡聖同歸篇第三》、《物我一致篇第四》、《行住立坐臥睡篇第五》及《洗髓還原篇第六》。

第一章乃講述萬物皆本於「元氣」，而修煉《洗髓經》的意義，便是返本歸元。之後的三個篇章，則是闡明人體結構與宇宙世界的互通，只要能夠清心寡欲、堅持修行，就可以超脫生死，與萬物融為一體。至於最後的兩章，介紹了一些養生的功夫，包括按摩、吐納等。希望修煉者在藝成以後，繼續保持身心平衡，不失元氣。

可以見到，除了最後兩章以外，《洗髓經》的大部份內容都以精神修煉為主，運動範疇只佔很少的篇幅。這頗為切合「洗髓」一名的意思，但在本身就缺乏圖譜的情況底下，卻大大增加了閱讀的難度。某程度上，這也佐證了《洗髓經》必須先有《易筋經》作基礎，才可以獨立成篇。

【點擊圖片，認識「易筋十二式」的動作】

+ 6 + 6 + 6

《洗髓經》的另一項特色，是它雖然名為佛經，但字裡行間卻摻雜了大量道家以至儒家的述語。例如《四大假合篇第二》便提到了道家理論中的「太虛」，而《物我一致篇第四》則是借用莊子學說。至於《元始鐘氣篇第一》的「理氣論」，便取材自宋明理學。

民國著名武術史學家唐豪曾認為，《易筋經》實乃清代紫凝道人假托達摩所作。依此推論，或許《洗髓經》亦有可能是由道士或者儒生，彷照偈語寫成後，再偽托慧可流傳後世。以此為自己所創的功法，增添神秘色彩。

要數近代將《洗髓經》神化得最厲害的武俠作品，港漫《龍虎門》必然位列其一。在故事中，《洗髓經》乃少林第一神功，可惜實際的表現一直平平無奇。（圖片擷取自http://bit.ly/3pw7Ph4）

不是神功 卻也啟發後人

綜所上述，《洗髓經》其實跟《易筋經》類似，極其量只是一套健體功法，與拳術並無直接關係。有部份人甚至認為，《洗髓經》只是一部闡述佛理的經書，完全沒有牽涉人體修煉的問題。

近代有僧侶將《洗髓經》重新整合成一套具體的養生動作，授予大眾。但究竟是後人按照《洗髓經》的文字自行演繹，還是額外得到了確鑿的圖譜，就暫時難以考證：

然而不能就此否定《易筋經》對武術文化的影響力。單就偽托岳飛這點來講，就見到作者極其希望以武勇作招徠，並暗示修煉此經將有助上陣殺敵。

而《洗髓經》的內修理論，對傳統武術亦有非常重要的參考價值。近代的內家拳師，如形意門的宋世榮、郭雲深等人，便將《洗髓經》的道理應用在拳術上，並將之分別對應形意拳的化勁境界。

《洗髓經》或許不是傳說中的「少林第一神功」，但它在整個武術歷史的價值，同樣不容小覷。