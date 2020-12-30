線上武術課程過去評價好壞參半 疫症後會否成新潮流？

2020年疫症大流行，由教學到展覽，很多活動都由線下變成線上，很多武術與搏擊運動教學亦因此變成「線上課程」。但有人質疑這類課程的成效，究竟線上武術課程有什麼難題難以解決？未來又會否成為主要授課方式？

線上武術課程在疫情下成新趨勢。圖片來源：https://bit.ly/3mYKBi6

爭議不斷的線上武術課程

其實「線上學武」早已出現，例如那些DVD教學，以及那些技術教學短片等，都已經因影片傳播科技提升，而大行其道。這些影片就像是武術書籍一樣，讓研習者能對固有技術有初步了解，以及學習新的技術。武備志亦有一連串的教學片，希望大家能溫故知新。關於其成效，下文會再提及，現在想希望討論的是「線上武術課程」。

這類「線上武術課程」，除了有教學影片外，亦要求學員自己拍片「交功課」給導師，完成課程後甚至會有相應的等級評定。在此舉出兩個例子，一個是內地馬氏通備的「半線上課程」，另一個則是巴西柔術「宗家」，Gracie家族的「線上升帶課程」。

內地馬氏通備對武術的保育、考究及傳承都有很多貢獻，尤其在兵器上的研究更是深入。數年前有幸到訪其兵器短兵比賽大會，參觀時得知其門生在通備拳術的訓練上，除了有面授課堂，亦有線上課程遙遠授課。因其門生來自各地，如未能面授，學生就需每星期拍訓練套路的情況拍下來，再交由師傅評價指導。或因為課程以套路為主，所以線上指導的難度較低，就當時短片所見，線上學生的水平不會比面授的差。

Ryron Gracie（左）與Rener Gracie。圖片來源：https://bit.ly/3o1QdJs

至於Gracie家族的線上巴西柔術課程（主要由Rener Gracie 與 Ryron Gracie打理），爭議聲音則較大。世界上所有地方的人都可以參與這課程，並靠教學影片學習技術；然後學生需要找個拍檔一起拍片，做出「考試」要求的動作，並把影片傳送給線上巴西柔術課程的教練，教練查閱後如果認為合格，學生就能升做藍帶。

無師無對手

《一代宗師》中有一段，說「學藝最忌無師無對手。 有師父，知分寸； 有對手，知高低」：

很多人對線上學習課程抱有懷疑，正是以上原因。那些教學短片加上師傅的網上指導，是否能令人「知分寸」? 在沒有對手，只有一個人對著熒光幕時，又能否「知高低」？

線上巴西柔術課程之所以爭議大，是因為巴西柔術的對抗性較強，加上大多巴柔動作都要有對手才能練習，所以很多技術難以在線上學習中模擬及指導。完成課程後的等級評審，亦是被人懷疑的地方。

打擊技可以自己一個訓練動作，但都同樣有所缺失。因為搏擊並不是單純做出動作，搏擊作為一種技藝，當中的技術應用、即時反應、距離量度、身體抗打等等能力，都不是在沒搏擊訓練下就能觸及。出擊的時機、追擊的步法、ring cut的技巧，就算在網上學習了這些知識，但在搏擊時能否做到則成疑問。被擊中時的反應，緊張時對心理與肌肉的影響，都需要確實的搏擊練習。

其實就算是動作訓練，面授情況下導師也可以即時指正及示範，甚至移動你的四肢作動作調整（如片中的0:58左右），這都是線上課程難以代替的：

睇片學武得唔得？重點在於你的目標

只是，這些課程的成效，其實取決於你所定的目標。如果是因為某個動作或某個套路，所以想先初步接觸該武術，「線上武術課程」其實是個合理選擇。學習一門武術需要投入不少時間，加上選擇眾多，很多人都難以踏出第一步，「線上武術課程」則能協助這些人先嘗試體驗。

另一個可能性是作為正式課程的替代和補充。疫情期間教練未能面對面授課，線上授課作為替代可使學生繼續訓練，同時令教練繼續保持收入，是無何奈何的辦法。就算是正常時期，如果課程有清晰的大綱使學生知道自己的學習進度，那麼以影片與線上授課作為補充與複習工具，就十分合適。

但是，及後的技術應用都必須作真實對練，不然的話都只是「腦內格鬥」。Rener Gracie 與 Ryron Gracie 也指線上巴西柔術課程不能完全替代正式課堂，不過也同樣指出這個課程所培養出來的藍帶可以有良好的技術，亦能在比賽中奪得好成績，前提當然是有洽當的訓練：

未來因應科技進步，可能有更好的「線上武術課程」出現。例如，用VR或者動態捕捉，甚至是AI學習動作後跟着它做，使教練能更確切把握學生的動作與進度：

只是，武術與搏擊運動不只是「做出一連串動作」，作為一個對抗性高的項目，亦需要對手和教練的即時反應，因此，除非我們能進入《22世紀殺人網絡》那種虛擬及現實的網絡世界中，短時間內「線上武術課程」相信也未能取代真人授課。

延伸閲讀：

【一代宗師】「刀的真義不在殺，在藏」的兩個解讀

【巴西柔術】於港發展近20年 從基礎動作正確認識巴柔技術

訪問．陳凱迪｜由搏擊運動員生涯體悟內家拳 傳統武術的現代解讀

國術雜談．紮馬｜馬步過低只會磨損膝蓋 靜中求動才是紮馬關鍵

武技分工有助發展？「武術鄙視鏈」又是如何形成？｜武編周記