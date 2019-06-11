【一代宗師】「刀的真義不在殺，在藏」的兩個解讀

《一代宗師》有眾多金句，除了跟武術相關，亦跟生活相關，而且當中很多也多重解讀，令人細味。 今天想跟大家談談「刀的真義不在殺，在藏」這一句，也談「武德」。習武者不應好勇鬥恨，不應欺負弱小，是本份；但不代表反過來被人欺負時，只能躲避閃縮、被人凌辱。

第一個解讀：武術不是為了爭強好勝

雖然說是兩個解讀，但我認為兩個說法有其關連。

在戲中，馬三知道師傅宮寶森要跟南方拳師搭手，爭強好勝、希望強出頭的他在金樓跟其他人打了一場，放話一句「要見真彿，得先過我馬三」。結果師傅責問他：

＂你知道為什麼刀得有鞘？ ＂ 宮寶森 ＂因為刀的真意不在殺，在藏。＂馬三 ＂你的刀太銳，得在鞘裡好好藏藏。＂宮寶森

馬三的爭強好勝之心「太銳」，不懂「藏」著會壞了事情。當然也可解讀為宮寶森怕來了南方，徒弟這樣幹，成不了南北交流，也怕壞了名聲等等。但肯定的就是師傅覺得自己徒弟連基本「武德」也沒做好：因為武術修練為的不是跟別人逞強，不是沒理由去找人打架，不是單單證明自己比別人能打。

雖然馬三說有師傅在「出不了亂子」，宮寶森說自己「藏不住他」，但最後確是師傅壓了徒弟離開佛山，所以實際上宮寶森在當時確實還是他的鞘。

（點擊圖片查看《一代宗師》的人物資料）

第二個解讀：未出的刀最有威懾力

如果單單拿「因為刀的真意不在殺，在藏」出來，我的另一個解讀是「很多時候不需要用刀，事情就能解決，因未出的刀最有威攝力。」

把刀拔了出來，就沒什麼變數，因為要開打了，那問題就餘下如何打。但二人談判，刀未拔出來，雙方就要顧慮很多事情：會動刀嗎？如何拔刀？什麼時候拔？我應該先做好防禦？有可能避免衝突嗎？我會受傷嗎？我要為這種事動刀嗎？等等。

就正如未射的核彈才有威懾力，射了核彈後就只餘下互相復仇，其時也不存在「擔憂」與「害怕」，因為已經是互射時候。

我很喜歡的一個拳賽分析者Jack Slack曾說過什麼是「給予壓力」：

壓力更多是靠沒有被打出的拳頭，而非已出的拳。施壓的是「打擊的威脅」（Pressure is the ＂threat＂ of punches）。 壓力，是你一直在你的對手面前，利用你的存在和「打擊的威脅」，迫使他進入不舒服的狹小空間，並在有利的時候打出真正的攻擊。 壓力是利用「打擊的威脅」將對手推向不利的位置。

一個已打出的拳頭，己不是「威脅」，是既成事實。如果回到馬三去看，出了手開打，就沒了威懾力，別人就只是想跟你打，也沒法處理其他問題。當然宮寶森不是想南下「靠嚇攞威」，他用意當然是好，但試想想沒有威懾力他能南下？他能以「高半班」的武者身份跟南方拳師說話？

Jack Slack是著名的搏擊運動分析專家，他在FIGHTLAND有常設的博客。而在技術以外，他也分享了一些武術思想，值得大家閱讀（http://bit.ly/2wPEa9a）

但如果永不使用，其實沒有意思

很多人學武的原因，不是想「蝦蝦霸霸」，只是想保護自己，僅此而已。

但保護自己，有「武德」，並不是指永不出手。如果被人欺負，也不懂防衛自己，那為什麼要學武？試想想，如果對方知道你永不出手，為什麼還要避諱你？

威懾力、壓力的背後是「具威脅的可能」，例如那未打出的拳頭，以及未射的核彈。如果沒有這背後的可能，就沒威懾力。學校的惡霸不會去招惹那個會反抗的人，而會找那些弱少的去欺負，欺善怕惡是他們的本質。

不要誤會，我不是叫人「唔岩就要打」，也不是叫人「用武力解決所有問題」，「威懾力」也不等於「武力」，而是說很多時候根本不用打、不需要打，但先要條件是別人知道你會用某些方法去反擊，會保護自己。

因此空手道的格言是「空手無先手」，而不是「空手不出手」。如果有欺凌者知你打不還手，只會愈來愈專橫跋扈、肆無忌憚。不要以為順著欺凌者的意思就能相安無事，學校的欺凌片段大家也看過，要求只會愈來愈過份，低處未算低。

大家都有不被侮辱的權利。當然尊重別人，不需要因為什麼威懾力，但別忘記這世上有壞人，有恃強凌弱、橫行霸道的人。當你已對欺凌者說不，但他還是刻意要繼續，不一定要用武力，但你一定要找個方法讓他知道，他不可以繼續欺負人。有「武德」、「自律」這些優點不應該被欺凌者利用。

希望大家能在生活中好好保護自己和家人，捍衛自己的尊嚴，以及所在的地方。今次係咁多。