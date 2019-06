【一代宗師】「刀的真義不在殺，在藏」的兩個解讀

第一個解讀:武術不是為了爭強好勝

雖然說是兩個解讀,但我認為兩個說法有其關連。

在戲中,馬三知道師傅宮寶森要跟南方拳師搭手,爭強好勝、希望強出頭的他在金樓跟其他人打了一場,放話一句「要見真彿,得先過我馬三」。結果師傅責問他:

馬三的爭強好勝之心「太銳」,不懂「藏」著會壞了事情。當然也可解讀為宮寶森怕來了南方,徒弟這樣幹,成不了南北交流,也怕壞了名聲等等。但肯定的就是師傅覺得自己徒弟連基本「武德」也沒做好:因為武術修練為的不是跟別人逞強,不是沒理由去找人打架,不是單單證明自己比別人能打。

雖然馬三說有師傅在「出不了亂子」,宮寶森說自己「藏不住他」,但最後確是師傅壓了徒弟離開佛山,所以實際上宮寶森在當時確實還是他的鞘。

第二個解讀:未出的刀最有威懾力

如果單單拿「因為刀的真意不在殺,在藏」出來,我的另一個解讀是「很多時候不需要用刀,事情就能解決,因未出的刀最有威攝力。」

把刀拔了出來,就沒什麼變數,因為要開打了,那問題就餘下如何打。但二人談判,刀未拔出來,雙方就要顧慮很多事情:會動刀嗎?如何拔刀?什麼時候拔?我應該先做好防禦?有可能避免衝突嗎?我會受傷嗎?我要為這種事動刀嗎?等等。

就正如未射的核彈才有威懾力,射了核彈後就只餘下互相復仇,其時也不存在「擔憂」與「害怕」,因為已經是互射時候。

我很喜歡的一個拳賽分析者Jack Slack曾說過什麼是「給予壓力」:

壓力更多是靠沒有被打出的拳頭,而非已出的拳。施壓的是「打擊的威脅」(Pressure is the "threat" of punches)。

壓力,是你一直在你的對手面前,利用你的存在和「打擊的威脅」,迫使他進入不舒服的狹小空間,並在有利的時候打出真正的攻擊。

壓力是利用「打擊的威脅」將對手推向不利的位置。