傳統武術，尤其是中國武術，特別講求馬步的鍛煉。幾乎每個流派的技術，都是由一個特定的馬步展開。期後受影視作品渲染，許多人都以為必須蹲得愈低、愈久，才能鍛煉出馬步的功夫。但其實過低的馬步，只會為習者帶來損害。而馬步的意義也不在於長短，更重要是身體的力量能夠上下貫穿，讓日後的每招每式，都能發揮出應有的質量。 文章作者：貍奴 【武備志】編輯團隊校對

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如何解釋「力由地起」？

當問及馬步的具體功能時，「力由地起」這個攏統說法，至今依然是常見的答案。廣義來講，它的基本原則固然沒錯，但如何深化演繹卻往往出現偏差。若果簡單認為，只要馬步夠穩，出拳的力量自然會結實。那顯然地是忽略了一個事實，就是馬步本身就不是一個穩定的結構。不論是南方的四平馬、拑羊馬，還是內家拳的渾元樁、三體樁等，只要有人往缺少重心腳的方向用力一推，除非雙方事先套好招，否則即便是經驗再老到的師傅，都很容易被推離重心。

相較之下，一般的搏擊架甚至站立步，更容易在外力的推撞下保持平衡。因為它們容許了移動的可能，習者可以透過調整身體，來維持重心。而靜態的馬步，卻只能停留在同一個位置。就算有轉馬的技巧，變動的方式也相當有限。

簡言之，以馬步來追求身架的穩定性，從來都是緣木求魚。而馬步這種固定的鍛煉方式，亦不能直接過渡到互動的搏擊情況。它的真正意涵，應當是跟套路相類似，主要在於提升習者的身體能力，好讓他們之後再透過相應的訓練，完成搏擊練習的轉化。這個過程，筆者認為就是傳統武術常言的「靜中求動」。

高低適宜 勿損膝蓋

所謂「靜中求動」，是指在保持外形固定的同時，習者要明確感受到下肢的力量，能夠傳遞至上半身，如同金字塔般撐起整個人。要做到這點，大腿固然是關鍵之一，但卻不能坐得過低及過久，將所有力量全盤往下沉。

事實上，膝關節及踝關節的生理設計，只能負責力量的傳遞。不可過份受力之餘，亦不能多作扭動。但許多傳統武術習者在坐馬或練習套路時，卻將膝蓋坐得太低，令膝尖超過腳尖，造成勞損。某些人亦會將尾椎坐低於膝蓋，讓膝蓋承受過大壓力。

要真正做到力量上下貫穿，首先就要戒除上述的壞習慣，確保膝尖不過腳尖、尾椎不過膝蓋。如果大腿肌肉未能適應負重，便索性坐高少許，不要為了磨煉大腿肌力，而犠牲整個馬步的工整。

馬步要出功夫，並不一定蹲得愈低愈好。最重要是全身上下能夠連貫配合，做到真正的「腰馬合一」。圖為洪拳宗師林世榮的拳照。（圖片擷取自http://bit.ly/2WMQDaV）

全身配合 上下貫穿

當調校好雙腳的角度後，就要在其他部位逐一功夫。當然，不同類型的馬步，標準自然不一。每個流派和師傅的側重點亦各不相同。但某些基本的原則，筆者認為還是相通的。例如臀部不能外蹶，要往內收斂，使尾椎垂直。腰部同樣要挺直，但不能僵直，要有一種拉伸挺拔的張力。肩胛骨要有夾脊之意，令到肋骨微微張開，卻又未到挺胸的狀態。頭要往上領起，令頸椎與尾椎能夠形成槓桿，將下肢的力量貫穿而上。

當做好上述的要求之後，整個馬步就不再是單純的固定狀態，亦不是一味向下沉。而是有一種向上支撐的動感，彷彿兩腿所負擔的重量，是不斷往上身傳遞。只要自己稍不專注，整個架構好像就會全盤坍塌。這份特殊的感覺，某程上即是所謂的「整勁」。其實整勁並非內家拳的專利，只要力量能夠上下相連，便已經符合整勁的內涵。以下這條由意拳伍智恒師傅示範的站樁片段，雖然其鍛煉內容未必與他人相通，但卻頗為扼要地闡明上述有關馬步的各項要點，值得大家參考：

有了整勁的基礎後，再持續坐馬鍛煉，這樣才能真正提升習者的身體質素。當然，正如上面所述，馬步終究只是一種靜態鍛煉，跟互動的搏擊練習依然存在極大距離。故此單純有了馬步的整勁並不足夠，還要學習各種發力方式，繼而在搏擊中運用出來。

馬步鍛煉在搏擊方面的好處在於，習者能夠更加熟習身體各處力量的運用。比起直接由發力入手，可以更容易發揮出身體的質量，減少肌力損耗。日後過渡到搏擊訓練時，便能事半功倍。筆者個人認為，這點亦是傳統武術在當下的搏擊運動中，應當深化發展的一項優勢。此處待日後有更確切的感受以後，會跟大家再作分享。