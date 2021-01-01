渾元劍經｜真正的修真劍仙指南　還可能是「獨孤九劍」的原型？

在仙俠小說中，練武與修仙基本上是密不可分。只要將劍法練到某個境界，自然就會跟仙術相通。這種看似天馬行空的情節，原來的確有根有據。明代年間面世的《渾元劍經》，便是一部糅合了劍術與仙術的奇特劍譜。 書中滿截著道家的符咒以及陣法圖譜，乍看還以為是本關於祭祀科儀的古籍。然而，它又確實包括著劍術的修煉原則，亦有對練等實際內容，堪稱武術史上的一部奇葩。

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修真成仙的劍譜

《渾元劍經》，相傳由明初劍客畢坤所撰，成書時間比同時代的其他武術專著，如俞大猶的《劍經》、程宗要猷的《單刀法選》等，還要早上超過一個世紀。而跟這批軍旅武術叢書不同，《渾元劍經》開宗明義以修道為目標，強調修煉劍術可使人「光靈明而不昧，體健而剛長生」，達至仙人境界。

基於這種帶有濃厚宗教色彩的武術觀，《渾元劍經》花了大量筆墨闡述內氣、經脈、神意等牽涉內在修行的概念。例如在《內篇》當中，便有一段《精神氣血解》，以道教術語將「氣」標籤成「火」，而「血」則視為「水」。劍術之道，就是要透過舞劍推動氣血，達致中醫學所言的「水火相交、氣血相融」。久而久之，「精足則皮膚如乳兒，血足則肌嫩彩澤無皺紋也」，整個人的生命力都得以昇華。

至於在《外篇》部分，則附上了幾幅道教符錄的圖譜，包括「飛罡文」、「天清咒」、「飛騰秘錄」等。這些圖譜，完全就是道教祭祀所用的符咒，跟武術技法並無直接關係。而它們旁邊的文字註解，則是召神禱告的咒語，沒有太多關於肢體動作的描寫。按書內記述，這些符文雖然跟一般意義下的武術技法大相徑庭，但卻是「超凡入聖」的必要手段。例如誦念「飛罡文」和「天清咒」，就可以令武者身軀輕靈，有飛騰之功。正如前文所述，《渾元劍經》是以「修仙成真」作為目標，故除了肉體鍛煉，亦需要借助宗教力量。由是者，這些玄虛的道家符號便應運而生。

真實版「獨孤九劍」？

正如文首所述，雖然《渾元劍經》看似純屬一部道教典藉，跟武術鍛煉並無直接關係。但若然撇開頭尾部份那些義理不明的道教辭彙，中間的段落則確實詳細描寫了用劍的訣竅。以及格鬥時的戰略及心態等。在篇首的《劍髓千言》中，便早早介紹了弓步、馬步、丁步等武術常用步法。而在《內篇》的尾段，則附上了一套「九宮三十六式」劍法，並以一幅九宮八門圖顯示走位。至於《練手解》一節，則列明了各式劍法的用力位置，如「鈕劍」是用手腕力、「拔劍」是用肩膀挺力等。換句話說，它的本質依然離不開身法、力量、距離等實際技巧的應用。與其他武術並無二致。

值得留意的是，在「九宮三十六式」劍法下面，還有一套名為「七十二手使破」的劍法。其中並沒有圖譜附帶，連具體的文字描述也欠奉，只有劍招的名稱及功能。可以見到，這套劍法的目標，是破盡當時主要的各類型兵器技法。例如「風中舞蝶」是「破少林棒」、「仙人指路」是「破中平虛實槍」、「仙子釣鰲」是「破流星錘」等。

由於欠缺確切的動作圖譜，究竟這些劍招能像其聲稱般，可以破盡各種兵器，依然是未知之數。按常理推敲，這些應該都是誇飾之辭。畢竟不同兵器之間的距離和重量，實在有非常大的差別。很難想象能夠以劍一併破解，充其量只能稍作應對。

不過從這段記載可以看到，《渾元劍經》的作者確實是對古典武藝有過一定程度的研究。尤其是在古代社會，兵器和兵法都屬於統治階層的專業知識。一般的道士或者文人，很難窺其全貌。而《渾元劍經》卻可以鉅細靡遺地，將當時大部份的兵器和技法列出，反映了作者或許亦曾在軍隊中服役，或至少是四出雲遊蒐集武術資料的劍士（道士）。至於這套「七十二手使破」是否就是金庸先生創作「獨孤九劍」時的原型，就留待文學研究者進一步考證了。

結語

過去【武備志】多次提及國術往往與傳統哲學及道教文化滲和在一起，《渾元劍經》便是其中最早的代表。一方面，它論及了大量抽象、玄虛的道教觀念，甚至可謂與武術技巧全無關係；另一方面，在道學的包裝底下，它又嚢括了許多實用而科學的武術知識。透過閱讀《渾元劍經》，或許能助我們更加理解傳統武術的語言和內涵。當然，這又牽涉到去蕪存菁的問題，絕對需要武者小心處理。

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