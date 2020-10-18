飛九宮．轉七星｜史實版「天罡北斗陣」練法　形意八卦的古傳技藝

在無數武俠小說中，都能見到陣法的身影。例如全真七子就有著名的「天罡北斗陣」，而武當七俠則有「真武七截法」。按照設定，這些陣法可以將武者的力量集腋成裘，從而對付更多或更強的敵人。 究竟現實中是否存在「天罡北斗陣」？又是在甚麼場合下使用？

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軍事陣法：以鴛鴦陣為例

翻查典籍，大部份與武力相關的陣法，都是出於軍事用途。例如歷史上顯赫有名的鴛鴦陣，便是由明代將領唐順之（1507—1560）研發，再經由戚繼光改良並在抗倭戰爭期間發揚光大。至於集明代兵書大成的《武備志》，更是將歷朝歷代不同的陣法收錄其中，包括「積卒五營」、「太乙直陣」、「太乙圓陣」等。

【點擊圖片，觀看《武備志》內所載的部份陣法】

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這些陣法的功能，顯然是要在戰場中使用。因此它們的設計，必然跟戰場的環境和需求息息相關。例如上面提到的鴛鴦陣，便是以小隊步兵配上長短不一的兵器組合而成。因此適用於平地少，敵人又是以步兵（倭寇）為主的浙江戰場。期後戚繼光調去薊遼地區，防衛蒙古軍隊，自然難以再用鴛鴦陣。

另一方面，由於戰陣講求士兵之間的互相配合，所以各人的兵器都不盡相同。再以鴛鴦陣為例，最前兩排的兵器為盾兵及狼筅，以此掩護中間的長槍兵。而後排的钂鈀，則進一步加強長槍兵的防禦力。

鴛鴦陣圖解，最前方為藤牌、狼筅居後，長槍及鏜鈀手則在左右兩則，恃機攻擊，圖片擷取自http://bit.ly/2sf9Aqh

空中樓閣的武術陣法

從上可見，真實的戰陣雖然嚴密的紀律，以及結合具體的戰場地形才可成事。此外，戰陣的成員為了互相配合，亦會按位置手持不同的兵器。很少會像全真七子或武當七俠般，所有人一同持劍，並以同一套走位應對任何情況。

事實上，戚繼光便曾在《紀效新書》明言，軍事陣法與一般的武術思維截然不同。如果在戰陣中手舞足蹈，或如同比武般左顧右盼，只會影響隊形、擾亂軍心：

光曰：開大陣，對大敵。比場中較藝，擒捕小賊，不同堂堂之陣千百人列隊而前，勇者不得先，怯者不得後；叢槍戳來，叢槍戳去，亂刀砍來，亂殺還他，隻是一齊擁進，轉手皆難，焉能容得左右動跳？一人回頭，大眾同疑；一人轉移寸步，大眾亦要奪心，焉能容得或進或退？ ——戚繼光《紀效新書．序章》

因此戚繼光認為，民間武者的訓練方法，對戰陣來講只是費時失事。他建議士兵只須集中練好幾個實用的動作，並且應當以兵器技法為主。畢竟在戰場之上，赤手空拳幾乎等同送死。《紀效新書》中經常被人討論的一句「拳術無用於大戰」，便是由此而來。

從另一個角度來看，戰爭這類型多人戰鬥場合，本身就是陣法的唯一意義。因為在現實層面，若果一方的人數大幅超出對手，根本就毋需用到戰陣甚或武術技巧。只有在武力差距大得不成比例的武俠世界，才需要透過眾人合力，來對付某個武功高強的敵人。

武術陣法，似乎終究是空中樓閣，不盡不實。

【雖然戚繼光認為拳術無用於大戰，但對鍛煉身手依然有一定作用，故寫下《拳經捷要篇》一章，部份內容與近代武術也甚有牽連。點擊圖片觀看其中部份拳招】

飛九宮．轉七星

然而，這並不代表陣法完全在真實的武術界缺席。雖然它不能用於實際搏擊，但的確有部份流派會以之為訓練手段。更準確去講，是將陣法的原理融入到鍛煉之中。八卦掌的「飛九宮」，以及形意拳的「轉七星」，便為其中有名的例子。

「飛九宮」可見於內家拳宗師孫祿堂的《拳意述真》，據說由一名老農所贈。習者要先預備九根桿子，按照河圖洛書的擺位，插成一個九宮格。最初桿子之間的距離要遠，以方便習者穿插其中。之後就要慢慢縮窄範圍，直至身軀只能僅僅通過。演練時要先順次序由一號走到九號，再逆次序返回起點。動作內容既可以是形意，也可以是八卦掌甚或劍術。據聞此法能使習者「形如流水，旋轉自如」，對敵時隨心所欲：

後來在《逝去的武林》一書，尚式形意傳人李仲軒先生也透露過類似的練習方法，稱為「轉七星」。「轉七星」乃形意拳的古老練習方法，習者要按照北斗七星的曲線，在院子內釘上七個木樁，再於其中打拳，以此體會敵人四方八面而來的處景。但依照李仲軒先生的說法，尚雲祥其實不太在意練甚麼，就算木樁不以七星擺位也沒關係。最重要是習者的身步要動。

民間兵陣拾遺

「飛九宮」和「轉七星」雖然不是嚴格意義的戰陣，但確實是利用了空間作為訓練的要素。而且它們亦有一套非常特定的走位，用以應付以少對多的情況。隨著水平提高，似乎亦需要同門之間的合作練習。單就這幾點來說，它們跟武俠小說中所言的陣法，確實頗為相似。

至於「飛九宮」、「轉七星」等這類型以天象命名的步法，亦顯然帶有濃厚的道教色彩，與「天罡北斗陣」及「真武七截陣」可謂遙相呼應。畢竟中國武術一直深受道教文化影響，而全真教、武當派這些小說中的名門正派，又是以真實的道派作為創作藍本。兩者的陣法在意象上一脈相承，自然不足為奇。這亦是近代武術、武俠文化中有趣的一頁。

最後，雖然軍事陣法跟民間武術難以互通，但部份兵陣的武器及技法，或許仍然會以其他的形式流傳各地。例如《魏書》便記載，在北魏高宗年間有一種名為「大儺」的舞蹈陣式，演舞者會手持各種軍中兵器進行表演。現時台灣廟會甚為流行的「宋江陣」，亦據說是由「鴛鴦陣」演變而來。對於研究傳統的戰陣，仍具相當的價值。

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