飛蝗石｜據聞自然門杜心五曾以此行刺慈禧　現實中的「彈指神通」

「東邪」黃藥師的一手「彈指神通」冠絕武林，任何平凡石塊只要經他功力貫注，都有斷石分金的威力。而在不同的武俠作品之中，也時常能夠見到刺客或者武林高手，以石卵擊人。這種誇飾的暗器手法，在歷史上並非完全無迹可尋，民間甚至流傳慈禧太后也險些命喪其手。它就是傳聞中的「飛蝗石」。

延伸閱讀

月牙剷｜民間傳說中武僧獨有的兵器 原來明代兵書確實有相關記載

【兵器】諸葛連弩：傳說中的武候之兵

落石可殺人

飛蝗石，顧名思義乃狀似蝗蟲的石卵。其外形尖銳，又便於攜帶，據說在鏢師之間尤其流行。但既然本質為尋常石卵，形制方面自然較難有統一標準。按現時僅存的紀錄，飛蝗石一般長10厘米。石質以青石為上，麻石次之，黃石最下。有部份人可能會將末端的位置再作打磨，以增強穿透力。

有關飛蝗石的記載，一直散見於各類文藝創作。當中最有名的事蹟，要數文首提到過的暗殺慈禧傳說，主角則為自然門的第二代宗師杜心五（1869—1953）。有指杜心五年輕時關心時局，他在留學日本之前，便已經跟「戊戌六君子」的譚嗣同（1865—1898）交好。後來戊戌變法失敗，譚嗣同等人也先後蒙難。憤怒的杜心五決定潛入京城，行刺慈禧。

他趁著紫禁城的護城河結冰之際，翻過高牆向正在看戲的慈禧投擲飛蝗石，但慈禧卻僥倖避過，令飛蝗石誤中副車。杜心五倉皇逃離京城，而這個故事則隨著杜心五日後的成名，而逐漸流傳民間。

內家武術中的飛蝗石

可以見到，這則杜心五的軼事，帶有不小的傳奇色彩。箇中許多細節無法考究之餘，以慈禧作為故事的歹角，顯然也是契合當時的民族情緒和武術界風氣。杜心五是否真正一個使用飛蝗石的高手，始終難有定論。

不過，現今的某些武術流派，確實依然有傳承飛蝗石。台灣八卦掌傳人何靜寒先生，就拍攝過一條講解飛蝗石技法的影片。按他介紹，飛蝗石的要點，在於手臂必須與攻擊目標成一直線。以正面的投擲為例，正確做法不是將手臂向橫揮出，而是在折疊手肘後，垂直地往前甩臂，再由指尖順著手臂的動能送出卵石。

下手的投擲亦同樣如是，即手臂不是從下而上劃出一條拋物線，而是保持手臂垂直向前甩出，情況類似於往池面片石般：

完全隱蔽的突襲

這種手法的意義，是要發揮卵石的貫穿力量。蓋因卵石的重量和重心，都與飛斧和飛刀大相徑庭。後兩者可以透過旋轉和拋物線的形式，將力量疊加上去。但卵石的重心，就是卵石本身，而卵石的重量亦相當有限。它所投擲出來的力量，基本上都是由投擲者自身賦予。故此必需確保整個傳遞力量的路線，都沒有任何彎曲或岔子。

由此可見，雖然飛蝗石取材方便，但它確實不是一樣順手的兵器。就算在突襲型兵器的範疇，它都不比飛刀、飛斧，或者繩鏢、流星錘實用。飛蝗石最大的功能，或許就在於它的隱蔽性，隨時隨地都能握在手心之中。當去到一個合適的距離後，就可以立即擲向對方的頭部。如果順利擊中，確實可以造成一定傷害。另外由於它的投擲方式簡單，幾乎任何時候都可以出手。如果經過練習，它亦具備著相當的投擲距離。縱使力量不能穿透對手，至少亦能起到滋擾作用。

當然，像武俠小說般，非常精準地以飛蝗石截住來箭或者切斷風箏線，應該是不太可能了。

【太極拳有八勁之法，不曉得大家能否盡數？】