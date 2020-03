【動漫】鐵拳浪子致敬作　Megalo Box

《Megalo Box》是為紀念經典動漫名作《鐵拳浪子》(又名《明日之丈》) 誕生50周年而在2018年創作的電視動畫。以高森朝雄和千葉徹彌的1968年原作《鐵拳浪子》為藍本,《Megalo Box》將故事舞台由60年代的東京轉移到近未來的世界,並把原著中的拳擊進化成一種將拳擊與機甲技術融合而成的「Megalo Box」機甲拳擊賽。雖然設定變得有點科幻,但《Megalo Box》除了以把《鐵拳浪子》中的各個主要角色重塑外,故事依然貫徹了原著中的熱血以及向强勢挑戰的精神。

《Megalo Box》其中一款宣傳海報。圖片來源:https://bit.ly/38qfYuy

精神續作

既然開宗明義是《鐵拳浪子》的精神續作,《Megalo Box》故事的背景和發展都與《鐵拳浪子》非常相似。故事的主軸講述在貧民區生活的機甲拳擊拳手Junk Dog如何由貧民區内專門打假拳的拳手一步一步成為世界賽事Megalonia的冠軍挑戰者。而Junk Dog以世界冠軍勇利為目標而奮鬥的過程與《鐵拳浪子》中主角矢吹丈在監獄遇到拳擊冠軍力石徹後,以挑戰拳擊冠軍為目標同出一轍。

除此之外,不論出身和性格都與矢吹丈相似的Junk Dog更擁有一個讓《Megalo Box》與《鐵拳浪子》緊緊連在一起的橋樑,就是Junk Dog離開貧民區以假身份參戰Megalonia時選擇使用的假名。

「讓我選名字嘛,那就叫Joe。」

故事中沒有解釋Junk Dog爲何選擇Joe為新的名字,但Joe這個名字其實可以有兩個意思。

大概就是這個廣告牌而讓主角把名字改為Joe。圖片來源:https://bit.ly/2TqTR2E

第一個就是Junk Dog向市内廣告牌上的宣傳標語「It's a wonderful District life. Not for your average joe.」(這是美好的地區生活。 不是你們普通人能夠擁有。) 的回應。當中的Joe是指普通人,而Junk Dog改名的意思就是要以普通人的身份去挑戰拳王勇利,推翻Junk Dog這種來自貧民區的人沒有資格與他同台較量的説辭。

另外,《鐵拳浪子》日文原名《あしたのジョー》的意思就是《明日之丈》,發音為Ashita no Joe。當中的Joe就是指主角矢吹丈Joe Yabuki的Joe - 丈。其中的隱喻可以説是呼之欲出。

除了角色的名字和性格相似外,《Megalo Box》也會重用原作中一些經典的分鏡。圖片來源:https://bit.ly/2ImTwIc

而除了Joe這個角色外,其他《Megalo Box》的主要角色也擁有《鐵拳浪子》各個角色的影子。例如單眼的教練南部贗作就是原作的丹下段平,小幫手幸夫就是原作中小孩聯盟的小女孩小幸,而大小姐白都有希子及冠軍勇利分別就是原作的白木葉子及力石徹等。

而除了Joe外,其他《Megalo Box》的主要角色也擁有《鐵拳浪子》各個角色的影子。圖片來源:https://bit.ly/2PQs3Tj

向强勢挑戰

繼承了原著中影射貧富懸殊的設定,《Megalo Box》的故事同樣圍繞着向「强勢」挑戰的這個精神。因爲環境和身份的差異,每個角色都有自己需要面對的難題,而帶領他們打破各種困境的就是主角Junk Dog/Joe。

在被稱為Junk Dog時,他是在貧民區中連市民身份都沒有的弱勢群體。但他不甘於一世在貧民區打假拳去賺所謂的大錢,每次都在找機會打一次真正的拳賽。而在接受了Joe這個假身份後,Joe為了增加挑戰冠軍的本錢而以血肉之驅迎戰各個身穿機動裝甲的對手。雖然這個決定有一半是為勢所迫,但這個看似有勇無謀的舉動卻很快地打動了觀衆,讓Joe成為觀眾心目中勇於向強大對手挑戰的英雄 - “Gearless” Joe (意思為沒有機甲的Joe,也可以指為沒有機甲的普通人)。

Joe的奮戰不但拯救了自己,更拯救了近乎生無可戀的南部贗作和擁有强烈復仇心態的幸夫,也讓站在社會頂峰的白都有希子和勇利對自己的人生看法有所改變。

“Gearless" Joe vs. "King of Kings" 勇利。圖片來源:https://bit.ly/32SBOFQ

熱血的動作畫面

因為只有13集的關係,《Megalo Box》中段的故事發展頗為急速,很多比賽過程都是輕輕帶過。但雖然如此,故事中重要的比賽還是以流暢和熱血的動作畫面交代。

在作畫上,《Megalo Box》刻意用上粗綫條的畫風,特顯90年代動畫的風格。而在戰鬥畫面上,雖然《Megalo Box》是講述近未來的高科技裝甲拳擊,但Joe基本上就是以正常的拳擊方式去比賽,所以畫面呈現的就是拳拳到肉,甚有90年代動畫風格的熱血激鬥。

漫畫版

在動畫版的《Megalo Box》播放前,漫畫版在講談社的少年Magazine Edge以《Megalo Box 宿命的雙拳》之名預先出版為動畫版打響頭炮。漫畫版單行本全兩冊,除主角外貌不同外,故事也經過大量簡化,可以算是動畫版的週邊產品。

圖片來源:https://amzn.to/2wrWrg7

如箭在弦的第二季

《Megalo Box》播出後獲受好評,而在發行公司TMS Entertainment就於2019年11月就宣布會在2020年尾或2021年初推出《Megalo Box》的第二季,並在社交媒體附上了一個主要以第一季片段加小量新畫面剪輯而成的兩分鐘預告片。

結語

雖然被稱之為《鐵拳浪子》的精神續作,但《Megalo Box》絕對是一個獨立的熱血之作品。不過假如有讀過《鐵拳浪子》的話,觀看《Megalo Box》肯定會有另一番味道。