【佛系Credit】少林寺開博士班全球招生　網民：將來比武先比學歷

傳統武人，給人一芥草莽形象，武林高手空有一身武功，但總給人感覺略欠文化。現代因為市場需要，大小技藝都要求學歷認證，段位分級。最近河南少林寺就緊貼市場趨勢，與河南開封的河南大學合作，為武術開設碩士和博士認證。此事引發網友爭議，不少人對按學歷給武術分等級提出質疑，稱河南大學和少林寺在「瞎胡鬧」，將來比武要「曬學歷」。

少林寺這次與擁有百年歷史的河南大學（前身為1912年成立的河南留學歐美預備學校，1984年改名為「河南大學」）合作，在全球招收漢語授課武術專業國際生，學額包括普通進修生、本科生、碩士研究生和博士研究生。

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12月27日，河南大學發布文章《燃爆全球的中國武術！當百年河大「牽手」千年古刹》，稱將與少林寺合作培養武術國際生：

「百年老校千年古寺強強聯合，依託少林寺品牌和海外少林弟子資源，發揮河南大學的專業、教學和學位優勢，在全球範圍內招收漢語授課武術專業國際生，層次包括普通進修生、本科生、碩士研究生和博士研究生。」

及後，雙方於28日在河南大學正式為合作簽約。

大學為少林寺辦功夫等級課程

據內地媒體報道，河南大學與少林寺合作由來已久，河南大學是全國少數綜合大學，開設武術學院。早於2009年，少林寺方丈釋永信已受聘為河南大學體育學院名譽教授，2012年雙方更簽署合作辦學意向書，聯手打造國際知名教育品牌。2019年11月，河南大學武術學院院長團發行《少林功夫段品制系列教程》，同年12月由少林寺主辦，河南大學武術學院承辦的首期「少林功夫段品制」培訓班，在河南嵩山少林寺舉行，為少林寺功夫分出等級，學員要修夠學分才能學習更高深的少林功夫，據報培訓班至今已有近1000人次參加。

事件引來不少爭議，不少網民就少林功夫學位化提出支持或質疑。有人認為武術和學術不應該混為一談：「學術是學術，武術是武術，為什麼非要用文人的學位制給武夫評等級？」、「好傢夥，比武前亮出學歷，眾人一看，不由得倒抽一口涼氣——他竟然是博士生境界！」、「這完全是在掛羊頭賣狗肉，瞎胡鬧！」

但亦有人支持，認為有關政策有助推廣少林功夫。這一方有觀點指出，很多現代搏擊運動都已經有段位認證或體重分級，而且會根據分級而有科學計量方式和訓練方式為指導，務求以量化和科學方式提高受訓者訓練質量。因此有著悠久歷史的少林文化和佛學文化的中國傳統武術，也應有相對的科學分類和文化洗滌，從而更順利地走向世界。

有評論進一步指出，大專院校有傳承文化、為社會輸送人才的責任。推出武術國際生既可傳承了少林文化，又能在國際交流上創造不可小覷的經濟價值。

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