名家．Carlos Gracie｜巴西柔術奠基人之一　近代寢技風潮的先驅

Gracie家族對MMA的影響可謂無庸置疑。他們在早期UFC的成功，令地面戰技術得以被人重視，從此改變了整個武術世界的氣氛。而今天要介紹的Carlos Gracie，便正是巴西柔術崛起的源點之一。

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拜師日本柔道巨匠

Carlos Gracie（1902—1994），出生於巴西貝倫市（Belém），乃家中的長子。據說他小時候性情頑劣，曾因為參與鬥毆而被逐出校。為了讓他能夠發洩過剩精力，父親Gastão Gracie把他帶到自己旗下的馬戲團內參加職業摔角賽事。其時15歲的Carlos目睹了柔道家前田光世（1878—1941）以一身精湛武術技巧，將佔據體型優勢的對手擊倒在地，自此Carlos便對柔道產生了濃烈興趣。

前田光世乃日本青森縣中津輕郡船澤村人，講道館柔道七段。1915年，他受日本政府委託，前往巴西幫助當地日僑。他在貝倫定居時，曾得到了一個蘇格蘭裔望族鼎力支持，這個人正是Gastão Gracie。故此，前田非常樂意教導Carlos。Carlos便在前田光世及其助手Jacyntho Ferro的引領下，接觸柔道武術。然而基於家中的經濟原因，Carlos很快便隨父親搬到了里約熱內盧，與前田光世暫別。

在里約熱內盧期間，Carlos曾在父親的賭場內擔任保鑣，之後又轉職了幾次。他在當地遇上了警局武術教官Donato Pires dos Reis，而他亦是前田光世的弟子之一。Carlos遂跟他繼續學習柔道，正式展開了自己的從武之路。

正式出道

1929年，Carlos本欲在巴西聖保羅挑戰柔道家Geo Omori（音譯），以此作為自己的出道戰。但對方卻認為Carlos技術和經驗俱不足，回絕了他的要求。兩人最終在Gastão的安排下，進行了兩場公開表演。之後Carlos與弟弟George Gracie去到了佩爾廸濟斯（Perdizes）開設一間小型道場，並邀請了Omori作為導。不過在道場運作了沒多久後，Carlos就因為涉嫌鬥毆而被逮捕。兄弟兩人惟有回到里約熱內盧，加入了由Donato Pires在佛林明高（Flamingo）開設的道場。1931年，Donato Pires接受了巴西經濟部的工作，遷居到聖卡塔琳娜州（Santa Catarina），道場則交由了Gracie兄弟接管。

可能是受女朋友病逝的影響，除了繼續深造武術之外，Carlos亦開始研究各種養生技巧以及神秘主義學說，他更因此成為了巴西銀行總裁Oscar Santa Maria的精神導師，後者則向他的道場提供大量資金。由是者，Gracie家族在巴西武術界的發展一日千里，與其他團體的交流亦漸趨頻繁。

1931年7月，Carlos與巴西戰舞導師Jayme Ferreira舉行了一場交流賽，雙方各派三名選手以道袍作賽，結果Gracie一方三場全勝（George Gracie則因對手犯規而獲勝）。事後這場賽事受到各方猛烈抨擊，輿論認為其規則對柔術一方過於有利，而Jayme Ferreira亦不是一名合格的巴西戰舞導師，不能代表巴西戰舞的實際水平。著名職業摔跤運動員Manoel Rufino dos Santos更公開批評Gracie家族，導致Carlos只得以約戰回應。據報此事甚至令到Gracie家族與導師Donato Pires決裂。

由UFC震撼世界

1931年8月22日，Carlos與Manoel Rufino之間的約戰開打。按照現時遺留下來的文字記錄，賽事分三個回合進行、每回合五分鐘。首兩個回合，Manoel Rufino取得壓倒性優勢；去到第三個回合，雙方來回進行了數次攻防戰，最後Carlos用前裸絞將Rufino鎖緊。Carlos認為Rufino當時已經投降（Tapped Out），但Rufino卻否認。由於Carlos拒絕繼續作賽，Rufino被判定為優勝者。賽後，Rufino在報章上對Carlos窮追猛打，他批評Carlos根本不是武術家。Carlos與弟弟Hélio Gracie則上門去到了Rufino的授武場地，與之發生激烈爭執。結果Gracie兩人被判罰監禁兩年半，獲準保釋。

同年年尾，Carlos宣布退出職業賽事，專注培訓家族成員及其他學生。雖然Carlos Gracie的武術生涯遇到過不少爭議，但也無礙他將自己的武術體系發揚光大。他與弟弟Hélio Gracie等人合作，進一步在原有的柔道基礎上，加入不同的寢技技術。這種重視力學原理、往往能夠「以小勝大」的「巴西柔術」體系，多年來都讓Gracie家族的成員在各個搏擊平台上大放異彩，更在90年代的UFC賽事中震撼世界，改變了整個搏擊運動的氛圍。

多年來，Gracie家族的成員在各個搏擊平台上大放異彩。而90年代興起的UFC賽事，更一度成為了Gracie家族的舞台。當時最有影響力的成員，便是圖中的Royce Gracie。（圖片擷取自http://bit.ly/3olorba）

巴西柔術永恆傳奇

至於Carlos本人則開創了Open Challenge的機制，容讓家族內的成員隨時向他提出挑戰，以此達致互相砥勵的效果。他又制定了一個名為Gracie Diet的餐單，讓柔術運動員除武術技巧之外，也能注重身體健康。

而他的四個弟弟Oswaldo、Gastão、George 及Hélio，則全都成為了一流的柔術家。他的21兒女中，亦有13個人獲得了柔術黑帶。可以說，若沒有Carlos Gracie的帶領，Gracie家族絕難成為一個享譽國際的武術世家，巴西柔術也未必能夠發展得如此迅速。

1994年，Carlos Gracie逝世，終年92歲。他的女兒Reila Gracie在2009年出版了一部名曰《Carlos Gracie – O Criador De Uma Dinastia》（英譯：Carlos Gracie – The Creator of a Dynasty）的書籍，介紹其父的生平事蹟。今天大部分的資料，便是引用自該書的內容。

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