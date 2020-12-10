克拉術｜古老的中亞摔跤武術　帖木兒帝國稱霸之技絕非跟柔道一樣

提到道袍摔技，大家可能馬上聯想到日本國技的柔道。但其實遠在中亞，早在2500年前便流行一種摔跤，就連帖木兒帝國亦以它訓練軍隊雄霸中亞。那就是中亞民族摔跤運動─克拉術（Kruash）。

克拉術，又稱克柔術，是一種古老的摔跤技術，起源於現今烏茲別克的土地上。根據最新的科學研究，克拉術至少有3500年的歷史，為其中一種最古老的武術之一。

▍歷史悠久的中亞民族摔跤

克拉術（Kurash）是烏茲別克語，阿爾泰語系突厥語族語言，意指「戰鬥」，亦有「以正義或公平的方式實現目標」的意義。自出現至今，克拉術經常被用作武術、主要節日期間的公共體育娛樂、盛宴和婚禮的聯誼活動。

克拉術在許多歷史資料中被提及到。在近2500年前，古希臘哲學家和歷史學家希羅多德（Herodotus）在他著名的書《歷史》（"Histories"）中稱，克拉術在現代烏茲別克所在地區的民間非常普及。偉大的東方科學家和現代醫學科學的創始人 - Avicenna，生活在公元10世紀的布哈拉，寫道「練習克拉術是保持身體和精神健康的最佳方式」。在14世紀的帖木兒，歷史上最著名的政治家之一，亦以克拉術作為軍隊的身體訓練和自衛工具。

對於克拉術來說，9世紀是一個很重要的發展階段。在當時的中亞人民漸漸使用克拉術作為日常生活中的休閒、娛樂、社交等活動，而傳統假日、婚禮聚會、家庭聚餐大家也都慣用克拉術來慶祝。偉大的東方科學家和現代醫學科學的創始人 - Avicenna，生活在公元10世紀的布哈拉，也記載練習這種遠古摔跤是保持身體和精神健康的最佳方式。

後來克拉術也就漸漸演變成有系統的正式競賽形式與有制度的大型比賽，而競賽中，往往最強的克拉術選手也將成為家家戶戶愛戴的英雄人物，例如在12世紀的克拉術英雄人物Pahlavan Mahmud，他過世後的墳墓在烏茲別克人民心中是一個聖潔、神聖的地方。

在14世紀，帖木兒帝國亦以這種摔跤訓練軍隊，雄霸中亞。

▍近代克拉術的現代化

3000年來，克拉術受到中亞邊界的限制。克拉術一直以口頭傳承的方式，把技術、傳統、規則和哲學從一代代傳承，從父親到孩子。直至近代，還沒有人試圖系統化及推廣克拉術的傳統遺產。但是相反地，克拉術被用作另一項運動的基礎——在20世紀初，俄羅斯人採取了克拉術的技術創造出桑搏。

烏茲別克在二十世紀成為蘇聯加盟共和國之一，凡事備受蘇聯規管，傳統克拉術也面臨扼殺。俄式桑博對烏茲別克克拉術的影響很大。六十年代以前，蘇聯只准當地人學習桑博，所以令到當地摔跤有很深桑博痕跡。1964年東京奧運將柔道納入比賽項目，由於共產國家十分著重在國際賽事成績，所以很多桑博選手轉打柔道，柔道在當地變得普及。

九十年代蘇聯解體，烏茲別克前桑博及柔道選手Komil Yusupov，開始研究傳統克拉術，並推動這門民族摔跤運動化，因而有「現代克拉術之父」美名。他提取出克拉術的精粹：傳統哲學中的勇敢精神，跟人文主義對現代運動所作出的嚴格要求互相結合，造就了現代競技克拉術的普遍規則。他制定了克拉術重量級別、13個基於烏茲別克語的手勢和術語、一個固定的比賽時間、制服等⋯⋯

經過多年發展後，國際克拉術協會（The International Kurash Association，IKA）在1998成立，並在1999年開始舉辦錦標賽，本屆的大賽共有來自五大洲48個國家的領隊、教練、選手參賽，這是IKA首次舉行國際克拉術錦標大賽達到參賽國家如此眾多的空前一大盛會。至今，IKA已合共舉辦了11屆世界克拉術錦標賽。在2003年1月24日，Kurash正式被亞洲奧運委員會承認。在2009年的第一屆亞洲武藝運動會中，克拉術更是正式比賽項目之一。2014年，克拉術成為亞洲沙灘運動會比賽項目之一。

▍克拉術的比賽方式

克拉術規則禁止採取任何地板搏鬥。比賽只能在站立的情況下進行：沒有地面技術，允許投擲和腿掃技。當雙方選手其中一方的手掌或膝蓋接觸了地面，此時裁判會要求暫停比賽，並且請雙方選手回到比賽各自的起始線上，重新開始進行比賽。任何鎖技、絞技、踢技，以及腰部下方的持抱都被禁止。

對陌生人來說，可以「柔道立技」來理解克拉術。克拉術不可以鎖頭、頸，而相比柔道有組手限制，執袖、襟有時限等，克拉術無組手限制，選手執腰帶、雙襟幾分鐘也是容許，比賽雙方在限時內爭勝負。

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《功夫傳奇IV》主持、中國澳門柔術聯合會理事長關文迪師傅曾為【武備志】示範幾組克拉術組手，並說明這些組手在柔道比賽中有何規則限制。

最後，若大家想了解更詳細的克拉術競賽規則，可參閱《【克柔術】安全的摔跤比賽？克拉術的比賽方式》。

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