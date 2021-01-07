在家工作‧居家練習｜空手道中段迴旋踢　港隊李智剛5步拆解

本港第四波疫情反彈，政府再次呼籲市民居家減少外出。【武備志】「居家練習」系列這次邀請了香港空手道運動員李智剛，為大家拆解如何練習中段迴旋踢（Mawashi Geri）和空手道的基本移動步法。

【中段迴旋踢（Mawashi Geri）教學示範】

「居家練習」系列，以一般較少運動基礎讀者為對象，由運動員或動作演員，分享一些簡單運動動作，可以在家、天台或公園一人練習，減肥健身、鍛煉肌力。這次分享教學的李智剛，是香港空手道代表隊青年軍成員，他與姊姊李剛慧（前香港空手道運動員）二人開設Facebook專頁「智剛剛慧-空手道姊弟 Karate Sibling HK」，二人經常分享運動員生活點滴，或有關空手道的資訊。

上年年初剛踏入18歲的李智剛，本來起步打成人組賽事，在聖地牙哥站的2020 Karate One Series A 打得第27名名次，為自己在成人賽打了一個好的開始。可惜隨著2020年初新冠疫情影響，全球賽事停辦，讓這個年輕人無法再多儲成人賽經驗。及後本港疫情反覆，體院亦曾因疫情嚴峻而一度封館，李智剛唯有選擇在家保持訓練，希望在賽事重啟時，可以保持迎戰狀態。

智剛在連續三屆的亞洲青少年錦標賽奪得銅牌，他希望2021年能再有機會參加多一屆亞青賽，為香港爭金，亦為自己最後一界亞青賽賽事劃上完美句號。新一年，他希望以成人賽為目標作新嘗試，冀爭取獎牌，為香港爭光。

【延伸閱讀】

在家工作‧居家練習│空手道前踢馬步組合 前港隊李剛慧技術教學

居家練習｜網球、毛巾、阻力帶：三大道具助你在家輕鬆提升拳速

側踢、跪撐伸展、轉體衝拳 前國家摔跤運動員分享健體心得

在家工作‧居家練習│中外周家下盤肌力鍛煉 陳志忠橫撐掃踢變換

在家工作‧居家練習│羅天池教你三招泰拳MMA訓練動作

你知道日本弓道中的「射法八節」嗎？點擊圖片觀看說明：