UFC先驅Paul Varelans不敵新冠病毒離世　曾三度打入淘汰賽四強

據報道，綽號「北極熊」的UFC先驅Paul Varelans半個月前因為感染新冠病毒入院，最終於周六(1月16日)不幸離世，享年51歲。

UFC先驅Paul Varelans。（網上圖片）

綽號「北極熊」的Paul Varelans身高6呎8吋，體重300磅，是早期UFC中備受矚目的選手之一。在1995年7月的UFC 6首次亮相，當時UFC仍是以一晚多場比賽的淘汰賽模式進行，Paul Varelans雖然在四強就止步，但他巨大的身軀和進取的打法輕易就獲取了觀眾的歡心。

Paul Varelans之後在UFC 7接連擊敗兩位對手成功進入決賽，但最後被來自巴西的大熱選手Marco Ruas以TKO擊敗。Varelans於UFC 8時再次打入四強，但因為在對上一場比賽中受傷，導致他在比賽開始前宣布退出。

曾與Tank Abbott、Dan Severn、Igor Vovchanchyn、Mark Kerr和Kimo等強敵對戰，Paul Varelans在1998年起不再參賽，以9勝9敗的成績退役。

不幸感染新冠病毒

Varelans在12月12日時宣布自己感染了新冠病毒，當時他表示他的情況就像是「與一個不停使出腎臟打擊的對手在搏鬥」。Varelans在一周之後進入昏迷狀態，最後於周六(1月16日)不敵新冠病毒離世，享年51歲。

According to his Facebook, former UFC fighter Paul Varelans passed away today after a long battle with COVID.



I talked to Paul for a couple of my books and he was a fun guy with a big sense of humor.



Will be missed. pic.twitter.com/xbfScMWPTg — The OFFICIAL MMA Encyclopedia (@JESnowden) January 17, 2021

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