前UFC冠軍Pat Miletich被暫停旁述工作　涉參與「拯救美國」遊行

據報道，前UFC冠軍Pat Miletich因為參與了在1月6日，最終壤成美國國會大樓騷亂的「拯救美國」遊行，而被LFA (Legacy Fighting Alliance)賽事暫停了他的旁述員工作。

Pat Miletich。圖片來源：Wikipedia

當日數千名示威者遊行前往國會大廈，最後有數百人成功闖入國會大廈，並最終做成騷亂，導致包括國會大廈警察在內的五人被殺。事後，曾在1998年成為首位UFC次中量級冠軍的Pat Miletich與一群抗議者一起遊行的相片就在社交媒體上受到瘋傳。

宣布被LFA暫停工作

在昨日，Pat Miletich就於社交媒體上宣布自己已經收到LFA的通知，將會暫停他在賽事擔任旁述員的工作。該影片雖然很快就被移除，但他在原來的影片中重申，當日他與不同種族和宗教的人士以遊行的方式去追求自由，而與他同行的人當中沒有任何人涉及暴力行為。

我剛接到LFA人員的電話，他們告訴我由於我在國會大樓外的出現，讓他們承受了很大的壓力。我希望你們知道，與我在國會大樓外同行的人中，我所認識的人都沒有參與任何暴力活動。 Pat Miletich

他最後在片中補充，他明白LFA在事件上的難處。

LFA承受了很大的壓力，而可惜的是，他們認為需要與我保持距離。我了解他們的立場。 Pat Miletich

除了在LFA的工作外，Miletich個人也擁有一個名為「陰謀論農場」(The Conspiracy Farm)的Podcast頻道，專門討論與政治相關的各種陰謀論，而他過往也曾多次批評美國公民正如何失去自己的自由。

網上也不難找到Miletich在遊行期間與其它示威者合照，但就目前的資料所見，他並非闖入大樓的一分子。

Of course Pat Miletich was in DC on Jan 6th. pic.twitter.com/nVp1yayVAp — John S. Nash (@heynottheface) January 11, 2021

Legacy Fighting Alliance官方聲明

在Miletich的貼文後，LFA也發出聲明指將會在LFA 97起暫停Miletich的旁述工作，但沒有明確表示是否會與Miletich終止合約。

首先以及最重要的是，LFA支持任何人參與憲法規定中的和平抗議。正當我們在為2021年首次廣播做準備時，LFA獲得一些涉及賽事分析員Pat Miletich，出現在各個社交媒體上的問題照片。在LFA繼續調查的同時，我們決定將Miletich先生從本周五的LFA 97賽事廣播工作中移除。 Legacy Fighting Alliance

首位UFC次中量級冠軍

Pat Miletich於1998年後3月在UFC 16中出道，並成功奪得當晚的淘汰賽冠軍。之後，他在同年10月的UFC 17.5中擊敗Mikey Burnett，成為首位UFC次中量級冠軍。除此之外，Miletich創立的Miletich Fighting Systems也被視為早期UFC中最成功的團隊之一，前UFC冠軍Robbie Lawler、Matt Hughes和Tim Syliva都是由Miletich一手訓練。Pat Miletich也在2014年入選UFC名人堂。

【資料圖片】

延伸閲讀：

【Andy Hug】勇闖K-1稱王的空手道家 深受拳迷愛戴的藍眼武士

Erik Paulson｜集各家之長 曾被Gracie勸阻出戰UFC的截拳道之男

MMA｜曾讓不少強者鎩羽而歸 Dan Henderson威力驚人的「H-Bomb」

UFC史上最大的形象工程 扭轉「爛仔」標籤的Chuck Liddell

菅原美優｜美女美容師是魔裟斗高徒 K-1最可愛拳手挑戰拳后寶座