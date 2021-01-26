拳擊｜McGregor跨界對陣Pacquiao或夢碎　超新星Garcia橫刀奪愛？

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-01-26 19:27

早前，MMA巨星Conor McGregor 跟菲律賓傳奇拳王Manny Pacquiao 放出消息二人有意打一場拳擊慈善賽。正當McGregor 首次遭擊倒落敗，大家不知對決會否繼續進行之際，拳擊超新星Ryan Garcia居然放出驚人消息？

▍Conor McGregor 對Manny Pacquiao 慈善賽

其實Conor McGregor一直表示希望與Manny Pacquiao一戰，而當McGregor的經理人公司Paradigm Sports Management在今年2月宣布同時擔任Manny Pacquiao的經理人公司後，兩人一戰的機會就明顯大大提升。

但雖然如此，在McGregor 一直喋喋不休放風的時候，Pacquiao 的體能教練Justin Fortune 更一度表示Pacquiao 不會接戰，認為Pacquiao 能在三回合內解決Conor McGregor，雙方對賽只是在浪費時間。

不過事情很快就來過急轉彎，Manny Pacquiao 的特別助理，同為菲律賓參議員的Jayke Joson就在周六發表回應表示Pacquiao 和McGregor 的比賽的確正在討論中，而Pacquiao 已計劃將這場拳賽的部份受益撥捐給菲律賓的新冠病毒受害者。

為了所有菲律賓的COVID-19受害者，Manny Pacquiao參議員將在明年與UFC超級巨星Conor McGregor進行比賽，我們的律師現時正在落實所有細節，但兩位拳手都已經為這場史詩般的拳擊賽做好準備。 Jayke Joson

至於Paradigm Sports Management的負責人Audie Attar就表示雙方正在就這場比賽進行認真的討論，預計比賽會在12月或1月於中東舉行。後來由於Conor McGregor 1月要出戰UFC 257，所以慈善賽確實日期至今仍未有公布。

最近McGregor 於UFC 257 遭擊倒落敗，正當大家不知跟Pacquiao 的對決會否繼續舉行時，拳擊超新星Ryan Garcia居然放出驚人消息？

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▍Ryan Garcia 單方面傳出跟Manny Pacquiao 對賽消息？

Ryan Garcia 是近年美國炙手可熱的超級拳擊新星。他早前擊倒英國拳王Luke Campbell 奪得WBC暫代輕量級腰帶。自2016年出道之後，Garcia 目前擁有21場不敗18場擊倒勝的紀錄。此外，Garcia 更非常擅長製造話題吸引大眾目光，使他人氣不斷急升。單是其Instagram 帳戶便吸引多達840萬粉絲追蹤關注。

在Conor McGregor 戰敗後翌日，Garcia 便在Instagram 分享一幅他跟Manny Pacquiao的對賽海報。帖文更寫道︰「夢想變成了現實」、「很榮幸與@mannypacquiao一起分享這個擂台，我將一如既往地尊重您在台上台下所做的一切。這是最佳的殊榮。」

話雖如此，但海報上並沒有寫上任何比賽細節，欠缺對賽日期地點。不過近日有外媒消息報道，二人對賽並非完全「空穴來風」。

據《The Athletic》報道，Garcia團隊跟Pacquiao團隊正進行磋商，但雙方就對賽量級仍存在分歧，未能達成共識。Garcia 目前在135磅（Lightweight）作賽，而Pacquiao則主要在147磅（Welterweight）作賽，並只有一場輕量級對賽經驗。

因此，Garcia 跟Pacquiao的「夢幻之戰」目前還是未知之數，大家暫時不必太過在意。

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