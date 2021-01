Mr.T｜獲史泰龍邀請演《洛奇 3》對手　成名前曾擔任拳王阿里保鑣

撰文: 公相君 最後更新日期: 2021-01-23 20:01

看過《洛奇 3》和80年代電視劇《通天奇兵》的朋友大概都不會對Mr.T感到陌生。獨特的髮型加上壯健的身軀,Mr.T可以説是80年代硬漢形象的指標。除了拍攝電影和電視劇外,他也曾夥拍Hulk Hogan打職業摔角,更擁有以他為主角的卡通片!

Mr.T。圖片來源:https://bit.ly/2MeH0Qi

原名Lawrence Tureaud的Mr.T自幼熱愛運動,中學時期曾是兩屆摔跤冠軍,並以美式足球獎學金入讀Prairie View A&M University,可惜一年之後就要退學。

Mr.T在退學後加入了美國陸軍,並在服役完畢後參加了NFL職業美式足球員的選拔,但由於期間膝部受傷未能入隊。最後,Mr.T選擇在夜店擔任保安員和保鑣的工作。也是這個時候,他開始稱自己為Mr.T。當時他還沒有想到,Mr.T這個名字在之後將會為不少人帶來了影響。

標誌性的形象

Mr.T獨特的髮型和滿身黃金飾物的形象可以說是深入民心。根據他的說法,他身上的飾物原本都是來自顧客遺留在夜店,或是在打架後丟失的物品。因為打架後的顧客一般都不敢再進入夜店尋找自己的失物,這時他們就可以在站在門外的Mr.T身上看看有沒有自己的東西。久而久之,Mr.T身上的穿戴飾物就變得愈來愈多。

至於他的髮型則是來自西非曼丁卡(Mandinka)戰士。Mr.T曾表示有一次在閱讀《國家地理雜誌》時注意到曼丁卡戰士的髮型,認爲這個髮型有助他表明自己的非洲血統而決定使用。這個髮型後來就成為了他的個人標誌,比他全身的飾物更搶眼。

擔任名人保鑣

Mr.T的夜店保安工作除了是維持秩序外,主要是將毒販拒之門外。根據他的說法,他在保安期間曾打架超過二百多次。之後,他也開始擔任名人保鑣的工作,客戶包括了拳王阿里(Muhammad Ali)、名演員史提夫麥昆(Steve McQueen)和 米高·積遜(Michael Jackson)等名人。

Mr.T和阿里。圖片來源:Mr.T官方Twitter - https://twitter.com/mrt/status/1029780140841164800

後來當Mr.T愈來愈出名,他收到的委託也愈來愈古怪的,除了被要求尋找失蹤人士外,更有以暴力收爛帳甚至暗殺等非法委託。當然,這些工作全部都被他所拒絕。

受到史泰龍賞識

在1980年,當時美國正流行一些「硬漢」( tough-man )比賽,參賽者需要先通過一些體能測試,然後在以拳擊與進入決賽的選手分勝負。Mr.T先後在由NBC電視台舉辦的兩個賽事中輕取對手成為冠軍,並因此被史泰龍看中,邀請他參與《洛奇 3》的演出。

原本Mr.T只是飾演一位只有數句台詞的閒角,但因為他硬朗的形象,Mr.T最後獲得了飾演洛奇主要對手Clubber Lang的機會。Mr.T後來著名的口頭禪「我可憐那個傻瓜!」 (I pity the fool!)就是來自《洛奇 3》中Clubber Lang著名台詞。

史泰龍和Mr.T。圖片來源:https://bit.ly/2Y9LVEC

夥拍Hulk Hogan打職業摔角

Mr.T因為《洛奇III》人氣急升,之後在1983年於著名電視劇《通天奇兵》(The A-Team)中飾演B. A. Baracus (港譯「鈍胎」)更讓他成為家傳戶曉的角色,而這個角色在2010年的新電影版中則由前UFC冠軍Quinton Jackson飾演。

除此之外,NBC在1983年甚至播出了以他為主角的《Mister T》卡通片。

《Mister T》。圖片來源:https://amzn.to/399RMjw

不過,Mr.T的人氣並不止於電影和電視劇。Mr.T在1985年更夥拍Hulk Hogan在WWF職業摔角的第一屆WrestleMania中出戰雙打賽,迎戰"Rowdy" Roddy Piper和 "Mr. Wonderful" Paul Orndorff ,成為當晚的重點賽事。在這場比賽之後,Mr.T隔一段時間就會在職業摔角中客串演出,並在2014年入選WWE名人堂。

不斷鼓勵他人

除了在卡通《Mister T》的結尾中會向小朋友說一些勵志的說話外,Mr.T也在1984年拍攝了勵志影片《Be Somebody... or Be Somebody's Fool!》,為小朋友提供一些有益的建議,例如,如何控制自己的情緒以及如何應對同伴壓力等。

自1995年被診斷出患有T細胞淋巴瘤後,Mr.T就開始減少幕前的工作,但依然會定期接拍電視節目和廣告。據說,在他演藝生涯的高峰期,他每年平均獲得約500萬美元的收入。

時至現在,Mr.T還會在電視節目上出現,也會在自己的官方Twitter中定期貼上勵志的留言。

