蟹拳｜日本奇怪拳術實為惡搞短片　但現實中的確存在「螃蟹拳」?

撰文： 公相君 最後更新日期： 2021-01-31 00:05

網上流傳一段「日本新聞片段」，為記者訪問一間中學的「蟹拳部」，並介紹這種武術的比賽規則和訓練方法，動作搞笑得來又很認真，令人一時難分真與假。 而除了日本，中國也確實有「螃蟹拳」?

日本「蟹取縣」的蟹拳

從片中可以看到這種蟹拳（カニ拳）動作奇怪，需要側身橫行，而且目標也非攻擊對方，而只是用雙手夾著對方的前手。

但當大家都開始懷疑真偽時，片內的學員又做出一些平常人做不到的動作，例如側空翻之類，更說不同的夾取方法有不同得分，例如側手翻夾中有5分，側空翻更有7分，態度認真，甚似真正的訪問片段。

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只是，這個片段的確是假的仿新聞片。這條短片為森翔太的作品，目的是用來宣傳日本鳥取縣的食蟹活動。因為鳥取縣捕獲的螃蟹數量是全日之冠，因此被稱為「蟹取縣」，這個片段正是來自這個概念。

在片段的說明部份也有指這種「蟹拳」純為創作，不要與現實混淆，但當然放到網上後，什麼都可以被誤會為真。

現實的蟹拳

因為好奇，編輯也找了一下蟹拳的資料，除了遊戲角色會用外，在百度中也找到一種來自四川西部，名叫「螃蟹拳」的拳術：

螃蟹拳是川西地區稀有的漢族拳種之一。它由清代流傳至今，以模仿螃蟹橫行，夾鉗的動作而故名。行拳時注重吞吐。吞者，含胸拔背，潛氣內轉，儲氣於中，內轉外行；吐者，發勁剛脆，發力於掌指，功人之穴位。步法多側繞疾進。

這種描述實在太空泛，也適用在很多門派中。亦有說這種拳法是峨嵋派的象形拳術，還有利水戰。（但赤手空拳打水戰？把別人按下水好像更有殺傷力？）

不過網上也說只找到一張 2002年峨眉山報國寺舉行的中國三大武術門派精英賽中，峨眉派弟子周新民表演螃蟹拳的照片：

蟹拳(百度)

但現時資料只有這些，並未足以揭示其面貌，或者未來有更多資料再作介紹。

象形拳術的本意

象形拳術的爭議一直存在。上世紀五十年代，中國官方正式將「養生」和「表演」訂為武術的最主要發展方向。及後雖然有所調整，但「武術表演化」卻已經成了大趨勢。作為表演項目，套路中的搏擊元素自然需要讓位予美感。久而久之，象形拳就由「手段」變成了「目的」。

即比起鍛煉武者身心，新派象形拳更加追求動作的擬真度，務求能讓觀眾看到一隻活靈活現的「動物」。以螳螂拳套路聞名的內地武術家——于海就曾經表明，他在武術隊創編的螳螂拳，最重要考慮乃是動作的優雅，要將螳螂的不同形態表露無遺。

心意拳、形意拳、虎鶴雙形、少林五形、六合八法……，總之凡是傳統國術，就免不了會有象形拳套路，這是文化使然，亦著實無傷大雅。然而，真正的象形拳必須要以人為本，而不是單純模仿動物的姿態，把武者變成了動物的載體。

以形意十二形為例，雖然它也是象形套路，但絕對不會直接從動作上表明「物種」。它所謂的象形，其實是一種抽象，要求武者鍛煉出各類動物相應的能力。好像猴形是鍛煉靈巧身法、鷹形是鍛煉指抓之力等。

這才是象形拳應當秉持的情意結。武術有其藝術性，但並不應忽略其用以搏擊的本意。如果為了只追求形相而忽視了其搏擊方面的技術，這大概非前人的意思。

延伸閱讀 —象形拳情意結

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