【電玩】《街霸》龍捲旋風腳　尋找「直直Bird極」的真實蹤影

今早凌晨香港刮起了九號風球，而在流行文化中，有許多以「旋風」命名的武打招式。其中最經典的代表，莫過於《街霸》系列裡的「龍捲旋風腳」。阿隆出招時的一句「直直Bird極」，更加成為了全球玩家的集體回憶。 藉着這個刮風的日子，【武備志】會跟大家回顧一下「直直Bird極」的前世今生，以及找出現實中那些與之相近的武術動作。

▍「直直Bird極」其實是發錯音？

第一代的《街頭霸王》（Street Fighter）由卡普空公司（Capcom Co., Ltd.）於1987年推出，屬於投幣式街機遊戲。雖然當時只有阿隆（Ryu）和Ken兩個角色可供玩家操控，但就已經有「旋風腳」這一式。玩家只要同時按下「出腳」，並由下至後轉動搖桿，就能使出旋風腳。若然成功擊中敵人，可以具備三下攻擊力。

根據官方資料，這一招在初代已經被命名為「龍捲旋風腳」（竜巻旋風脚）。但真正由角色喊出招式名稱，則要數到第二代《街頭霸王II －世界勇士－》（Street Fighter II: The World Warrior）。當阿隆和Ken使出這招時，便會大叫「龍捲旋風腳！」，即大家所熟悉的「直直Bird極！」。本來這招的正確日語讀音是「たつまきせんぷうきゃく」，羅馬拼音為「Tatsumaki Senpuukyaku」。但受制於當時的硬件功能，招式名稱只能以很低的取樣比率（Sampling-rate）記錄及播放，結果最終的聲效就變成了「直直Bird極」，堪稱幾代玩家的集體回憶。

而在阿隆和Ken以外，春麗（Chun-Li）也有一招凌空倒頭使出的「Spinning Bird Kick」（日語又稱「回転的鶴脚蹴」）Mishima Kazuya。而《鐵拳》（Tekken）系列裡的三島八一（Mishima Kazuya），則有一式「旋風地堂腳」——Spinning Demon。

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▍真正的「旋風腳」

要在現實中凌空使出高速旋風腳，自然是不可能的事情。但呈弧形線路，或旋轉出擊的踢技，則絕對有跡可尋。例如旋踢（Roundhouse Kick）便為一種極之常見的技法，幾乎在不同的武術體系都能找到。

而旋踢亦的確可以跳起使出（當然不是離地十丈遠），只要方法正確，同樣能夠做出KO效果。以下片段就示範了泰拳打法裡的「Jumping Roundhouse Kick」：

而除了長距離踢擊，旋踢亦可以應用在中距離及短距離。以下兩篇文章，便分別闡釋了近距離使用旋踢的方法以及動作要點，讀者可以詳加參考：

【旋踢／橫踢】近距離Roundhouse Kick的動作要點

【旋踢／橫踢】如何在近距離踢出Roundhouse Kick？

至於巴西戰舞Capoeira，也有很多大幅度扭動身體的踢擊動作：

說到旋轉低踢，就令人想起Andy Hug 的Hug Tornado：

最後，在現時的跆拳道表演中，為了展示習者的身手，並突出跆拳道的踢擊技法，亦有很多在空中高速旋轉身體的踢板示範，其轉身幅度更可以高達1080度。雖然這種技法，未必能夠如實應用在搏擊之上，但以表演論著實相當精彩：

可以講，不論在電玩抑或現實世界，「直直Bird極」都是一項令人著迷的技術。趁著這個刮風的日子，大家不妨在家中重溫一下《街霸》或《鐵拳》系列，然後齊齊練習「直直Bird極」！

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