男人最痛｜外國女士親身體驗踢襠傷害　踢蛋原來不只有蛋痛

不少女生在觀看拳賽時，當見到拳手「被踢襠」後一臉痛苦的樣子，都會一臉疑惑。到底被踢襠可以有多痛？外國便有團體邀請女士作實驗，模擬「被踢襠」的痛楚，結果⋯⋯

若論「女人最痛」，不少人都認為是「生理痛」或「生小孩」。若論「男人最痛」，小編認為「被踢襠」必定佔一席位。這亦是每位男性搏擊選手必然體驗過的難忘痛楚。

搏擊史上其中一個比較深刻的「踢襠」例子，是2007年8月5日的K-1 World GP 2007 香港站的比賽中，K-1日本王者武藏對陣大韓重量級跆拳道國手朴龍洙，然而比賽僅開始十秒不到，樸大哥就一腳踢在武藏的難言之處。更是一回合里連踢三次，武藏痛苦得滿地打滾，一度想放棄比賽，但最終還是撐了過來，第二回合暴怒的武藏連續重拳KO了朴龍洙。

▍外國團體邀請女士體驗「被踢襠」痛楚

片段來自於「The Hambone Group」面書專頁2017年上載的影片。團隊以趣劇方式，扮演邀請4名女士接受實測，讓她們感受男士被踢中「要害」的痛楚。

+ 12 + 12 + 12

測試方法十分簡單，團隊會在她們的後背脊椎、小腹、腹股溝貼上電擊貼片。再由助手踢擊來啟動電擊，電擊會刺激到痛覺神經，神經將以時速250英里的速度把痛楚傳送到大腦，模擬「男人最痛」。

實測前，4位女士表現輕鬆，認為並不會很痛。1位生過2次孩子的女士更表示：「這（被踢襠）能有多痛？我都生過兩次孩子了。」

經過試驗後，女士們紛紛痛得「倒地不起」，甚至出現作噁、昏厥等徵狀。除了一片哀號外，她們亦相繼表示：「我不能相信男生怎可以忍受這些痛苦」、「我根本不能停止痛楚，它會一直持續，令我感到超想吐」、「幸好我沒有痛到拉出X來」。生過小孩的受試者更表示：「要害被踢跟生小孩的痛楚相比⋯⋯真的十分接近。」

到底為何要害被踢會如此疼痛呢？

▍踢蛋蛋不只蛋蛋痛 還會導致腹痛、噁心、嘔吐、昏厥

網上一個痛覺排名中，「蛋蛋被踢」僅次於「生孩子」及「被火車撞」。（圖片擷取自：YouTube，https://youtu.be/70TPV6ES-fE）

首先，睪丸有別於其他身體器官，並沒有藏在我們的體內被骨頭、脂肪、肌肉保護，固對於撞擊的反應特別直接。因為睪丸特主要功能是製造精子，面精子必須在低於正常體溫3-5℃的環境才能保存，經過演化後便成為「暴露」在胯下的構造。不幸地，男士生殖器官的神經密度十分之高，單是睪丸便具有多達4000個神經細胞，所以睪丸對於撞擊的反應十分巨大。

另一方面，「被踢襠」的痛楚並不只停留在要害位置中，更會經過神經擴散至身體其他部位，如腹股溝、肚子、腎臟等。這種現象在醫學上稱為「牽涉痛」（Visceral Referred Pain）。當睪丸遭到撞擊時，痛感會經過會陰神經（Perineal Nerve）、陰部神經（Pudendal Nerve）、薦神經叢（Sacral Plexus）傳導至下腹、肛門等位置。而且，睪丸跟腎臟在胚胎時期是一同在體內發育，後來才漸漸分開，所以兩者間存在不少共通的感覺神經。因此，踢蛋還會形成下腹痛、失禁等徵狀。

更進一步地，當要害被踢後甚至會引起「迷走反射」（Vagal Reflex），使體內血管擴張、心跳減慢，血壓驟降造成腦部缺血缺氧，引致頭暈及昏厥情況。

雖然一般的「睪丸撞擊」徵狀會在15-60分鐘內緩和，甚少出現致命傷害。不過在2012年海南省的一場街頭糾紛中，便出現過男子因「外力使陰囊劇烈疼痛」，引起神經性休克死亡的案例。

假如大家在練習時不幸被「踢蛋」，而疼痛徵狀維持良久，還是馬上到附近診所或醫院求醫吧。

重溫李小龍十大經典金句︰【點擊圖片放大觀看】