撰文： 李開泰 最後更新日期： 2021-01-30 20:11

在金庸小說《天龍八部》中，「大輪明王」鳩摩智憑藉逍遙派的小無相功，將少林寺的「七十二絕技」模仿得天衣無縫，一時間震懾了少林寺上下。而經過《天龍八部》的渲染，七十二絕技就成為了坊間歸納少林武技的經典說法，九把刀的《少林第八銅人》便同樣以七十二絕技作為故事支線之一。 原來現實中的確存在七十二絕技，而且早於上世紀三十年代，便流出市面。究竟七十二絕技包含哪些招式？為何會成為少林寺的「鎮山之寶」？

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少林七十二藝練法

少林七十二絕技第一次被世人熟知，乃出自武術家金警鐘所撰寫的《少林七十二藝練法》。

金警鐘，本名金恩忠，字澤臣。他自幼研習家傳的少林拳法，又曾拜朱冠明、楊德山、殷德魁等名家為師，學習不同的少林拳法。民國17年（1928年），經己從軍的金警鐘隨部隊進入了嵩山少林寺，並拜訪了其時的少林方丈妙興大師。

妙興大師乃少林武技嫡系傳人，門下「僧徒五千餘眾，俗家二百餘人」，金警鐘便為他的俗家弟子之一。他將少林秘傳的羅漢拳、護山子門性功、并鎮山棍等藝授予了金警鐘，著他必定要將少林武技傳承下去。結果金警鐘不負所望，先後出版了數本介紹少林武技的專著，而《少林七十二藝練法》，便是於1934年出版。

軟功 硬功 內功 外功

按照金警鐘在篇首的說法，少林武技種類繁多，遠不止於七十二藝。因此這七十二藝不過是他從妙興大師處，所摘錄的其中七十二種功法，詳情可參閱《少林七十二藝練法》的目錄：

雖然「少林七十二藝」的內容非常繁雜，但大致仍可分為四類，即軟功、硬功、內功和外功。

軟功並非單指身體柔軟之法，其中亦包含以呼吸配合鍛煉的內家功法，例如屬軟功的「朱砂掌」，便有「所謂精神貫注，斂神聚氣之意」。由於練習軟功極耗時間，所以金警鐘認為軟功比硬功難練。但倘若真的練成，則「殊足驚人，蓋以柔勝剛」。除了朱砂掌外，陽光掌、柔骨功、梅花樁等，皆屬軟功。

硬功是鍛煉身體硬度的功法，當中包括臂骨、指骨、掌心、腳扯、頭部等不同身體部分。金警鐘形容，練成硬功者不僅可以抗衡拳腳擊打，甚至「以刀劍擊之……則鮮有不反扑而出者」。由於鍛煉硬功需要用硬物擊打身體，所以很多硬功都輔有特定的治療藥方，例如「一指金剛禪」就有一條含有十六種藥材的醫方。除了「一指金剛禪」外，雙鎖功、足射功、拔釘功等，俱屬硬功。

氣硬功是少林武僧常見的表現項目，也是少林七十二藝的主要內容之一。（圖片擷取https://bit.ly/3tdiGz1）

內功的涵義與軟功稍微重疊，兩者俱講求以內息配合行功。但內功除了一般的呼吸外，還需要以意想、默念等導引方法，將氣血運送到特定的部位上。例如「吸陰功」便要求習者「練時冥心靜氣，除雜念，運氣下注丹田，再 向上提（睪丸），使氣上下往返」，以此達致「縮陽入腹」（將下陰縮進腹肌之內）的效果。蛤蟆功中的「蛤蟆氣」，亦是以類似方式操作。

外功是指鍛煉身體力量的功法，與現代的訓練方法相似，既可以用習者的體重進行，也可以利用器械輔助。例如臥虎功就是以「鐵牛耕地」的姿勢，用體重鍛煉習者的指力及足趾力。而「千斤閘」則是用一個斷頭台般的器械，鍛煉習者的臂力及肩膊力。

流行文化裡的影響力

從上文可見，雖然真正的少林七十二藝並沒有小說裡描繪的威力，但亦有不少今天匪夷所思的技術，如「縮陽入腹」、「刀槍不入」等，這些技巧許多都尚待科學驗證。故此建議任何對七十二藝有興趣的讀者，都必先尋找一名有經驗的導師，做足安全措施後方去練習。倘若閱畢此書後，便胡亂自行試練，恐防會造成不必要的損傷。

另一方面，雖然《少林七十二藝練法》的內容多有不實之處，但由於它出版時的三十年代，正值國術界的「黃金十年」，當時民眾亦普遍奉少林寺為外家拳的「祖庭」。因此當金警鐘的這部著作面世後，便旋即引起了坊間反響，在往後五十年間被不斷再版，其魅力一直延續至八九十年代。

而在金警鐘以外，據聞少林寺的永祥大師（1913－1987）也曾創編過另一個版本的少林七十二藝，其內容與金警鐘的大同小異。正是在這批少林武者的努力下，少林七十二藝的名號逐漸深入民心，並成為了少林武學的代名詞。或許金庸先生在創作《天龍八部》時，就是因為這一重背景，而將七十二藝納入少林的武學總匯之中。間接讓少林七十二藝的名號，從此經久不衰。

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