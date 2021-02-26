劍之道：中國與意大利的武士文化展覽　趙式慶談中國武術復興之路

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-02-26 12:08

古典刀劍文化展覽「劍之道：中國與意大利的武士文化」近日正式開幕。展覽不單介紹中國及意大利由古到今的刀劍武士起源及演變，更探討到兩者近代對於傳統武術復原之間的差異。策展人趙式慶跟武備志分享他對「還原中國古典武藝」的想法。

▍首個古典刀劍文化多媒體展覽「劍之道：中國與意大利的武士文化」

展覽海報。（圖片由展方提供）

「劍之道：中國與意大利的武士文化」，是香港首個以「古典刀劍文化」為題的多媒體展覽，部分展品更是首次在大館展出。展覽由中華武學會聯合主辦，將於 2021年2月25日至4月4日舉行。

「劍之道：中國與意大利的武士文化」由趙式慶及 Roberto Gotti 共同策展，前者為中華國術總會行政總裁，後者為意大利文藝復興武學專家兼古典兵器及書籍收藏家。

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展覽從多角度介紹中國和意大利由古代到現代早期的刀劍及武士傳統的起源、發展和轉變，是香港首個以此為專題的多媒體展覽。是次展品囊括逾50件由意大利私人博物館、中國及意大利兩地收藏家珍藏、並首次於香港展出的珍貴古代刀劍，包括公元4至7世紀大遷徙時期的「大遷徙時代雙鳥首金柄劍」、逾20本十六世紀的武學古籍及手稿，及多件刀劍文化相關的歷史文物。

展覽特別設計多個新媒體互動裝置， 讓觀眾仿如置身歷史長廊，深入了解中意兩地刀劍從2000年前到現在21世紀的歷史發展及交流，親身體驗中國及意大利的古典刀劍文化。當中包括手持控制器，模擬義大利劍術大師作出史實歐洲劍法動作。

▍外海策展結識歐洲同道中人

趙式慶跟Roberto Gotti 相識源於2018年。當時他把近幾年的香港展覽帶到歐洲展出時，當地大學舉辦了一個研討會，遨請到相關領域的學者、朋友參與，其中一人便是Roberto Gotti。Roberto 參加後，相當喜歡及欣賞展覽的內容，繼而二人展開了密切的交流。在認識的過程中，他們發覺大家對於今後傳統武術發展及文代定位的見解十分相似，擁有相當大的合作空間，最後便自然地一同策劃了這個展覽。

▍從意大利及中國的近代古典武藝傳承分別

21世紀之初，中國及意大利的古典武藝發展與現況各有不同。在策展過程中，趙式慶透過比對中國跟義大利近20-30年的古典武藝復原情況，引申出兩者的異同。

他認為在20世紀末至21世紀初時，中國跟義大利對於今後武術文化的盼望是相似的，但大家承傳的狀態十分不同。「中國表面上將古代武術文化作為『存在』、『活態』形式保留至今，全球對中國武術的認知較多，雖然有傳承的問題存在，但是廣泛而言是比較流行普及的。」

而意大利古典武俠文化在文藝復興後，連多種種作戰模式已經漸漸被淘汰而失傳，在最近20-30年始被重新挖掘、被重整出來。「很多人忽略了，藝大利文化保存程度高，有很大量的文物（書籍、兵器、博物館）存在，所以要復原意大利刀劍文化的難度相對較低，因為依據很多。」

趙式慶進一步解釋說：「由於近百年中國武術發展受政治、流行文化（小說電影）的影響太大，反而我們先入為主地對中國武術存有幻想，在武術定位、思維方面走上了錯誤的方向。我們反而不是真正去認識，甚至不願意真正去認識中國古典武藝的真實內容。」

▍中國古典武術復原的難關

（復原）中國武術的最大掣肘是⋯⋯我們的競技內容上沒有對打，亦有很多練習中國武術的人排斥對打，甚至我直接地說是畏懼對打。 趙式慶

當問及中國武術在復原古典武藝的最大困難時，趙式慶指近代中國武術發展跟西方相比，欠缺了一個重要的元素，使其無法真正重現古典武藝的真實內容。

他認為歐洲人基於「實踐」、「實務」的精神，所以他們在復原古典武術時，競技便成為當中的核心過程。「就如HEMA 能夠達至今天的成就，很大程度是因為經過對打實踐試驗，而不是混合其他元素而來。」

「中國武術最大一個掣肘就是，在這幾十年的發展上，我們的競技內容上沒有對打，亦有很多練習中國武術的人排斥對打，甚至我直接地說是畏懼對打。除非我們可以把對打放回武術復原核心的核心當中，但我們永遠辦不到。」所以他認為在精神上，中國武術應該跟義大利或歐洲西方學習。

▍借鑑西方經驗 推展跨地域古典武藝交流

趙式慶在十多年前跟馬老師一起嘗試復原中國短兵，但發覺復原當中賽例、比賽形式需要花上大量時間、金錢、研發的投入，加上武術短兵群體較細。他們在這十多的發展中雖然有一定的進步，但他認為還有很大的空間向西方學習。

「因為西方在近20-30年發展中，他們已經有一套相對完備的競賽規則，甚至其他很多器具等等。另一方面，在器械上的比試，其實人體都是兩手兩腳、結構相似，兵器的形制相對類同。變相我們不用重新發明一個比試方式，反而可以吸納別人成功的經驗，再加以實踐。」

此外，在策展過程中趙式慶、馬廉禎、Roberto Gotti 三人都持有同一個願景，就是希望可以製造一個共同的平台，不再稱為「HEMA」（Historical European Martial Arts）、「TCA」（Traditional Chinese Martial Arts），而是稱為「HMA」（Historical Martial Arts），在一個大家共有的平台上進行比試，互相學習。

去到最後，趙式慶希望對於一般參眾，尤其是對武術文化感興趣的人而言，這個展覽能夠建立發展出一種正確的歷史觀，擺脫近代武術文化片面而流行文化式的認知，從而能夠逐步讓屬於我們自己的文化真正回歸本位，正面自己的文化歷史。

展覽詳情︰ 時間：至4月4日，上午11時到下午8時 地點：大館01座複式展室及14座地下 費用：免費入場

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