空手道｜日本世界第六美女國手　2招輕鬆解放股關節活動能力

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-02-19 04:41

很多人以為「筋鬆」便可以踢到高段踢，但其實股關節的活動能力亦十分重要。今次便由空手道世界排名第六的多田野彩香，教大家如何提升股關節活動能力。

早前，武備志介紹過日本空手道運動員多田野彩香的「上段蹴鍛煉大法」。最近，其教學頻道增添由「高雄文化空手道館」製作的 中英文字幕版本，一眾華文武術愛好者亦能輕易理解教學內容。

▍空手道世界排名第六 美少女多田野彩香

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多田野彩香（Ayaka Tadano）是目前女子自由組手50公斤以下級別世界排名第六的選手。

她自四歲起便在祖父母家的道場學習空手道，但直到高中畢業時還是籍籍無名。雖然有空手道大學強校推薦她入學，但最後因實力不足而落空了。不過彩香並沒有因此而放棄，反而靠自己的能力考進了另一所空手道強校「日本大學」，並跟其他頂尖選手一同訓練，當中便包括了目前女子自由組手68公斤以上級別世界排名第一的植草步，二人日後更成為好友。

直至大學三年級時，彩香終於打入全國賽八強。四年級時，她更連續三次擊敗國家隊選手，在校際比賽中獲得第四名的佳績。其後，她不單入選了日本代表隊，更在亞洲錦標賽中贏得冠軍。

大學畢業後，彩香跟植草步一起加入了高榮警備工作至今。

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在六個多月前，多田野彩香於YouTube 創辦了個人頻道「OSS!!あやか道場【多田野彩香】」，不時跟粉絲分享個人生活影片及空手道心得。

▍拉筋並不是真的拉筋 柔韌性及肌力缺一不可

很多人以為上段踢的高度跟「拉筋」有關。但其實「拉筋」一詞本身頗為誤導，令人以為筋是可以「拉鬆」的。傳統會認為肌肉可以被伸展和拉長，但從解剖學教科書中我們可以得知：肌肉的長度是固定的，而且肌肉的長度是由與其相搭配的骨頭與關節的尺寸來決定。

實際影響高段踢的是「柔韌性」（Flexibility）。「柔韌性」是人體關節或關節群組的活動幅度，當中包含了三大元素︰關節的可活動度、韌帶與肌腱的伸縮能力、肌肉的放鬆程度。有了足夠的柔韌性後，加上足夠的肌肉力量及耐力便可應付高段踢所需。

在之前植草步及多田野彩香的「股關節」影片中，兩者分別透過鍛煉股關節深層肌肉及臀部肌肉，以改善踢擊效果。

今次則從另一方面入手，教大家如何提升股關節活動能力。

▍股關節苦手 簡單2招輕鬆提昇股關節活動幅度

最近，多田野彩香的教學頻道增添了由「高雄文化空手道館」製作之中英文字幕版本，令一眾華文武術愛好者亦能輕易理解教學內容。當中便包括了一段「股關節的熱身運動」。

片中介紹的兩組股關節練習十分簡單，彩香形容為「歐吉桑也可以做到」、「髖關節很硬的人練習」。

片初彩香指出，髖關節很硬的人通常會因為髖關節卡住，骨盤無法移動，而令腰部後傾，整個感覺都很不舒服。於是，彩香建議先從單邊髖關節入手。

▍練習一︰摺腳側身推髖

首先單腳摺起，另一隻腳向側伸直，腳趾朝天。然後，伸直腳那邊的手搭住摺起腳的膝蓋或地上，把頭部轉向同一邊並上身前傾，使髖關節向前旋轉。即使臂部稍微離地亦無所謂，重點是讓髖關節往前推動。一邊呼氣，一邊向前推髖，最後回到起始位置。左右腳各自做10至20次。

當髖關節開始能夠往內側旋轉推動，漸漸鬆動起來後，便可以進入下一個練習。

▍練習二︰左右腳內外旋

首先，拿一些東西放在屁股下面，然後張開雙腳。從這個姿勢再做「練習一」的動作，不過今次左右腳同時進行內外旋動作。這個練習能再進一步加強髖關節的活動能力。

假如大家喜歡多田野彩香的教學影片，不妨支持一下她的Youtube 頻道。

最後再次感謝「高雄文化空手道館」精心製作之中英文字幕，令不懂日文的小編獲益良多。

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