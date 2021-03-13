許世友：共產黨少林俗家弟子將軍｜民國政客的武術世界（四）

撰文： 李開泰 最後更新日期： 2021-03-13 00:01

在中共黨史裡，許世友可謂是擁有最多軼聞的一位將軍。據聞他曾經拿槍恫嚇毛澤東，又與周恩來鬥酒。當然，他最為人津津樂道的，是他學過少林拳法，乃少林俗家弟子。

許世友（1905—1985），出生於河南省信陽市。他自少家貧，於是便到毗鄰的少林寺當雜役。其時少林寺還設有武僧及僧兵團，傳授少林武術，許世友便順道跟寺內武僧學習少林武術。之後因為想念家人，便離開少林返回家鄉。

1920年，許世友投靠了北洋軍閥吳佩孚，其後被編入國民革命軍湖北省防軍第一師，擔任第一團四連連長。不過去到1926年，吳佩孚部隊在北閥戰爭中被滅，許世友被遣散回鄉，為乘馬崗六鄉農民義勇隊大隊長兼炮兵隊隊長。

1927年，許世友加入中國共產黨，並在次年被編入紅軍。自此，許世友正式踏上了輝煌的戎馬生涯。他幾乎參加了中共日後所有重要戰爭，包括黃安戰役、商潢戰役、潢光戰役，以及國共內戰時東北戰役等。甚至在近七十歲高齡時，他還親自指揮西沙之戰，與南越交戰。

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而許世友懂得正宗少林武術一事，則成為軍中的談資。據他的同袍記述，許世友臂力驚人，衝烽陷陣時也毫不畏縮。許世友本人，亦會經常向年輕士兵示範武術，以及基本的健身鍛煉技巧。可能是時代需要，許世友比較擅長的有大刀術及棍棒術。

建國之後，許世友被封為上將。黨國宣傳加上世人對武林高手的嚮往，當時民眾對許世友的評價神乎其神，更一度傳出了許世友能飛簷走壁、力大無窮的傳說，不少人亦誤以為他是少林出家弟子。

文革期間，許世友靠攏江青集團，打擊周恩來，被視為軍政生涯的污點之一。而他在晚年指揮的對越戰爭，戰績亦不如從前。最後在1985年，許世友死於肝癌，終年80歲。

足見在動盪時局下，哪管是武術大家，只要參與了政治，就難再清白，亦難免遺憾。

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