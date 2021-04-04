真人快打｜美蓮娜手中兵器到底是什麼　10個Mortal Kombat冷知識

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-04-04 18:43

《真人快打》改編電影快將上映。預告片中美蓮娜手握傳統兵器「釵」（音「sai」），原來它跟古代印度、中國、日本有關。同時，你又知道Mortal Kombat的名字由來嗎？還有Johnny Cage 的角色原型又是誰呢？

由《水行俠》導演溫子仁監製的格鬥遊戲改編電影《真人快打》（Mortal Kombat）日前公開了首條預告。

+ 6 + 6 + 6

限制級預告中，官方剪輯了多個血腥暴力的打鬥場面，不少粉絲在看過限制級的預告後，都大呼過癮，坦言有「遊戲的味道」，另有粉絲稱讚真人版電影的角色造型還原度高，對電影非常期待。

《真人快打》中，美蓮娜手握傳統兵器「釵」（音「sai」），原來它跟古代印度、中國、日本有關。（電影劇照）

而當中美蓮娜手握一柄亞洲的傳統兵器，今天便跟大家談談這種始於東南亞，立於華南，成於沖繩的民間兵器——鐵尺、「釵」。

▍美蓮娜手中兵器︰釵 始於東南亞、立於華南、成於沖繩

「鐵尺」，又名「筆架叉」或「浪人叉」，在沖繩、日本稱為「釵」（和製漢字，日文「さい」，音「sai」，大「嘥」鬼）。形狀如一支短棒，持柄處前端有兩根支鉤作為護手，具檔格、扣鎖、刺擊之用。

鐵尺最初來自於印度佛教及印度教的短柄三叉戟（Trishula），然後隨著佛教傳播，流傳至東南亞國家，如泰國、越南、馬來西亞、印尼等，再流入古代中國。在印尼稱之為"Chabang"，在馬拉稱之為"Tekpi"。雖然有說法指鐵尺是由中國發明，但有證據指出蘇門答臘的Tekpi比中國的鐵尺更早應用。

鐵尺大概在唐宋時期流入中國，其後成為中國傳統兵器之一，尤其流存於華南武術之間。傳聞福建少林便以「鐵尺功」作為看家功法之一，流行在華南廣東、福建、客家潮汕、湖南株洲一帶。

16世紀左右，鐵尺伴隨華南武術傳入琉球國，成為當地武術兵器之一。除了民間鍛鍊外，釵亦被琉球王朝的「大築」（警察組織）攜帶在腰間，用於緝拿、制服犯人或引導群眾。雖然釵通常為雙手使用，但據說當時傳統的配備方式是同時攜上三釵，雙釵在手再加一柄作投擲用。後來亦隨著空手道的發展，成為空手道的演練兵器之一，並廣為空手道習者所傳習。

鐵尺經常被誤以為是另一種日本兵器「十手」。十手是江戶時代「町奉行」（地方警察）的常備武器，為執法者所佩帶，也即是日本警棍的前身。它的外形雖然像是缺了一邊支鉤的鐵尺，但其護手長度通常較短，應用手法亦截然不同。例如鐵尺設計上更便於旋轉，利於正反兩用。

（圖片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2IcVNnS）

釵在使用上基本上以2支1對，左右手各持一支。有別於短棒類兵器，鐵尺的把持操控上更多地用到手臂肌肉、手指肌肉。鐵尺的基本持握方式有4種：拳握式（左上）、扣指式（右上）、防守式（左下）、倒持式（非正統）。

▍10個Mortal Kombat冷知識

1.《Mortal Kombat》的名字由來？

沒有人知道《Mortal Kombat》的名字由來，坊間一直對此有不同的說法，其中一個說法是與波子機設計師Steve Ritchie有關，有傳Steve Ritchie在遊戲始創人Ed Boon的辦公室內，看到白板上寫有「combat」一字，於是靈機一觸向對方建議 「Mortal Kombat 」這個名字，而對方亦非常喜歡。

2.Sonya Blade的名字由來？

Ed Boon有兩個妹妹Sonya和Tanya，《Mortal Kombat》中亦有另一女性人物名叫Tanya，所以兩個角色都是以Ed Boon的妹妹來命名的。

3.首個《Mortal Kombat》電玩遊戲用了幾多時間研發？

在1991年，Midway Games 找了27歲的遊戲創始人Ed Boon和22歲的漫畫家John Tobias去設計一個格鬥遊戲，並希望在10個月內推出。整個團隊在1991年11月開始創作，在1992年8月完成並推出市場。

+ 6 + 6 + 6

4.如果沒有想出了《Mortal Kombat》這個名字，這個電玩遊戲有可能被稱作什麼？

《Kumite》（即「組手」，空手道裡面徒手對打之意）、《Dragon Attack》、《Death Blow》和《Fatality》都是當時一些沒有被選中的名字。

5.《Mortal Kombat》是根據哪部電影來創作的？

《妖魔大鬧小神洲》（Big Trouble in Little China），由尊卡本達（John Carpenter）執導的1986年電影。

6.Johnny Cage這個角色的靈感由來？

當時紅極一時的動作武打影星尚格雲頓（Jean-Claude Van Damme），Johnny Cage的外形、背景、性格以至名字（首字母為JC），都是以尚格雲頓為藍本。

7.「劉康」(Liu Kang)原本的名字是什麼？

最初創作這個人物時，是把他設計為日本武士Minamoto Yoshitsune，創作人之一的漫畫家John Tobias 在1995年接受Electronic Gaming Monthly訪問時透露，因為團隊中的人覺得這個名太長，於是改成了簡短的「劉康」（Liu Kang）。

8.哪個女性角色是在後期加入的？

遊戲的樣本初版是有六個男角色： Johnny Cage、「卡諾」（Kano）、「絕對零度」（Sub-Zero）、「雷電」（Raiden）、「劉康」（Liu Kang）和「蠍子」（Scorpion），而且在Midway Games內大獲好評，於是上頭決定給予團隊更多時間和資源去精益求精，最後加入了「索尼婭」（Sonya Blade）這個女角。

9.為《Mortal Kombat》創作配樂的比利時搖滾樂隊的名字是？

「The Immortals」，他們創作的音樂曾用於《Mortal Kombat》遊戲的宣傳行銷、遊戲續集及1995年的遊戲電影版《格鬥之王》，《格鬥之王》的原創音樂大碟在兩週內創下白金銷量。

10.哪個遊戲作弊碼是向Phil Collins致敬？

「ABACABB」這個作弊碼，可以在世嘉五代機版本的《Mortal Kombat》中解鎖血腥場景，而這組作弊碼其實是Phil Collins所屬Genesis樂隊的1981年專輯Abacabb的名字（Genesis是創始人Ed Boon最喜歡的樂隊）。

武圖App2

重溫李小龍十大經典金句︰【點擊圖片放大觀看】

+ 7 + 7 + 7

【包括香港在內，現時世界各地都有不少的武術愛好者，嘗試重塑大槍技法。他們的不少技法，便是取材自《手臂錄》。點擊圖片，觀看香港八極拳協會盧韋斯師傅的示範】