母親武術家｜莫桂蘭堅守丈夫黃飛鴻武藝　孫氏拳合肥第一人祖雅宜

撰文： 李開泰 最後更新日期： 2021-05-09 00:01

今天是母親節，先祝各位母親身體健康，生活愉快！母親為了照顧家庭子女而勞碌一生，不單無償地承擔著各類家務，部份人更要同時上班工作，或在各自的事業上繼續打拚。 今天【武備志】介紹的兩位南北母親武術家，便是這種艱苦生活下的實例：一方面她們要盡母親的責任，照顧好孩子；另一方面她們又要傳藝授業，培養後學。可以說，無論內外，她們都在育人育德。 藉著母親節，我們除了祝福自己的母親外，不妨亦向這些偉大的母親致敬。

▍孫門女將——祖雅宜

祖雅宜與孫存周先生的練功圖。（圖片擷取自：http://bit.ly/2qhCTE5）

祖雅宜（1922—1998），出生於北京一個商賈家庭，在家中排行最尾，與兩哥、兩姐年紀相差甚遠。由於父母管教嚴厲，經濟條件又許可，他們從少便接受私塾教育，很少外出。課餘時間，兩位兄長便在後園練武，以強身健體。受他們影響，祖雅宜也喜歡活動拳腳，經常操練不同基本功，包括舉石鎖等。

1945年前後，兄長們聘請了孫祿堂之子孫存周（1893—1963，曾被譽為搏擊功夫「獨步一時」）作為武術教師，向姪兒教授孫氏內家拳。祖雅宜見孫存周身手了得，便跟著一併學習。起初孫存周只教了她太極拳，認為女孩子能鍛煉身體就夠，但祖雅宜並不滿足，主動提出了學習形意拳的要求。這種精神，得到了孫存周賞識，並在一年之後正式收了她為徒，完整地教授她各類拳術器械。

為了能讓徒弟確切認識到拳術的實際用法，孫存周不吝與祖雅宜講手切磋，甚至鼓勵她全力攻擊自己。久而久之，祖雅宜進步神速，在北京武術界中享有聲望，被認為是孫存周門下最出色的女弟子。

本來祖雅宜打算在武術上繼續發揮所長，但礙於家庭壓力，她最終還是結婚生子、組建了家庭。不過，這並沒有中斷了她與孫門的關係。一有閒暇，她便會到訪孫存周處練武，順道照顧師父日常所需。1963年，孫存周去世，終年70歲。祖雅宜聞後傷心不已，為師帶孝兩個多月，並承諾會將孫氏拳傳下去。

文革期間，祖雅宜隨丈夫遷回祖家安徵合肥市。礙於政治環境，祖雅宜其時尚不能公開授拳，只能獨自一人保持練習。及至1979年，傳統文化逐步解禁，孫存周的女兒——孫叔容老師力邀祖雅宜到河南，協助她在河南大學的教拳事宜。其時祖雅宜的丈夫經已逝世，她與女兒租住在合肥市郊，幫忙照顧年幼的孫子。雖然家務繁忙，但祖雅宜還是答應了師姐邀請，前往河南授拳。

可能是得償所願的關係，按祖雅宜弟子葉勁松形容，這是祖雅宜一生中最快樂的時光。一個月後，祖雅宜回到了家鄉合肥，並正式開始以個人身份公開授拳。可惜的是，由於祖雅宜授拳嚴苛，她的傳人不多，她自己也很少跟當地武術界接觸。致使比起其他孫門傳人，祖雅宜的名頭看似稍有不及。但肯定的是，她確實是孫氏拳在安徵合肥傳播的第一人。

據她的日本弟子憶述，祖雅宜秉承先人遺風，經常親身跟他們試手。為了不落下家務，她甚至把孩子帶到演習場，一邊看顧他們，一邊跟學生推手。這份對家庭和拳學的堅持，讓祖雅宜在家人、同門和後學都備受好評，太極拳名師于家嵐亦多次對她讚譽有加，指她德藝雙馨。

1998年，祖雅宜因病逝世，終年76歲。

▍莫家拳與洪拳——莫桂蘭

莫桂蘭師父與黃飛鴻十子黃漢熙的合照。（圖片擷取自：http://bit.ly/2qfd3ly）

相比起祖雅宜，莫桂蘭的名字可謂是無人不曉。基於黃飛鴻之妻的身份，坊間經常將莫桂蘭與黃飛鴻間的事蹟搬上銀幕，卻鮮有提及她晚年的個人生活。

其實，莫桂蘭跟夫婿一樣，都是半生坎坷，她們倆亦沒兒無女（關於黃飛鴻的真實人生，詳見《香港奇俠：黃飛鴻》）。不過，這並不排斥莫桂蘭的母親身份，畢竟「母親」從來就不限於血緣，至少對「寶芝林李燦窩體育學會」的李燦窩師父來說，她絕對是位值得尊敬的母親。

莫桂蘭（1891-1982），廣東高要齊海百排人。童年時父母雙亡，被廣州開武館的叔伯公收養，自幼習練南拳五大門派之一的莫家拳（南拳中罕有以腿法著稱的拳術）。1911年，已年屆僅60歲的黃飛鴻仍然熱中獅藝，在端午節龍舟賽後跟弟子去校場表演梅花樁醒獅。據聞當時19歲的莫桂蘭慕名到場觀摩，卻因為黃飛鴻一時失誤，被他脫出的鞋子擊中。黃飛鴻立即上前道歉，兩人自此便有了交集。

最終在莫桂蘭的叔伯作主下，莫桂蘭嫁予了黃飛鴻，是為他的第四任妻子。不過由於黃飛鴻前三任妻子都英年早逝，黃飛鴻認為自己「命中尅妻」，故莫桂蘭只好以妾的身份入門。由於莫桂蘭有武術底子，黃飛鴻便順理成章將自己的各式洪家拳如虎鶴雙形、鐵綫拳等傳予了她。除此之外，莫桂蘭亦掌握了黃飛鴻的獅藝訣竅，並籌組了一個女子舞獅團，開獅藝先河。

其後，黃飛鴻獲邀請擔任廣東民團總長，莫桂蘭則與黃飛鴻弟子鄧芳，共同出任義勇團教練（這段歷史至今還存有爭議）。可惜自此黃飛鴻的人生卻跌入了低谷，不僅二子黃漢森遭人暗算慘死，連一輩子努力經營數十年的「寶芝林」醫館，也在1924年武裝暴亂中被焚毀。一代洪拳宗師，就在悲貧交加的情況下辭世，終年77歲。

黃飛鴻過身後，莫桂蘭雖然生活不如意，但仍堅持傳授黃飛鴻的武藝。1936年，莫桂蘭移居香港，以行醫和授拳維生。李燦窩師父憶述，他的母親曾經小產，莫桂蘭則以醫術救回了她一命。由於莫桂蘭膝下無兒，李師父的媽媽便跟莫桂蘭約定，無論將來她生下的是男是女，都會跟莫桂蘭結上誼親（即俗語中的「上契」）。從此，莫桂蘭便多了李燦窩師父這位「義子」，而李師父亦從七歲開始，正式跟莫桂蘭學習黃氏洪拳。

為了傳揚黃飛鴻武藝，莫桂蘭亦參演了電影《乞兒太子》，片中她完整地打出一套鞭法及虎鶴雙形拳，是當時舞臺電影中罕見的南拳真功夫。1944年至1969年期間，她於香港島灣仔告士打道開設「黃飛鴻國術」，之後又到筲箕灣「黃飛鴻健身學院」任教。1970年，已年屆78歲的莫桂蘭獲邀到《歡樂今宵》表演，內容包括鐵線拳、金錢鏢等，成為一時佳話。

不過，基於租金上升和重建等原因，莫桂蘭多次搬遷武館。去到1980年代初，習武風潮日漸衰退，莫桂蘭選擇結束武館。最終在1982年11月3日，莫桂蘭離世，享年90歲。

按李師父記述，莫桂蘭臨終前十分擔心黃飛鴻武藝會失傳，要李師父親口嚷她為媽媽，以示承傳才放心。李師父答應了莫桂蘭，並用行動履行了承諾。大概在2000年的時候，李師父成立了「寶芝林李燦窩體育學會」，並跟不同學校合作，銳意為黃氏洪拳培育下一代人才。

李師父幾次講到，莫桂蘭對他有情有義，兼有養育之恩。他指莫桂蘭雖然不識字，但仍然堅持每天贈醫施藥，並找他幫忙開方子，讓他在拳術以外又多了一門技能。他們倆雖無血親，他就經常朝夕相對，情同母子。故他說自己一定要堅守承諾，為「乾媽」、「乾爺」燃燈。

主要參考資料：

葉勁松，〈孫式拳安徽合肥市傳播第一人——祖雅宜老師〉

香港故事—我係黃飛鴻契仔

更多關於莫蘭師的資料，請參閱「寶芝林李燦窩體育學會」網站

武圖App2

【形意拳共分有十二形，不曉得大家能否盡數？點擊圖片觀看文字說明】

+ 6 + 6 + 6

八種太極發勁方式，點擊圖片觀看文字說明：