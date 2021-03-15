從占士邦郵票推出　看黃飛鴻電影誕生72年成最長壽經典｜吳貴龍

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-03-15 18:34

【轉載文章】提到香港經典動作電影的話，大家可能會馬上想起李小龍。其實早在李小龍電影之前，黃飛鴻電影系列便已成經典，至今共拍下103部電影，是全球最長壽電影系列。收藏家吳貴龍有見英國即將推出占士邦郵票，重看黃飛鴻電影的歷史。 文：吳貴龍 原載於：香港粵語片研究會(Cantonese Cinema Study Association)

英國皇家郵政將於2020年4月2日發行占士邦郵票，有感而發，希望香港也可發行黃飛鴻郵票，繼金庸（2018）、老夫子（2019）、李小龍（2020）後，（2021）年再誕生另一套香港經典。

占士邦於1953年出版小說連載，1962年第一套電影誕生，由辛康纳利飾演。連上述即將上映的一套合共25部電影紀錄。

黃飛鴻於1934年出版小說，1949年第一套電影《鞭風滅燭》誕生，由關德興飾演。至今共拍下103部電影，是全球最長壽電影系列。2019年更是該電影70周年紀念。

占士邦郵票分別以6位曾參飾演007的角色為題，香港也可以歷任黃飛鴻的演員為背境，包括關德興、白玉堂、谷峰、史仲田、劉家良、成龍、李連杰、趙文卓、譚詠麟、季天笙、彭于晏。從中揀選關、白、劉、成、李、趙，六位做郵票。

▍黃飛鴻電影的起源

黃飛鴻電影70周年紀念（1949年10月8日-2019年10月8日），首套黃飛鴻電影預告介紹，由華僑日報1949年10月7日（星期五）第四張第四頁下頁版提供。

黃飛鴻電影的追本溯源，原來導演胡鵬與作曲的朋友吳一嘯某日坐渡輪過香港時，談起他在工商日報看見朱愚齋所著的（黃飛鴻別傳），因而觸發起拍攝黃飛鴻電影的念頭，吳一嘯更協助他撰寫了首四集的劇本。胡鵬亦有感當時廣東片大好景，特別是那些方世玉、洪官等花拳綉腿和那些神怪及舞台北派的電影都不收得，倒不如試拍廣東拳腳片，以硬橋硬馬姿態活現於電影，黃飛鴻電影遂應運而生。

黃飛鴻系列影視是以中國清末民初時期真實人物黃飛鴻為主題的電影及電視劇系列。截至2018年，以黃飛鴻為主題拍攝的電影已達103部（電影清單可見原帖），黃飛鴻系列電影更是世界上集數最多的電影系列，至今已成為香港最長壽的電影紀錄。

▍黃飛鴻電影的演變

早在1950年代、1960年代，香港便已拍攝了接近80套以黃飛鴻為題材的電影。當中黃飛鴻一角，除了兩套為白玉堂，皆由關德興擔當；而反派幾乎全部由石堅演出。黃飛鴻其中兩名徒弟梁寬和林世榮，則分別由曹達華和劉湛（著名武術指導劉家良之父親）飾演。

及至1970年代、1980年代，劉家輝及成龍先後演過少年時期的黃飛鴻。

1990年代，尤以武俠片導演徐克的拍攝的黃飛鴻系列（Once Upon a Time in China ）最為成功，當中黃飛鴻一角多由李連杰、趙文卓等擔任。1992年徐克憑電影黃飛鴻在香港電影金像獎榮獲最佳導演，麥子善獲最佳剪接，袁祥仁、袁信義、劉家榮獲最佳動作指導，黃霑獲最佳電影配樂。袁和平則在1993年憑《黃飛鴻之二：男兒當自強》獲最佳動作指導等。

▍首部黃飛鴻電影《鞭風滅燭》

香港首套黃飛鴻電影於1949年10月8日誕生，朱愚齋（林世榮徒弟）原著，（曲王）吳一嘯編劇，胡鵬導演，武指梁永亨，更情商多位在港設館授徒的黃飛鴻再傳弟子擔任武指及客串演出，包括陳漢宗、潘季一、阮榮貴、胡鵬興、何思傑和胡雲飛師傅等。在選角黃飛鴻時曾考慮由吳楚帆飾演，雖演技一流，但缺點是没有功夫根底，最後由粤劇舞台上的著名小武新靚就（關德興）飾演黃飛鴻一角。曹達華飾演梁寛、高超飾演凌雲楷、何山飾演鬼腳七（後由陳耀林飾演）。

胡鵬（1909－2000），廣東順德生於上海，曾執導近200部電影，尤以黃飛鴻系列電影最為知名。共執導五十八套黃飛鴻電影，1999年獲香港電影金紫荊獎卓越成就獎。曾執導1940年唐滌生（唐丹）首次演出電影（大地晨鐘）及1958年查良鏞（金庸）首套武俠小說電影（射鵰英雄傳）。

黃飛鴻（1947-1925），原籍廣東西樵，生於南海縣佛山鎮，父親黃麒英，是廣東十虎之一，拜陸阿采為師，陸與方世玉、洪熙官，都是少林寺至善襌師的高足，是廣東武術界街知巷聞的知名人物。

（1954年）鐵橋三義救穿雲燕，我是山人編著，胡鵬導演，武指梁永亨飾演鐵橋三，于素秋、王元龍、曹達華等主演。南北武俠明星以國、粤語混合演出。新加坡光藝出品。戲橋介紹媲美黃飛鴻傳，但祇出一集便完結了，因鐵橋三與黃飛鴻之父黃膺英同被列位為廣東十虎之一，主角與導演亦是黃飛傳的相熟角色，筆者便順道把它歸纳為黃飛鴻的電影系列内。

黃飛鴻為主題拍攝的103部電影：完整清單

（文章純屬作者意見，不代表武備志立場。）

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