【端午】伍子胥與中國三把名劍

伍子胥像。（維基百科） 今天是端午節，端午節又名詩人節，相傳以紀念戰國時代文人屈原為國殉身而得名。其實除了紀念屈原外，另一起源傳說則是紀念春秋時代吳國伍子胥，被吳王夫差所殺這一說法(有說端午的「午」本為「伍」)。伍子胥除了是中國著名的政治家和謀士外，先秦漢初典籍所載古代十大名劍中，便有三把與他有關。



伍子胥(?-前484)這位捭闔縱橫於春秋末南方一帶的政治家。他與後來的屈原一樣同為楚國人，因受楚王迫害而投奔吳國，而為公子光所重用，並助公子光發動政變，登上吳王之位(吳王闔閭)，並扶助其子吳王夫差攻楚滅越，稱霸中原。伍子胥建議夫差徹底消滅越國，其主張卻不為夫差接納，後來夫差中了越國謀士范蠡等反間計，開始疏遠伍子胥，最後更賜劍伍子胥自盡，並把他的屍體裝在皮革裏於五月五日拋棄於錢塘江。伍子胥死後三年後吳國為越王勾踐所滅，後人為了紀念伍子胥，遂以端「伍」節紀念他。

以下三把名劍，就與他有關：



龍泉劍

據《吳越春秋》和《史記‧伍子胥列傳》所載，伍子胥一家為楚平王所害，他由楚國千里逃亡期間，為楚王所派人馬追捕。當伍子胥逃至江邊並無去路時，有幸一艘小船經過，船上漁翁急呼伍子胥上船，避開追兵逃過一劫，漁翁更贈飯菜給早已飢腸轆轆的伍子胥。為表謝意，伍子胥把家傳寶劍，相傳為歐冶子和干將兩位名鑄劍匠所鑄，價值連城的「七星龍淵劍」贈予漁翁，並叮囑漁翁勿泄其行蹤。漁翁接過寶劍，慨嘆他視伍子胥為忠良之後才救他，本不求回報，但伍子胥卻以小人之心，利祿之物贈他，漁翁為表清白說畢拔劍自殺(有說漁翁並未自殺，伍子胥被漁翁訓斥後賠禮道歉辭別)。時至唐代，為了避唐高祖李淵諱，文獻遂將「龍淵劍」改名「龍泉劍」。



屬鏤劍

漢初司馬遷《史記》是其中一個記載伍子胥事蹟的文獻。（維基百科） 「屬鏤劍」《吳越春秋》作「屬盧」，據《左傳》魯哀公十一年，載「吳王夫差賜伍子胥屬鏤自刎」，《荀子‧成相》載此劍為「獨鹿」，同書記載「恐為子胥身離凶，進諫不聽，剄而獨鹿棄之江。」 相傳此劍為吳王夫差寶劍，此劍名傳千古，乃因曾有兩位忠臣以此劍自刎。據《史記‧越王勾踐世家》所載，第一位便是本文主角伍子胥，吳王夫差正是贈此劍命他自刎。伍子胥死後三年，越國滅吳復國，越王勾踐誅殺功臣，遂以此劍賜與謀士文種，文種一見這把伍子胥自刎之屬鏤之劍，遂明其意思而自刎。

魚腸劍

第三把名劍雖然不是與伍子胥直接有關，但也與他參與的一次政治事件有關。

專諸刺吳王虛擬圖。（圖片來源：https-//kknews.cc/culture/pnkp6kp.html） 據《史記‧刺客列傳》所載，吳國公子光禮賢下士，招伍子胥為謀士助其奪取王位，伍子胥當年流亡時曾流落吳國，認識屠戶專諸。後來伍子胥輔助吳國公子光(闔閭)，將專諸推荐給公子光，刺殺吳王僚，並賜他由鑄劍師歐治子所鑄匕首。 專諸知道吳王僚好「魚炙」，遂學習烤魚技術，在一次為吳王僚進烤魚的宴會中，專諸在魚腸內藏了公子光所贈匕首，並趁吳王僚用餐時把匕首取出，成功行刺吳王。公子光繼位為吳王闔閭，並把專諸扶為上卿。後人遂把這把匕首稱為「魚腸劍」。

中國名劍多出於春秋戰國