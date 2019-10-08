【馬上弓術】世界各地的騎射比賽方式

在人類征戰史上，從舊石器時代晚期到16世紀熱兵器出現為止，這一相當長的時間裡，弓箭以及由弓箭衍生出的弩箭，一直擔當著無可取代的角色。尤其在十三世紀，蒙古人更以令人畏懼的騎射和騎兵戰術，征服歐亞各國，造就歷史上版圖最遼闊的蒙古帝國。

此外，基於古代及中世紀中匈奴人、蒙古人、突厥人等游牧民族的遷徙，東歐乃至歐亞諸國都發展出不同的騎射傳統和文化。

時至今日，騎射已成為一種民族技藝及競技運動。今天武備志便跟簡單介紹一下，世界各地不同的騎射比賽方式。

日本式騎射：流鏑馬、笠懸 韓國式騎射 匈牙利式騎射 土耳其式騎射—Qabaq 波蘭式騎射

日本式騎射比賽方式：流鏑馬、笠懸

日本自平安時代便發展出比拼武士騎射技藝的競賽方式，稱為「騎射三物」：「犬追物」、「笠懸」、「流鏑馬」。「笠懸」及「流鏑馬」至今仍作為日本神社舉行神事時的儀式之一，在日本各地均能見到。在日式騎射比賽中，騎手會在馬上以體積較大的「和弓」射擊目標，不同於西方以複合弓射擊，大大增加了操控的難度。

以瓷器為目標的「遠笠懸」。（影片擷取自：YouTube）

射擊低處小木板的「小笠懸」。（影片擷取自：YouTube）

在「笠懸」中，騎手會馳馬在109米長的跑道中奔馳，然後射擊在跑道旁的目標。「遠笠懸」的目標是三個邊長約40厘米的方形木板，會設置在跑道左邊距離11.4 - 22.7米處，高度與騎手相若。有時更會以面積較小的圓形瓷器作為目標，以提高難度。「小笠懸」的目標是兩個邊長約12 - 14厘米的方形木板，會設置在跑道左右兩邊距離2.3米處，約1米高。

在「流鏑馬」中，騎手會馳馬在2町（218米）長的跑道中奔馳，然後射擊在跑道左側與的目標，目標會是方形木板或是圓形箭靶。而且比賽方式較為簡單，屬於難度較易的騎射比賽。

而「犬追物」，則是以犬隻為目標的騎射項目，因為要保護動物，在19世紀末後已再沒有舉行。

日本式的騎射競賽方式更著重於文化傳統層面，所以並沒有發展成正式的騎射運動，亦沒有被納入國際性的騎射比賽中。

韓國式騎射比賽方式

今日提到韓國的話，大家可能只會想起韓國的國技跆拳道。但殊不知弓藝具有在韓國歷史上，其實具有相當重要的地位，更長期作為高麗王朝軍隊的主力之一。就連高麗王朝的前身，高句麗更是擅長騎射的民族，一度威脅到隋代的邊境。

韓式比賽中的雙靶項目。（影片擷取自：YouTube）

在韓式騎射比賽中，一般會用上韓國傳統的方形箭靶。箭靶的大小為81厘米 X 81厘米，以不同顏色區分得分區域，最中心為5分，最外圍是1分。

箭靶設置於跑道左面7米處。跑道的長度會視乎箭靶數目而定，騎手需在指定時間內跑完跑道，例如雙箭靶的跑道長90米，時間限制為14秒； 5個箭靶的跑道長150米，時間限制為23秒。5個箭靶會水平面向跑道，而雙箭靶則分別斜斜面向跑道30及90米處。此外，連續擊中箭靶可獲得額外分數。



以上賽例來自International Horseback Archery Alliance網頁，https://www.horsebackarchery.info/gp-rules

匈牙利式騎射比賽方式

國際級騎射選手Lukas Novotny正示範匈牙利式騎射比賽方式。（影片擷取自：YouTube）

匈牙利式比賽的跑道長99米，闊 2 - 3米，時限為20秒。箭靶為3個直徑90厘米的圓形箭靶，分成2、3 、4分區域。箭靶放置在跑道49.5米左側9米的位置，分別面向跑道20米、49.5米、75米處，因此騎手必需短期內分別向身前、身側、身後三個方向進行射擊。

根據國際級騎射選手Lukas Novotny所言，面向身側的目標難度最低，面向身前的目標則相對困難，而面向身後的目標難度最高。因此在一些比賽中，不同面向的箭靶會有不同的分數。



以上賽例來自International Horseback Archery Alliance網頁，https://www.horsebackarchery.info/gp-rules

土耳其式騎射比賽方式 — Qabaq

國際級騎射選手Lukas Novotny正示範土耳其式騎射比賽方式。（影片擷取自：YouTube）

土耳其的前身鄂圖曼帝國，其實間接是由突厥化的塞爾柱帝國發展而成，所以土耳其具有相當古老的騎射文化。

Qabaq是一個非常古老而傳統的中東騎馬射箭比賽，特別盛行於土耳其人和波斯人間。 跟上述的所有比賽方式不同，在Qabaq中的射擊目標並不在地上，而是在天上。跑道中有一根高7米的長杆，杆上有一個朝向下，直徑50厘米的圓形箭靶。騎手需要扭身向上射擊，擊中目標。除了擊中得分外，若騎手以側懸俯身的姿勢擊中目標的話，會有額外分數。



這項比賽不單講度射擊準繩度，亦可展示出騎射者的騎乘技術，尤其能讓觀眾們欣賞到優美的射擊姿勢。（圖片擷取自：http://bit.ly/2FJgNkX）

波蘭式騎射比賽方式

在歐洲歷史上，波蘭軍隊中的騎兵在波蘭軍隊中佔重要地位，曾經先後打敗瑞典騎兵和俄羅斯哥薩克騎兵，以其低傷亡率聞名於世界騎兵史中。重視騎兵的波蘭自然對騎射有一定的重視。

波蘭式騎射比賽跟以上的騎射比賽方式不同，有點像室內移動射擊比賽。它的跑道不限於直線之內，而目標亦不限於騎手高度。波蘭式採用迂迴的賽道設計，要求騎手一邊操控馬匹，一邊射擊分布在場內不同位置的圓形箭靶，然後累計所有箭靶的分數決定勝負。