踢拳邱建良｜繼熊競楠勇奪世界拳后後　中國又一員猛將簽約ONE FC

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-07-04 00:01

繼熊競楠勇奪ONE冠軍賽女子草量級世界冠軍後，中國又一員踢拳代表人物於6月21日加盟ONE FC。他就是外號「坦克」、CombatPress踢拳超羽量級世界排名第一的邱建良。

邱建良於1990年出生於安徽鳳陽，自幼跟隨父親學習傳統武術，並以優異的成績考入阜陽師範學院。在他大二時第一次接觸泰拳和散打，擁有中國武術功底的邱建良很快便在賽場上嶄露頭角。憑藉在全國泰拳錦標賽上的優異表現被選入中國泰拳隊國家隊，接著代表中國出征。

在首屆職業泰拳對抗賽中KO了泰國頂級賽場Lumpinee的拳王Wisrichai。此後他一路高飛猛進，從泰拳賽場到踢拳賽場，邱建良用了10年時間登上中國職業站立格鬥的巔峰，常年佔據CombatPress踢拳超羽量級世界第一的寶座，接連戰勝了諸如Glory排名第一世界排名第三的Mosab Amrani、泰國國寶級拳王Kem Sitsongpeenong、世界排名第二的Ilias Bulaid等等頂尖名將，成為中國踢拳無可爭議的領軍人物。

2020年疫情席捲全球，諸多比賽停擺，在許多運動員萌生退意的時候，邱建良選擇回歸校園，開啟人生新征程。在蟄伏保持競技狀態的同時，邱通過嚴格的入學考試，成為了英國拉夫堡大學的一名國際學生，專攻體育市場研究生專業，用知識武裝自己、開拓眼界。他堅信搏擊是一門藝術，只有經過大腦和身體並用才能將這門藝術充分地展示給觀眾。

如今，嶄新的邱建良帶著全新的目標簽約ONE冠軍賽。邱建良直言：「我非常榮幸能夠加入ONE冠軍賽，在我心目中，ONE冠軍賽是唯一富有搏擊多樣性的國際搏擊賽事，包含踢拳、泰拳以及綜合格鬥等賽制，我希望在ONE的舞臺上，能以一名中國武術家的身份，向世界表達對站立搏擊的理解，向世界展示中國運動員在現代搏擊領域的風采，並衝擊第一條屬於中國的ONE冠軍賽男子世界金腰帶，向已經在ONE獲得世界格鬥迷認可的熊競楠看齊。」

未來，邱建良將在踢拳雛量級征戰，這是一個高手如雲的黃金級別。對於自己未來的對手，邱建良表示非常期待能與這個級別排名前五的運動員如秋元皓貴（Hiroki Akimoto）以及世界冠軍卡皮坦（Capitan Petchyindee Academy）交手。邱建良特別提到泰拳雛量級世界冠軍Nong O，他表示自己是看著Nong O比賽長大的，Nong O是他心目中的傳奇選手，希望未來有機會能與儂奧切磋。

邱建良此次回歸，大眾視野必會在ONE冠軍賽的踢拳舞臺上掀起巨浪，而邱建良已經做好準備時刻迎接新的挑戰。他是否能超越自己？他是否能為中國奪得一條男子世界金腰帶？ONE冠軍賽的賽場將會驗證這一切。

資料由ONE FC提供

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