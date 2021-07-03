戴罩有型多過有用？淺談運動訓練面罩的功效｜來稿文章

撰文： 來稿文章 最後更新日期： 2021-07-03 00:01

隨著運動熱潮越來越普及，一些以往被視為高水平運動員才會嘗試的訓練方法和理論，都開始在大眾運動當中出現。在搏擊運動當中，「運動訓練面罩」（Training Mask）也似乎一度成為潮流訓練的標誌，然而，對於是否採用這種訓練模式也存在不同的討論，筆者嘗試以不同角度去分析用途是否符合大眾所需。

文章作者：鍾禮賢

作者簡介：專項研究武術的運動教練，國際跆拳道聯盟國際教練，黑帶五段師範。同時持有多張運動訓練相關證書。

【武備志】編輯團隊校對，題目由編輯擬定，原文題目為《針對搏擊選手的阻力訓練原則》。

▍運動訓練面罩的由來

與運動訓練面罩一起出現的，往往是一個很酷的名字，稱為「高原訓練」。所謂的高原訓練又稱為「低氧訓練」，原指在高海拔的環境中進行訓練，因高海拔環境一般的氧氣含量較普遍的環境為低，從而誘發在高原訓練下的運動員能夠產生更多的紅血球等涉及攝氧能力的身體組織。

事實上，傳統的高原地區運動員已被證實帶氧能力比被低海拔地區的運動員為高。因此，不少在平原地區生活的高水平運動員，為求提升帶氧能力，安排高原訓練會被視為其中一項常用方法。

而隨著運動科學與科技發展的水平提升，運動員已經不必一定需要轉移至高原地方才能進行，透過特定的訓練設施，例如低氧訓練間，或者使用氧氣罩來限制供氧量，以達致低氧環境來模式高原訓練的效果。

而運動訓練面罩的原意也來自上述概念，透過面罩的過濾器來增加呼吸的阻力，從而使吸入的氧氣減少，以模仿低氧的環境，那麼，是否代表這種方法有用呢？

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▍先理清訓練目標

先假設運動訓練面罩是能夠模擬低氧環境，然而，筆者曾於「搏擊選手的體能」訓練系列中多次提出，搏擊運動的主要能量系統需求並不是有氧系統，而是無氧系統。因此，透過低氧訓練帶來的有氧系統能力提升，似乎並無助於搏擊運動的環境。

然而，更重要的問題是，配帶運動訓練面罩是否真的有效模擬低氧環境？潘梓竣博士在其文章亦有提出，配帶運動訓練面罩只能改變攝氧量，但空氣中的氧氣分壓沒有改變，因此未能使身體產生血紅素和紅血球等組織，簡而言之，即對耐力訓練也並無直接幫助。

而且，在佩戴運動訓練面罩期間，由於身體的感覺並不舒適，也直接令運動強度減低。如果訓練目標為提升肌肉最大力量，訓練強度必須要有「超負荷水平」才能令肌肉產生向上適應，換言之，透過佩戴運動訓練面罩，亦無助於提升肌肉力量。

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▍「低氧訓練」與「難以呼吸」的分別

那麼，運動訓練面罩是否完全沒有作用？那要從另一個角度去分析運動訓練面罩的實際效果。

長時間在高原地區訓練，才會有高原訓練的效果。（圖片來自：https://bit.ly/3hoSLiX）

事實上，運動訓練面罩的而且確令配載者較難呼吸，這種難以呼吸的環境雖然無法模擬低氧環境從而提升運動員的攝氧水平。但是，這種呼吸的情況卻貼近了搏擊運動時的環境。

例如在綜合格鬥或巴西柔術等情況下，搏擊選手不時會出現被壓制的情況，這種情況下的呼吸環境便能透過運動訓練面罩所模擬出來。透過運動訓練面罩所產生的環境，不是「低氧」，但卻是「難以呼吸」，因此，如果運動員希望適應在激烈的搏擊情況下的呼吸環境，運動訓練面罩則是一個選項。

與此同時，透過運動訓練面罩帶來的訓練情境，也能迫使運動員更在意呼吸的調整，筆者觀察不少參與搏擊運動的人士，經常在搏擊期間「忘記呼吸」，在緊張的情況下不期然地長時間閉氣，導致體能急速下降。因此，如果在日常訓練期間插入配戴運動訓練面罩的情境，則更能提配運動員注意呼吸。

總結而言，運動訓練面罩的訓練效果似乎並非提升帶氧水平，而且提升帶氧水平對於搏擊運動的表現或許不及無氧式訓練來得直接。雖然近年來也有研究開始針對低氧訓練與爆發力運動表現的關係，但效果始終尚未明確。然而，透過運動訓練面罩模擬的「難以呼吸」情境，卻能提升運動員對於搏擊情境的適應，所以，只要搞清訓練的目標是甚麼，便能採用合適的訓練器材來配合訓練，以達到提升表現的結果。

（文章純屬作者意見，不代表武備志立場。）

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