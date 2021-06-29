D'Arce Choke、蟒蛇絞技術大不同　手三角絞降服的生理解釋

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-06-29 18:58

「蟒蛇絞」跟「D'Arce Choke」因為動作看上去十分相似而不時被混淆在一起，但其實兩者的切入手法截然不同。本文跟大家簡單介紹「手三角絞」的降服原理，以及「蟒蛇絞」跟「D'Arce Choke」的不同之處。

▍以雙手完成的「三角絞」

頸降服技大致分成三種︰Neck Crank、氣絞（Air Choke）及血絞（Blood Choke）。Neck Crank是以扭動擠壓頸椎作降服，氣絞以擠壓氣管令其受痛及無法呼吸作降服，血絞則以擠壓大動脈令血液無法運到大腦失去意識作降服。

「手三角絞」（Arm Triangle）是一個強大的技術，也是在成功次最多的降服技中排名第五。「手三角絞」的動作原理跟以雙腳完成的「三角絞」（Triangle Choke）相似，都是夾緊對手一邊頸側和另一邊腋下，使用對手的手臂去完成的降服技。大部份情況下，手三角絞（Triangle Choke）都是一種血絞。

裸絞（Rear Naked Choke）通過用前臂和肱二頭肌（老鼠仔），閉塞對方頸動脈來完成。手三角絞則是將自己頭部壓入對方肩部，從而壓擠到對方頸動脈，同時以臂彎壓迫另一條頸動脈。

一項關於絞技的生理學研究指出，手三角絞壓迫的是頸內動脈（ICA）和頸動脈竇（Carotid Sinus）。頸動脈竇具有維持血壓的壓力感受器，當受到外部壓迫時，身體的反應是減少血液的流動。為了讓對方失去意識，則需要對頸內動脈及頸動脈竇進行足夠的壓迫，以減少腦的血流量。當左右頸動脈的腦血流速度從基線降至50％以下時，就會發生腦缺氧或「睡眠」狀態。壓迫頸動脈所需的壓力至少為100mmHg。一個重要的注意事項是，力量就算超過100mmHg也沒有令受試者更快失去意識。血管受壓後失去意識的所需時間平均為9-10秒。

不同手法切入的「手三角絞」可稱作不同名稱：Side Choke、D'Arce Choke、蟒蛇絞（Anaconda Choke）。

▍Side Choke／D'Arce Choke／蟒蛇絞

Side Choke是最常見的「手三角絞」切入手法，習者在上位推側對手其中一邊手臂，然後雙手扣緊對方頸部及肩部，然後轉移至對方側面，從側面向對方肩部施加壓力完成降服。

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「D'Arce Choke」（又名為「Brabo Choke」），以Renzo Gracie巴西柔術黑帶三段Joe D'Arce的名字為名。雖然他並不是技術的發明者，但由於他在比賽中經常使用並取得出色成績，可以說是把「D'Arce Choke」發揚光大的重要人物。UFC選手Tony Ferguson便以擅長D'Arce Choke而聞名。

「蟒蛇絞」跟「D'Arce Choke」因為動作看上去十分相似而不時被混淆在一起，但其實兩者的切入手法截然不同。

D'Arce Choke的「切入手」是從對手脅下進入，再由另一邊頸側伸出形成手三角。而蟒蛇絞的「切入手」則是從頸側進入，再由對手另一邊脅下伸出形成手三角。

在Stephan Kesting的教學影片，他指出D'Arce Choke跟蟒蛇絞的差別，以及兩個技術要點。第一，「切入手」應盡可能地伸入，這樣才可以形成穩固的絞握。第二，嘗試利用軀幹去完成降服，不要只靠雙手發力。

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