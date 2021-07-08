武術搏擊訓練能否有效修身？又能否取代帶氧訓練？｜來稿文章

撰文： 來稿文章 最後更新日期： 2021-07-08 19:10

隨著運動熱潮的興起，武術搏擊訓練也隨之而一起興旺，健身室越開越多的同時，「拳館」「武館」也同時多得有如恆河沙數。雖說武術搏擊運動也稱得上是運動的一種，但以運動為主導的武術搏擊訓練，又是否真的可以帶來運動修身的成效呢？ 文章作者：鍾禮賢 作者簡介：專項研究武術的運動教練，國際跆拳道聯盟國際教練，黑帶五段師範。同時持有多張運動訓練相關證書。 【武備志】編輯團隊校對，題目由編輯擬定。

▍先由搏擊運動與體適能訓練說起

早在大約二十年前，隨著連鎖式健身中心的興起，以武術搏擊運動為主題的訓練課堂早已開始存在，比如Kick-Boxing，Kick-Fit，Body Combat之類的課程，標榜以武術搏擊動作達至健身運動效果，並常以課堂能消耗大量卡路里以吸引學員參與訓練。

傳統的體適能觀念指出，構成人類生理健康的基礎體適能元素一般意指肌力，肌耐力，心肺功能，柔軟度和身體成份。基於這套觀念，健身中心便以此作為教學基礎：透過私人教練指導肌肉訓練，以提升「肌力，肌耐力」的部份，再透過參與上述的小組訓練課程或透過私人教練指導相類似的課程，以提升「心肺功能」的部份，然後以「瑜伽」，伸展課程度提升「柔軟度」的部份，最後便能達成理想的「身體成份」了。

然而，有氧運動與心肺功能訓練雖然相近但卻是截然不同的概念。事實上，任何「運動」僅指動動手腳本身，而「訓練」則應該是具有針對性目標而執行的。要做到提升心肺功能效果的「帶氧訓練」，重點在於整個訓練的過程當中，是有系統地為了提高身體攝氧能力所安排訓練。根據美國運動醫學院（ACSM）所指出，如果以提升心肺功能作為前提的有氧訓練，則訓練過程當中需要有階段性的強度提升，以四至六周為一個周期去提升運動強度，而達至真正的「訓練」而不僅是運動。

因此，如果單純只是參與團體課堂，又或是在私人教練課中，打打沙包，踢踢手靶，那根本壓根底地完全稱不上為有氧訓練。不過，如果說是為了大幅提升卡路里的消耗，則比較說得過去。

▍搏擊運動能大幅消耗卡路里？

另一個在日常運動當中需要投入有氧運動的重點，在於提升卡路里消耗。一般人的卡路里消耗大致上可分為三類：１）基礎代謝消耗，即身體以維持器官運作的最低消耗；２）日常活動消耗，包括了日常生活，工作，甚至運動等消耗；３）進食消耗，即進食時因消化和吸收等所產生的消耗。（但由於進食時同樣會提升卡路里吸收，所以不要誤以為只要大幅進食也能減肥）

搏擊運動的強度一般也被視為較高強度的運動，也因此會能帶來比起其他運動較高的卡路里消耗。然而，卡路里消耗的公式卻能基於不同的身體情況而有所不同，所以千萬別因一些過分簡單化的數字而深信不疑。例如筆者曾經見過某些廣告，標榜泰拳訓練可以每小時消耗700至1000卡路里，以一般成年人的每日平均熱量消耗為2000至2500計算，豈不代表一小時的運動量已經能使每日消耗熱量大幅提升了一半？

筆者無法得知該廣告的參考資料來源為何，但筆者可從另一個概念推算廣告的計算方法。

跳繩在早十數年左右被廣稱為最有效的帶氧運動，不少文章都指跳繩能在短時間大幅消耗卡路里為題作為宣傳，情況與武術搏擊運動類似。而事實上，跳繩的確能帶來高強度的帶氧運動效果，不過，跳繩所能持續的時間卻遠比其他帶氧運動為短，比如一般人都可以慢跑一小時，但卻少有人能跳繩一小時。

武術搏擊運動的情況也相類似。無疑，不間斷的沙包練習，不停的擊靶練習，帶來的消耗的確很高，但如果在課堂當中休息的時間比起運動的時間多，那就根本不可能達到相同的效果。舉例而言，在泰拳練習當中如果只計算擊靶的運動時間，消耗當然甚高，但如果在輪候擊靶的時間卻只是休息，那就不可能達到理想的運動消耗。

▍運動？訓練？定好目標再尋找效果

正如上文提及，如果要達到特定的運動目標，例如修身減重，那就需要有特定的，針對性的運動計劃，這才稱得上是「訓練」。當然，如果參與運動只為了參與運動的本身並享受帶來的樂趣，那也無可厚非，但不能埋怨「為甚麼打了這麼多課拳擊卻沒有瘦很多很多」之類的，因為僅以運動作為前提的情況下，減重最多只能稱上副作用，不是你的運動目標。

武術搏擊的訓練也是如此，相對於其他運動，當然非常有趣，運動量高，互動性強。但是，如果想要有修身減重的效果，則不可能僅是上上課聊聊天便能達到的。如果想要透過武術搏擊運動來達到修身目標，就必須在運動當中多加投入，甚或以高強度間歇式的方法來訓練，即休息時間短，運動強度高的訓練方法，甚或在輪候或休息時間時自己多加數組練習，雖然極為辛苦，但效果則非常顯著。

不論為何，要反問自己的運動有甚麼成果，先要搞清自己的運動目標原本的設定是甚麼。沒有目標的計劃稱不上計劃，沒有目的的運動更稱不上訓練。至於課堂當中的動作又是否能達到武術搏擊運動的本來目的，那就得另文再討論了。

（文章純屬作者意見，不代表武備志立場。）

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