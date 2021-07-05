袈裟固｜柔道中最常見的固技之一　MMA應用成降服技部署

撰文： 公相君 最後更新日期： 2021-07-05 16:45

武備志過往曾與大家分享不少柔道技術，不過其中多以柔道的投技（摔撻技術）為主，其實寢技亦是柔道的重要部份，此次文章將會為大家介紹柔道的入門寢技——袈裟固和崩袈裟固。

▍動作分析

柔道中的固技，其中的抑込技是指將對手壓制在地的技巧，因為柔道可以藉着壓制對手一段時間而取得優勢，甚至獲勝，所以柔道中的抑込技部份較為發達，此次則會為大家介紹柔道入門會學習的袈裟固，以及其變化式崩袈裟固。以下先以執右襟的情況下說明動作細節。

▍袈裟固

片段擷取自 YouTube：http://bit.ly/2J5uHQC

受方仰臥於蓆上，從左側開始進攻。先拿起受方的左手，抓緊受方左手手臂位置，將其手腕挾於左腋下夾緊，繼而右手從右側繞過對手頸部，盡量抓取受方後襟位置，抱緊受方頭部，將上身重心壓前，控制受方上身。

進而將雙膝微微屈曲，右腳穿往前方，貼近受方頭部方向，左腳則向後方伸去，雙腳成「八」字形，腳掌踩蓆作平衡和移動，臀部正坐於蓆上，確保保持重心穩定，而且可以藉雙腳活動及平衡。

對手可能會以拱橋等方式影響取方的重心，稍一不慎甚至可能會遭對手翻過去，所以使用袈裟固時需要小心切勿將重心過分趨前，如有需要亦可以右手捉緊自己右腳以加強控制。

片段擷取自 YouTube：http://bit.ly/2J5uHQC

另外，取方的雙腳必須保持屈曲，方便移動，否則很容易被受方夾住一腿，此時將不會繼續作壓制計時，甚至會因為失去活動能力而被對方取背反擊。

▍變化式：崩袈裟固

片段擷取自 YouTube：http://bit.ly/2EGy29Y

柔道固技中的「崩」多是指抑込技的變化式，而崩袈裟固則是袈裟固的變化式，所以其動作和方式都與袈裟固相當類似，只是右手由繞過頸部執受方後襟，改為從受方右腋下穿過，繼而撐地、抓住右肩或後襟。

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▍柔道應用

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袈裟固的一大好處是可以在招式後直接使用，因為柔道選手多數已經手握對手衣襟，所以在投技成功時，假如投技未能取得一本，仍可以順勢調整雙手位置，轉成袈裟固壓制對手，藉壓制得分獲勝。

片段擷取自 YouTube：http://bit.ly/2Cto2hR

袈裟固最基本的逃走方法是拱橋和用腳住壓制方的腳，所以常常會看到如片段中兩人「追逐」的情況，所以壓制後需要藉著雙腳前後移動，防止對方逃脫。

片段擷取自 YouTube：http://bit.ly/2Aiqcz6

體重對於袈裟固有一定優勢，甚至可能藉擠壓胸腔迫使對手投降。此處熊代佑輔被原沢久喜在摔倒後明顯已經受到一定影響，未有及時阻止原沢久喜進攻，而當原沢久喜成功使出袈裟固後，熊代佑輔隨即投降。

片段擷取自 YouTube：http://bit.ly/2q29Tkk

如果使用袈裟固不成功的話，亦可以轉換至其他不同技術。角田夏実是柔道中寢技相當強的選手，在片段中，可以看到她企圖使用袈裟固後被對手滾動避開，但她隨即改用十字固，最終成功降服對手。

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▍MMA應用

袈裟固之所以是柔道的入門寢技，正是因為其易學易用，而且在摔技後很容易順勢使出，所以在 MMA 中亦不時看見其身影，然而，袈裟固亦非沒有缺點，使用袈裟固而被對方反攻的話，很可能會讓對手取得背位，此在 MMA 中相當危險，故袈裟固使用者多會盡快改用其他固技，爭取使用降服技的機會。

片段擷取自 YouTube：http://bit.ly/2yNI4A7

柔道出身的 Ronda Rousey 在 MMA 比賽中常使用不同的柔道技術，袈裟固當然也在她的應用之列，她在對上 Alexis Davis 時，以掃腰摔倒對手，並隨即施以袈裟固壓制，配以地面拳擊，迫使拳證終止比賽。

因為 MMA 中單純取得袈裟固的優勢其實不大，所以有選手會嘗試於袈裟固中降服對手，而 scarf-hold armlock 就是相當常見配合袈裟固使用的降服技：

片段擷取自 YouTube：http://bit.ly/2CsnyZm

可以看見片段中美濃輪育久已經以袈裟固壓制 Baru Harn，但他繼續將 Harn 的右手拉向下方雙腳之間，以自己的左膝頂住 Harn 的手腕，再交叉雙腳伸直，同時雙手拉起 Harn 頭部，使 Harn 的肩膀承受極大壓力。

片段擷取自 YouTube：http://bit.ly/2QZ3NMU

另外，Josh Barnett 曾於寢技比賽 Metamoris 中，以類似 Neck Crank 的形式降服 Dean Lister，可以看見他雙腳踩地向上拱，加上雙手用力往上拉，成功降服 LIster，他拍攝了教學影片講解此技巧：

▍小結

雖然柔道比巴西柔術較趨向摔技，不過柔道的寢技仍是柔道不可或缺的一部份，而袈裟固和崩袈裟固雖是柔道中最基本的技術，但效用卻絕對不小，大家不妨多加練習、了解，體驗一下寢技的感覺。

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