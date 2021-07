《大叔的愛》可愛風大熱　重溫荷里活一眾型格「格鬥大叔」

撰文: 公相君 最後更新日期: 2021-07-06 18:12

最近港版《大叔的愛》大熱,黃德斌「田田我愛你」深入民心。其實大叔除了可愛沒法擋,荷里活一眾英姿颯颯的中年「格鬥大叔」亦相當吸引。

黃德斌一向以「Man爆」形象、健碩身材見稱。他熱愛運動及接觸大自然,8年前曾挑戰撒哈拉沙漠馬拉松,三年前開始接觸越野跑,不時亦在社交媒體分享運動點滴。最近港版《大叔的愛》中,德斌一反昔日形象,在劇中破格飾演翟國強大走可愛路線,一句「田田我愛你」深入民心。

本文跟大家重溫一下,近年荷里活一眾英姿颯颯的中年「格鬥大叔」。

▍荷里活的「格鬥大叔」熱潮

自從《廿二世紀殺人網絡》(Matrix)以來,荷里活動作電影開始流行把埋身武術和鎗戰火併高度結合起來的格鬥風格(雖然八十年代港產片已是這樣),近十年更流行起格鬥大叔為主題的動作電影,五六十歲的男主角,用鎗純熟之餘,埋身肉搏更身手了得,動作不算華麗,但撲殺反應爽快,動作酣暢淋漓。

▍1. 奇洛李維斯(Keanu Reeves,1964 -,56歲)

提到中佬格鬥,大家必定會立即想起奇洛李維斯的《John Wick》

由奇洛李維斯的《John Wick》系列一直被視為西方新「武俠」片,或新派殺手片作品,糅合了很多不同武術,可以說是John Wick打的是武術大雜燴。John Wick系列的搏擊技術甚具觀賞價值,這當然要歸功於武指指導、導演拍攝和演員的落力表演,當中難免有誇張成份。

《John Wick》由2014首集到2019年第三集,架構了一個饒有特色的殺手世界觀。本來因喪妻之痛而退休的殺手John Wick,因愛妻遺下愛犬遭黑幫黑二代所殺,而踏上了報仇之路。整套電影除了鎗林彈雨,人肉如豆腐外,John Wick亦經常運用各種令人意想不到生活道具秒殺敵人。而且每集運用多種不同武術,君不見Youtube有多個研究John Wick系列動作短片,就好似研究《死神又來了》(Final Destination)各集演員點死法一樣,如數家珍逐一研究各集打了哪些武術,又評選了各集經典打鬥位。

John Wick 亦令更多人知道「中軸鎖定射擊法(Center Axis Relock)」,也就是頭一二集常用的那種把槍貼近自己的射擊和換彈姿勢。

▍2. 丹素華盛頓(Denzel Hayes Washington,1954 - ,66歲)

Denzel是曾榮獲多次奧斯卡金像獎提名,更榮獲奧斯卡最佳男配角(《Glory》/1989)和最佳男主角(《Training Day》/2001)殊榮,是奧斯卡第2位黑人影帝。Denzel雖然不是武術家出身,但因為拍戲需要而主動習武。早於1999年Denzel出演《The Hurricane》一角時,飾演由於種族歧視不公審判,蒙受19年冤獄的美國前職業拳手「颱風」Rubin,並首次獲金球獎最佳男主角提名。Denzel為了演好拳手,更開始連續16個月拳擊訓練之路,尤其集中在LAPD Precision Punch、 Middleweight Lightning Hands等項目訓練。Denzel曾在訪問表示,他已有長達30年拳擊訓練來保持身體體能。

Denzel於1999年出演由Antoine Fuqua執導的《Training Day》演出反派而稱影帝,及後十多年後二人再於《Equalizer》(叛諜裁判/2014)和《The Magnificent Seven》(七俠蕩寇誌/2016)再度合作。今次四度合作拍攝《叛諜裁判2》,Denzel為了演好身手不凡的退役特工角色,重新接受刻苦拳擊訓練,以練好自己的平衡及節奏感,在片中大打近身軍用格鬥技。

▍3. 里安納遜(Liam John Neeson,1952 - ,69歲)

「I will look for you, I will find you, and I will kill you」一句與綁匪霸氣說話,要求對方放回女兒,是Liam(里安納遜)於電影《Taken》中飾演最強老爸的經典對白!

近年格鬥大叔大熱人物,必選今年年屆65歲的Liam。本來走文戲路線或多演出主角導師的Liam,雖然一直也有參與動作戲拍攝,但武打戲份不多,除了廣為人識的《蝙蝠俠》第一集演出蝙蝠俠師傅有多場經典動作外,Liam於56歲時接演《Taken》這套動作片,怎料影片大熱,Liam之後幾乎被定型為打星,之後逢戲必打,所以他早前也忍不住在多倫多影展上宣布不再出演動作片。

而Liam曾透露他在拍攝《Taken》等電影時,所學格鬥技巧是跟美國Denfence Lab這門自衛術系統訓練。

▍4. 史泰龍(Michael Sylvester GardenzioStallone,1946 -,74歲)

Michael Sylvester GardenzioStallone(史泰龍)相信不用多介紹,早於七十年代表憑《Rocky》電影系列,以拳皇勵志奮鬥角色,深入民心。後來《Rambo》系列,一夫當關萬夫莫敵,一人深入龍潭虎穴打倒敵人,年已七十的他在六十多歲時開創《The Expendables》系列,與老中青三代動作演員聯手連翻打鬥場面,當中Jean-Claude Van Damme(尚格雲頓)對打一幕真係薑越老越辣。

史泰龍早年拍《Rocky》系列已接觸拳擊運動,近年勤力健身,保持體能,稍後還會推出《Rambo 5》(暫名)和《洛奇外傳2》(暫名),誓不言休。而與史泰龍同一代的Dolph Lundgren(龍格爾),快到六十歲,是極真空手道好手,也將會在新的洛奇外傳中載譽歸來演出!

▍5. 席格(Steven Seagal,1952 -,69歲)

Steven Seagal(席格)是幾位格鬥大叔中,教而優則演的武者。他早年是合氣道教練,在美國洛杉磯發展事業時,被賞識擔任動作指導,繼而成為動作演員,憑電影《Under Siege》(1992)走紅。

擁有合氣道黑帶七段的他,雖然身形發福了不少,但除了繼續有開班授徒教授合氣道外,仍然有活躍於幕前電影或電視的演出,可是近年卻身陷美國”Me too”反性騷擾醜聞中。

另一個有趣點,是當年Anderson Silva 用前踢擊敗Vitor Belfort後,Seagal說自己正是教Silva前踢的那個人,引來搏擊界如Bas Rutten等人「吐槽」說:「誰不會前踢呀?」(其實Silva 自己也好像說過是Seagal教他前踢的,但還是那一句:「誰不會前踢呀?」,但時機掌握確是困難)

▍格鬥大叔背後的秘密

其實這些較年長的動作演員,以近身格鬥術為主要動作體系,箇中有其武術邏輯。首先,近身格鬥的動作場片,演員身體移動幅度少,多糾纏的動作,可以借鏡拍攝,所以如Liam本身沒有很久習武底子,由文戲轉型也可以拍得頭頭是道。

其次,近身格鬥術不要求動作演員又跳又起飛腳,對這些六十歲以上的演員來說,可以減少體力負擔。大家可以看看近年史泰龍,戲中他的打鬥戲份已較當年大幅減少,因為體能始終不如年輕。而且近身格鬥術的武者由於不需要太標青/健碩的身形以增加說服力,我們見到席格近年身體肥胖了不少,但在電影打合氣道時大家也不會有違和感,也是這個原因。

