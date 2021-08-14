【怒火】感激陳木勝20年來鞭策　謝霆鋒：打出角色風格比動作更難

《特警新人類》、《新警察故事》、《男兒本色》、《新少林寺》，一個又一個奠定謝霆鋒動作演員地位的里程碑之作，都是他與陳木勝導演合作作品。由霆鋒頭角崢嶸甫入影壇開始，陳木勝便不斷推動他挑戰動作打鬥的極限，直到在其遺作《怒火》中，仍給予了他嶄新嘗試。談及這位與他二十年來一路走來的恩師，霆鋒表示陳木勝特別擅於拍高難度肉搏場面，在香港影壇佔了重要一席，可是隨陳木勝離世，港片將少了只屬他獨有的剛陽味！



文、攝：賴家俊

髮型： Ricky Kwok

場地： The Crown

謝霆鋒曾習詠春，雖然未能每天練習，但總會用不同方法練習身手。(賴家俊 攝)

自小沉迷成龍、洪金寶和甄子丹打片的霆鋒，十分好動，經常模仿這些前輩動作，卻換來打爛家中傢俱捱罵的遭遇。自覺不是嚴格上的習武之人，也未想過會成為動作演員，最後卻打進動作電影之林，被視為香港動作片新一代接班人，霆鋒表示要感謝伯樂陳木勝導演多年來的提拔和推動！

「我沒有一項興趣學很長，彈練他、拍打戲、入廚房，因為拍戲乜都要試下，所以嚴格來說我不是練武之人！」

曾習詠春的霆鋒雖自嘆為拍戲沒法日日練功，但銘記從習武中領悟到的處事原則。「為何詠春拳很難看得明？因為詠春出招並不多餘，大家看到一個拍手，我是連橋打入一下便到，從這個原則啟發我在做事時，會問自己是否以最有效最簡單方法去做？」

再次在陳木勝作品演反派，霆鋒這次要打出怒火。(電影劇照)

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每日勤練短刀打出純熟刀法

自言百厭的霆鋒，總會於不同階段發掘各種活動練好身手，減少拍戲時受傷機會。例如這次在《怒火》中，他飾演一位擅打雙手短刀的反派，在拍攝的半年間他經常與戲中一班演同夥的演員在戲外繼續鍊習，為了讓運刀更純熟，甚至連食飯時間也一直在轉玩蝴蝶刀。「短刀的動作不是大開大合，要好細微的動作，要靈活的轉動指尖，想不到也十分有趣！」

電影《怒火》運用了大量的C.Q.C（Close-Quarters Combat/近身格鬥）戰技，霆鋒表示這類近身戰，其實也見於傳統武行的短手中，當中硬橋硬馬更是功夫精萃，只是近年港片在拍攝Close-Quarters（近戰）時，會更多融入綜合格鬥元素，可見整個動作電影不斷在進化中。

【電影《怒火》劇照】

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談及這類近戰場面，他坦言十分難拍，因為不少鎖骹鎖踭的動作，演員埋身後是十分困難表演出動作的力量。以近身格鬥常見的Armbar（十字固）為例，觀眾眼看只是一個「夾爆」對手的動作，但細節上施展方是要運用到腰部頂著對手手臂，加以細微發力才會讓對手感到痛楚，這時便很考拍攝時運鏡功力。而這次《怒火》中在近戰加入短兵器，又是另一個難度。

他與甄子丹在《怒火》的終極一戰，是整個電影最難拍的一場打戲，雖然拍的日子只有大約十日，但霆鋒表示打戲難拍，但如何打出人格、打出火氣更難拍！

「我和丹哥（甄子丹）對打的時候要打出『人格』，要有角色Style。原來我的角色加上雙刀，會黑化好似Joker，面對正派時會變成另一個人，打出角色怒火。」

霆鋒表示這次《怒火》延續了陳木勝動作片元素，槍林彈雨爆破場面外，繼續有拳拳到肉埋身「隻揪」。「陳木勝很擅於拍這類極誇張而極危險動作場面，例如在《新警察故事》中要我在會展碌下去。」

這類場面只有陳木勝會做，這需要導演極佳心理質素和對演員的高度信任，也是他才能夠讓演員有信心去攞命搏！ 謝霆鋒

霆鋒感謝二十年來，陳木勝推動他在動作電影多次作新嘗試。(賴家俊 攝)

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