【犯罪現場】78歲詠春徐廣林 闊別多年出山拍電影

上世紀廣東詠春三雄名震武林：阮奇山、葉問和姚才。葉問南下香港，加上徒弟李小龍為一代影星，讓香港人較多認識葉問一系；而姚才和阮奇山兩系則在廣東開枝散葉，當中阮奇山弟子岑能為嶺南詠春著名宗師。 「『詠春未到底，還有進步空間。』這是當年師父傳給我，亦是揸哥(阮奇山)傳給師父的話。」 年屆78歲的徐廣林，聲如洪鐘，憶述往事，娓娓道出師父岑能當年告訴他這句遺訓。這位七十至九十年初代活躍於電視的前無線藝員，亦是資深舞台演員及導演，從事舞台創作五十年。演藝以外，大半生沉迷武術，八十年代遠赴廣州師從岑能詠春，至今每周中港兩邊走，除了繼續舞台創作外，亦因材施教，於中港兩地教授岑能詠春，讓薪火相傳。 文、攝：賴家俊

徐廣林笑言自小父母擔心他無所事事，又不肯跟隨父親習太極，擔心他出來社會會給人欺負，所以十六歲那年逼他去學詠春。

「我家族經營鐘錶生意，但我覺得這工作把我的世界限制在一張四方檯上，我希望找一門可以一展所長工作。當時父母擔心我，於是要我去較為安穩的九巴工作，又怕我俾人打，要我學功夫，於是帶我拜師跟隨葉問徒弟徐尚田師父，他當年剛剛出來教功夫。」

▍梁相無條件教授

除了在徐尚田那兒學功夫外，葉問大弟子梁相也無條件教徐廣林很多東西。

「我家舖頭在豉油街，梁相住太平道，大家街坊也互相認識，梁相回家也必經豉油街。那時我家舖對出有一個小山丘，我經常與其他師兄弟在那兒練功，梁相途經見到我們練功，有次他來舖頭探我們，談起見我們學詠春很勤力，於是也叫我上他在花園街的武館，梁相也對我很好教我很多。在葉問一系，我在徐尚田和梁相身上學藝。」

那時流行天棚單對單交手比賽，落場參加者名號不重要，倒是要說出師父名號。徐廣林也是當中常客，落場也有勝負，直到有一次在香檳大廈觀看其他人比賽，幾乎釀成打群交，他開始反思，轉向修讀一直心儀的戲劇，並輾轉加入無綫電視。

七十年代徐廣林在無線的第一套武打劇《書劍恩仇錄》(網上圖片) 而他在無綫第一套參與的武打劇是《書劍恩仇錄》(1976)，任武術指導的李家鼎和他一樣也是習詠春，故李家鼎有時也會邀他設計一些動作。李家鼎曾讚他手法了得，但他那時已知道自己功夫未夠，知道自己仍然要再學。 「我覺得自己基本功不夠，未能好好將內在力發出。而且從前一學便是小念頭、扯捶，我覺得缺少了一些中間環節。」 後來徐廣林有緣面會來訪香港的岑能弟子梁景釗(大釗)和李志耀(大李)，他有機會與李志耀三次講手，但都不敵李志耀，所以想拜李志耀為師。可惜李志耀當時不活躍教拳，於是由他帶徐廣林赴廣州拜會岑能，並有機會讓他與岑能問手，徐廣林深深拜服其功夫，於是直接拜師岑能。

岑能詠春徐廣林師父，近日出山拍攝電影《犯罪現場》。(賴家俊 攝)

▍樂與後輩分享心得

與徐廣林談武術，他便如數家珍，滔滔不絕，很多心得分享。小記從中獲益不淺，但千頭萬緒，如何能記錄這吉光片羽。這兩點應該是最值得大筆一記。

第一，鬆緊有度。徐廣林強調打拳要放鬆才有勁。他說參考了太極拳中的「鬆」和「焦點意」(本來叫「焦點力」，他取其「意」)，但也花了好幾年時間才能有所領悟。

「我也參考王薌齋所講學問，他說人無處不彈簧，即大小關節。出拳最要用肘關節，所以要打鬆它。但有人反問鬆怎可發力？這就好像常說的『陰陽』，鬆好比是『陰』一面，之後要學習『陽』即發力。若果不懂這道理，便一味只有打。」

第二，拳要重，出手要一就一。

「很多人教招是一、二、三逐個逐個來，但所謂『練是一點手，打是半點手』。練要做好所有動作、軌跡，但打的時候一定要一就一。」

出招要自然流暢一招，那才會有力。而不是如練習是逐個動作逐個動作慢慢去，若真實出招這樣，對方已有反應招架，你的招便打不到底。(徐師傅作了示範，請留意下面影片)

遙想當年交通不便，徐廣林仍不惜千里迢迢，定時上廣州學師。在岑能門下，徐廣林學了很多詠春方法，岑能會教他功夫怎樣練，動作背後原理，如何打好一個動作。他以扯捶為例，岑能起初要他收肘抽手練鬆「彈簧」(徐廣林以「躉」、「抽」形容這出拳、收拳動作)，雙手都要練，要學習哪兒開始用力，善用雙手對拉力來發揮寸勁。



▍中港兩地教授詠春

徐廣林在中山開設武館，但定期回港教授功夫。(賴家俊 攝) 離開無線以後，徐廣林在中港兩地教授詠春，除了在中山開設武館，亦定期回港於九龍區公園開班教學。他表示現在教拳只為糊口，若求搵食心有可能偏了一面，有「賣拳拖症」之嫌。不少中港習武人士看過他的視頻教學，或慕名來學拳。 淡出電視圈後徐廣林繼續參與舞台劇創作，闊別電視電影多年，最近卻因緣出山參演馮志強執導電影《犯罪現場》。