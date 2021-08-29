陸地武術人生｜從黃淳樑和葉正看詠春尋橋︰膀手、腰馬合一、起腳

【武備志編按】本文節錄自許嘉璐《陸地武術人生——從詠春、截拳道到八段錦》〈尋橋〉一節，本次節選部份是作者論述黃淳樑和葉正兩位師傅對「尋橋」的看法，談及尋橋中的源由、膀手、腰馬合一及起腳。



尋橋

首先「尋橋」有兩種寫法，一種是尋找的「尋」，另一種則是沉澱的「沉」。巧合地，陸地的兩位師父黃淳樑和葉正，各自採用了一種寫法，兩個人對尋橋都有不同的見解。「黃淳樑師父用尋找的尋，葉正師父則是用沉澱的沉。原因亦與他們的個性有關。黃淳樑師父注重步法走位，實戰經驗也非常豐富，他認為在對戰時，要不斷『尋找』能攻進對方的『橋』，所以他用尋找的尋；葉正師父長得很高大，腰馬也練得很好，所以他會用沉澱的沉，以突顯腰馬力的重要性。而我所教的尋橋，就包含了他們兩位的見解，但寫出來還是用尋找的尋。」

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「為什麼我會選用尋找的尋？在解釋之前，應該先說一下何謂『橋』。很多人都以為尋橋，是尋找橋手的意思，這其實是錯的，因為尋找橋手，就違反了詠春『追形不追手』的原則。那麼這個『橋』究竟是什麼？黃淳樑師父便曾經說過，小念頭是朝形，就像你練習射槍，有一個標靶在你面前，你只需要站著打中標靶的紅心就行了。而尋橋則是追形，即是在實戰裡，對方不會站著不動給你打，所以作為進階的尋橋，練習射槍的標靶會開始移動，你需要追著它們來打。為什麼是它『們』呢？因為這時的標靶不只一個，可能有很多個，而且不只是左右移動，是三百六十度圍住你來移動。面對這樣的情況，你便要不斷尋找那些移動中的標靶的紅心，這個紅心就是對方的子午線。子線是豎，午線是橫，一豎一橫的中間就是紅心，對方的紅心與自己的紅心，這兩點之間劃一條最短的直線，這條線，便是『橋』。兩人對戰，誰搶到這條『橋』，誰就會贏。但別搞錯，這條線並不是詠春所講的中線，中線是指人體中間的那條線，是不會變的，但你與對方之間的子午線，卻會因兩人的距離而改變，所以在對戰中才要不斷尋找。」

作者陸地博士於1980年代師從詠春師傅黃淳樑，後師從葉問次子葉正。除詠春外，他還受業於李小龍直傳弟子黃錦銘，是黃錦銘認可的截拳道傳人。1997年，陸地在李小龍遺孀李蓮達正式授權下，創立了「振藩截拳道香港分會」（現稱香港振藩截拳道總會），及於2000年在黃錦銘授權下設立「振藩國術館」，宏揚國粹。此外，陸地亦師從少林寺四大金剛之一的釋延王，學習有助強身健體、延年益壽的易筋八段錦內功。



尋橋裡的膀手

尋橋跟小念頭一樣，共分三節。當中有三個重點，就是上馬、轉馬和起腳。在小念頭和標指裡都沒有起腳，繼尋橋之後，要到木人樁才會再起腳。所以這三個重點，都與腳有關。陸地說，小念頭主要是練上半身，練手，但下半身也有練，練的是二字鉗羊馬。尋橋則是手腳並練，講求手腳互相協調。「尋橋其實就是練習怎樣進入實戰狀態，當中包括了角度的轉變，以及力量的轉變。角度的轉變，主要是黃淳樑師父教我的，而力量的轉變則主要來自葉正師父。角度的轉變很易理解，就是當敵人從不同方位出現時，你怎樣應變，以及怎樣以最快的速度攻擊敵人。至於力量的轉變，怎樣轉呢？在尋橋的三節裡，可以見到上半身主要的動作都是膀手，但這並不代表『攤伏膀』裡膀手最為重要，而是因為膀手是被動手，這又不代表膀手是防守，相反它是進攻來的，甚至乎，尋橋裡每一下動作都是進攻。」

「被動手的意思是，我在被迫的情況下，要用到這一下膀手來進攻。怎樣為之被迫的情況呢？就是當攤手、伏手，什麼手都用不到的情況下，便要用到膀手。當你一拳向我打過來，我可以用拍手打開，也可以用伏手或抌手去擋，這樣就無需要用到膀手。所以通常是在兩個人距離極短的情況下，你來不及用其他手時，才會用膀手，因為膀手是用手踭帶起的，所以速度也是最快的。而之前說，小念頭裡最難練的就是膀手，相信學過詠春的人都會同意我這個講法。所以，在尋橋的設計裡，上半身的動作是刻意選用了一種難度最高的手，讓你練習三種不同的發力方法，當你把最難的一招都練好了，其他自然也不成問題。」

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腰馬合一

尋橋的第一節，主要是練轉馬。轉馬，看上去雖然只是一個人在轉來轉去，但其實比起小念頭的靜止狀態，增加了很大量的腰力。第二節，則是練上馬。向左上完，向右上。而第三節，就是練腰馬合一的力。「腰馬合一最難的地方，就是要『放棄』雙手。因為如果你用雙手去策動，很容易就會用了肌肉力。所以尋橋第三節裡，上半身的膀手一直都是低膀手。很多人都曾研究，低膀手可以怎樣用，但詠春的套路不是教我們怎樣用，用是很自由的，套路是教我們怎樣去練習。所以，低膀手在這裡出現，就是讓你把雙手垂下，不要試著用手，才能感受到來自腰馬發出來的力。當然，要真正做到腰馬合一是不容易的，我的徒弟也不是每個都做到。葉正師父晚年也曾說過：『唉，今時今日沒多少個徒弟能把腰馬練好。』但有幾個能練好也不錯了，這證明不只是師父做到，不是神話傳說。其實每個門派，都很講究腰馬合一，就說明了它在傳統功夫裡的重要性，而且腰馬力一點都不神秘，它只是一種運用人體力學的技巧。」

起腳

轉馬、上馬，之後還有起腳。很多人問，尋橋有多少種腳？沿用詠春的「三八」分類，一般的答案是：三種腳，但這三種腳卻可以有不同的演繹。「尋橋有三種腳，去到木人樁就有八種。為什麼尋橋會刻意要我們先練三種腳？如果細心看過葉問師公當年那部八米釐的影片，你可能會發現他其實只有一種腳，只不過是用三種不同的角度踢了三次。而在尋橋裡，其實只有一種正身腳，不過一共踢了八個方位，因為尋橋是為了實戰而練的套路，實戰時對手可能會從你的三百六十度中任何一點出現，這八個方位就包含了這三百六十度，一個『米』字。至於為什麼是正身腳呢？正身腳是最基本，也是最穩定的踢法。側身踢會比較易失重心，低踩腳也會令身子歪了，所有踢法都沒正身腳那麼好。那麼詠春裡一共有八種踢法，每一種踢法都可以踢八個方位，即是說總共就有六十四種踢法，變化相當大。」

書本封面。(《陸地武術人生──從詠春、截拳道到八段錦》，三聯書店提供)

《陸地武術人生——從詠春、截拳道到八段錦》

作者｜陸地（口述）、Nico Tang（撰文）

出版社｜三聯書店（香港）有限公司

出版日期｜2021年7月12日



【本書內容獲「三聯書店」授權轉載。】

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