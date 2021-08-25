【國術】劈挂通臂倡對練動樁學摸勁　從猿步步法移動打擊

傳統北方拳術眾多：太極、形意、八極、八卦，當中也包括大家常聽到的通臂（背）拳，單是冠以通臂的拳法名稱便名目極多：二郎通臂、臂挂通臂、猿猴通臂、螳螂通臂等等不勝枚舉，看似通臂拳有不同分支，但香港劈挂通臂社會長楊一帆表示，「通臂（背）」只是一種北方拳術常見的運動方法，早期它並不是特定門派的專稱，這些同樣冠以「通臂」名稱的各類拳法，是因為它們共同以一種名為「通臂」的方式發力，配合自家拳法，才有以上命名。楊一帆表示，學習劈挂通臂，更豐富他對北方拳術的理解。



文、攝：賴家俊

香港劈挂通臂社會長 楊一帆(賴家俊 攝)

通臂拳又叫通背拳，是一種於明末清初在陝西等北方省份流行的功法，這種功法大約在清代康煕年間傳入河北滄洲，而相傳乾隆年間，左寶梅從姓韓道人身上學得拳法，成為後來由他所傳的「左家拳」，因左家拳以十八字為要訣，當中以「劈挂」二字為主軸，故又名「抺面拳」、「抹面劈挂」；而拳法包含通臂功法，因此後人常稱為「劈挂通臂」。

「通臂或通背拳，並不是以背和臂發力，而是以整個下半身發力為要點。」

通臂作為一種功法，是流行於北方的一種運動方式。楊一帆表示，這種運動方式比較講究勁力運用，力量如何透過全身、由腳到腰再到背，通過身體傳出來打中目標。不是只強調練身體某個部位，而是要求全身的運用，而凡用到這種運動方式的拳術，便加入了「通臂」二字，而就他認識的北方門派，大多有這種發力的觀點。

劈掛拳三大特點

「通臂拳核心有三點：第一是上述提及的運動發力方法；第二是「猿步」步法，一如很多北方拳術是從移動動作去完成打擊；第三是「兩翼」，通臂拳認為當力量通過背脊傳遞身體兩邊，可以打通雙手並用，所以每一個動作都會練左右兩邊，不斷左右交錯來運動身體。」

（劈挂通臂步法：猿步）

楊一帆曾習柔道、南螳螂和吳式太極，大約十多年前拜師學習劈挂通臂，發覺這門拳術一方面有悠久的歷史知識，二是內容涵藝範圍廣泛，是學北方拳術的好道路，也打通他對北方拳術的理解。

「劈挂通臂體驗了北方拳術的特點：應用上『長拳短打』，開始練拳時放大動作來練出功夫，但應用時會打中短距離；套路較短而演練時講求連貫緊湊，大動作而節奏明快；而拳法運動模式與兵器相符，這一點也和很多北方拳術相似。」

（劈挂通臂「撣」的單式：抖撣的意思，像用毛巾或滕條去撣打，一種輕擊法）

楊一帆表示據前輩所說，劈挂通臂一如很多北方拳術在歷史上的發展，傳承者不斷與其他武者交流，吸納不同拳術，例如當中包括清代於河北流行的梅花長拳。然而劈挂通臂也有其異於其他北方拳術的特色，例如透過「單式」，配合對手練習「動樁」來摸勁，而「劈挂」可以比喻為學書法時的「永字八法」，在拳術上是一門「法度」而非招式。兵器上所練的器具甚多，但較為人認識的有苗刀和風魔棍，而套路則有「抹面劈挂」、「抹面青龍」、「白猿三出洞」、「飛虎拳」等等。

（劈挂通臂強調從移動中發力攻擊，亦主張從二人對練中學習「動樁」來摸勁）

（苗刀是劈挂通臂中較為著名的兵器，而拳法運動模式與兵器相符，這一點也和很多北方拳術相似。）

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通臂拳是開放的形態

現時不少傳統國術，都在討論如何在現代傳承下去。部份在非遺架框下，有透過手把手的最傳統教學，有透過影視作品宣揚，疫下更有不少開拓了線上教學，甚至開發APPS軟件，向全球遠播的發展。身為劈挂通臂的傳人，楊一帆會怎樣發揚這門武術？

他表示劈挂通臂要朝現代發展，身為傳授者要先了解這門武術的傳統和要點，才能講發展。

「我們的師祖輩把一個整體的學問傳給我們，從它可以看到古人怎樣看人體、空間乃至世界，但功夫並不是人人可以消化吸收，我會多思考怎樣做好教學梳理，如何拆解分細，將不同動作條理貫通，結合應用，讓功夫更有效傳承下去。」

他認為可借鑑空手道的發展：有寸止空手道、全接觸空手道、商業化較強的K1比賽等系統之餘，又有保留發源地琉球空手道的傳承系統。

在歷史的發展中，通臂拳本來是開放的形態，國術也應一樣向多元發展，各人在自己崗位做自己能力所及，不要讓它只向一個單一方向發展。 香港劈挂通臂社會長 楊一帆

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