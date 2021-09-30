擲矛器Atlatl｜3萬年前石器時代發明　阿茲特克以它抗西班牙入侵

東京奧運男子標槍冠軍的成績是87.58米。你能想像只要用上一種遠古工具，即使常人也可輕易擲得比奧運冠軍還要遠嗎？今天為大家介紹，擁有3萬年歷史的——遠古擲矛輔助器Atlatl。



▍常人比標槍世界紀錄還要遠？

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在東京奧運男子標槍決賽中，年僅23歲的印度選手Neeraj Chopra 爆冷奪冠，為印度奪下近121年來首面田徑項目的奧運金牌。他在第二試擲時，成功擲出87.58米，最終他以0.91米之差勝過大熱的捷克選手Jakub Vadlejch。

根據國際田徑總會（IAAF）官方顯示，在1986年改變標槍設計後，現時最遠的標槍紀錄是98.48米，由捷克選手Jan Zelezny於1996年5月25日所創下。

不過大家能夠想像到，只要用上一種遠古工具，即使常人也可輕易擲得比奧運冠軍還要遠嗎？

（影片擷取自：YouTube，https://bit.ly/2Y4uKrv）

（影片擷取自：YouTube，https://bit.ly/2Y4uKrv）

可是在2017年的日本綜藝節目《阿Q冒險中》中，主持人みやぞん卻在13日內成功利用發源自遠古的投槍器Atlatl，輕易超越Jan Zelezny所創的世界標槍紀錄。他成功徒手把投槍投擲最遠至115米，並成功擊破位於100米外直徑80厘米的氣球。

到底みやぞん所使用的Atlatl是甚麼「神兵利器」，令他輕易打破世界紀錄呢？

▍Atlatl擲矛器的設計

Atlatl是一種利用槓桿原理來增加投槍（Dart）初速的工具。它基本上是一柄帶勾的棒狀物，其中一端有杓狀或鉤狀的支撐物來固定住投槍的尾端。

使用者通常一手抓住沒有抵住投槍的一端，揮動手臂及手腕將投槍投出，投槍器可以看作是手臂的延伸。這個延伸的長度可以使投擲者有更長的時間可以對投槍施力，讓投槍獲得更多動能以增加投槍飛離投擲者時的速度，令投槍的初速能夠超過150km/h。Atlatl能夠投擲遠至超過100米，並在40米內準確擊中目標。

Atlatl主要由四部份組成，包括：把手、勾扺、負重物及槍托架。一些Atlatl具有托槍架，投槍者可直接握住手把將槍甩出。另一種則沒有槍托，投槍者需要以手指扶住槍身，並在投擲中途放開手指，讓投槍甩出。

Atlatl的重心會影響投標的投擲角度。（圖片擷取自：http://bit.ly/2jl9Cpn）

至於負重物則會視乎投槍的重量及長度而配置，因為不同的重量平衡會影響到長槍投出的軌迹及著力方向。正如上圖顯示，假如投擲器重量過輕，會使投槍器無法著力，令投擲時槍頭過度上指，甚至有機會翻轉。同理，若投擲器重量過重，會使投槍器過分著力，令投擲時槍頭過度下指。

▍Atlatl的歷史

Atlatl投槍器早在舊石器時代（大約3萬年前），已經被歐洲智人所使用，是人類最早應用的工具之一。現時最古老的Atlatl記載，來自於法國的古老洞穴壁畫，估計具有17000至21000年歷史。而最古老的Atlatl文物則有17500年歷史，是發現自法國多爾多涅省（CombeSaunière）馴鹿鹿茸製造的Solutrean atlatl。

在石器時代以後，Atlatl隨著大陸人口遷移及文明發展，漸漸被不同地域的古老民族應用，包括古老的美洲部落、新幾內亞人及澳大利亞土著等。

Atlatl相信是在跨越白令陸橋的移民過程中被引入到美洲大陸。即使在弓箭技術出現後，Atlatl仍然活躍於打獵、捕魚、體育競技及戰爭中，甚至直到歐洲發現新大陸時，Atlatl的應用還依然十分普遍。

據說在阿茲特克人反抗西班牙人時，由於普通的投石攻擊並不足以應付西班牙人的盔甲，所以他們大幅使用Atlatl投槍應對。縱使投槍不能穿透西班牙的鋼板盔甲，但它們足夠穿透西班牙士兵穿戴的鍊甲、皮革和棉質裝甲。於是，阿茲特克人先以Atlatl投槍作遠程攻擊，然後使用Macuahuitl（黑曜石鋸劍）進行的近戰戰鬥。

另一方面，在全新世中期（11700年前），澳大利亞人開發出了相似的長矛投擲器，稱為Woomeras。

時至今日，Atlatl被廣泛應用在打獵、求生、運動競技層面上。在1987年，更成立了世界性Atlatl組織（World Atlatl Association），致力於推廣Atlatl，及舉辦不同的Atlatl競技比賽。

▍Atlatl的投擲方式

在使用Atlatl時，投擲動作跟一般投擲動作相似，視Atlatl為手臂的延伸。有一些教學指出，為了能更有效地把Atlatl的動能傳遞至投槍上，所以在中距離投擲時，Atlatl應盡量指向前方發力，而非向著斜上方發力。

▍Atlatl背後的物理現象

（影片擷取自：YouTube，https://www.youtube.com/watch?v=BkK2vEZ5bTk）

因為武備志編輯們並沒有專業物理認知，以下僅為網上資料說法。若有任何讀者能夠指正或進一步解釋當中物理現象，歡迎留言跟大家分享。

一直有普遍說法指出，投槍在投擲時呈現出有規律的弧形動態是彈簧質量系統（Spring Mass System）的表現。即由於具有彈性的投槍在靜止狀態下遭到Atlatl加速，令投槍在加速過程中產生儲能令其彎曲，使其能夠維持穩定的飛行軌迹，並充分利用儲能飛得更遠。

但另一方面，有意見認為在Atlatl中並沒有確實展示「彈簧質量系統」，因為在他的實驗當中投槍遭到屈曲後，並沒有產生出反向的彈力，而投槍的彎曲動作僅僅是投槍在加速下的修正動作。他認為Atlatl所展示的，主要是「槓桿原理」而非「彈簧質量系統」。

（影片擷取自：YouTube，https://www.youtube.com/watch?v=O7zewtuUM_0）

（影片擷取自：YouTube，https://www.youtube.com/watch?v=O7zewtuUM_0）

同類現象亦見於傳統弓箭及現代弓箭當中。

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