拳擊｜38歲裸拳拳手慘遭KO頭部直插撞地　留醫6周後終告不治

美國38歲拳手Justin Thornton早前在裸拳比賽中被擊倒，頭部直插撞地，留醫6周至昨天終告不治。到底裸拳跟一般拳擊有何分別？



38歲裸拳拳手慘遭KO 頭部撞地6周後傷重不治

Justin Thornton於2008年開展職業拳手生涯，他在綜合格鬥中取得6勝18負的成績，賽前正陷於五連終結敗的低潮。Thornton在「BKFC 20」的對手是Dillon Cleckler，他擁有11勝1負的綜合格鬥戰績，並曾在BKFC兩次擊倒對手取勝。

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在比賽開始僅僅19秒後，Thornton便遭Cleckler右勾拳擊中下巴，Thornton失去意識向前仆倒，倒地時頭部不幸直接撞地，頭頸受到重創，需要由擔架抬出擂台，並送院治理。綜合各種報道，Thornton自那場比賽以來一直住院治療，出現部份癱瘓需以呼吸機協助，同時罹患脊髓損傷感染。

可惜Thornton留醫6周後，直至昨日終告不治離世。

Crazy 1 punch knockout BKFC 20 #BKFC20 pic.twitter.com/1ypGt3qdQi — SEATTLE MIKE (@fightswfriends) August 21, 2021

BKFC主席Dave Feldman在MMAjunkie.com發布的一份聲明中：「今天早上，我們非常難過地得知我們的一名拳手Justin Thornton離世。他於2021年8月20日參加了BKFC-20的比賽。 我們與其他格鬥運動界一起向他的家人和摯愛致以最深切的哀悼。」

裸拳拳賽跟一般拳擊的分別

Bare Knuckle Fighting Championship 是以裸拳進行的拳擊賽。所謂的裸拳就是不穿拳套進行比賽。雖然BKFC的比賽可以纏手帶，但只可以纏手腕和拇指，拳峰指骨位置完全外露。

BKFC在比賽規則上與拳擊類似，不能用踢擊、肘擊、膝或是頭鎚，只能用拳頭攻擊。但是對纏鬥方面則比較寬容，相信是因為沒有拳套時更容易在纏鬥中出拳，也讓更多Dirty Boxing（頸纏中出拳）的技術出現。

而與一般拳擊賽一樣，BKFC的參賽者主要會以對方的頭部為攻擊目標。因此，在裸拳的情況下，參賽者面部所受的傷害比一般拳擊或是綜合格鬥賽都高，很容易在數次交鋒後就已經血流披面。而這些潛在風險在過往一些賽事片段中可見一斑。

雖然說BKFC是拳擊技術為主，但在沒有拳套的情況下，技術上也有不少的差異。除了能夠更容易與對手頸纏進行近距離攻擊外，在沒有拳套下，很多在拳擊和綜合格鬥中能夠依靠拳套擋開攻擊的防守方式都不能使用，而同樣地，沒有拳套的拳頭亦能夠更容易地穿過防禦的間隙。

裸拳打人時雖然更容易做成割傷效果，但對自己手部做成的傷害也不能忽視。即使在穿上拳套的比賽中，打中對手額頭上的拳頭也可能會因此受傷。而用裸拳頭做同樣的事情，受傷的機會就更加大。在綜合格鬥和拳擊中，拳手會紮上一層堅固的膠帶於拳鋒，拳套的防護墊也能防止受傷。但在裸拳比賽中，拳頭卻不再有任何保護，一下時機或位置錯誤的攻擊就能弄傷拳頭。

武圖App2

前UFC拳手Paige VanZant亦加盟BKFC。圖片來源：Paige VanZant官方FB - https://www.facebook.com/PaigeVanZant/

BKFC宣布與Paige VanZant簽約。圖片來源：https://bit.ly/2XWfNVu